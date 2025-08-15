Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 15/08/2025

1. Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶

6. Geralmente as bolas de boliche têm esse número de furos. ▶

11. É a mulher nascida na África. ▶

22. É a principal matéria prima da cachaça. ▶

39. Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶

41. É o macho de diversas espécies de abelhas. ▶

46. Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir. ▶

55. Ela é a esposa do barão. ▶

66. Pode ser um tipo de roupa inteiriça, presa com suspensório ou um grande primata ▶

70. Orgão do corpo usado para se locomover. ▶

71. No calendário cada semana tem sete deles. ▶

80. Telefone interno ligado à linha central usada na comunicação dentro da empresa. ▶

85. Ruído áspero e grave produzido quando a pessoa dorme ou está com fome. ▶

90. E o termo usado para se referir a coisas antigas. ▶

94. Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶

102. A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis. ▶

105. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶