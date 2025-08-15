Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 15/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶
- 6.Geralmente as bolas de boliche têm esse número de furos. ▶
- 11.É a mulher nascida na África. ▶
- 22.É a principal matéria prima da cachaça. ▶
- 39.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 41.É o macho de diversas espécies de abelhas. ▶
- 46.Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir. ▶
- 55.Ela é a esposa do barão. ▶
- 66.Pode ser um tipo de roupa inteiriça, presa com suspensório ou um grande primata ▶
- 70.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 71.No calendário cada semana tem sete deles. ▶
- 80.Telefone interno ligado à linha central usada na comunicação dentro da empresa. ▶
- 85.Ruído áspero e grave produzido quando a pessoa dorme ou está com fome. ▶
- 90.E o termo usado para se referir a coisas antigas. ▶
- 94.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 102.A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis. ▶
- 105.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 106.É sinônimo de pescar o peixe com anzol ou arpão. ▶
Verticais
- 2.Nome dado ao atleta que ganha medalha em competições esportivas. ▶
- 4.Dispositivo que se adapta ao cano de arma de fogo para abafar o som do disparo. ▶
- 5.É a peça do vestuário feminino que se estende da cintura para baixo. ▶
- 8.É o ser vivo nas primeiras fases do desenvolvimento logo após a fecundação. ▶
- 24.O tipo de alface que leva o nome de uma pessoa nascida nos Estados Unidos? ▶
- 28.Profissional da cozinha, também chamado de mestre cuca. ▶
- 43.Segundo a expressão, contar segredo ou fazer fofoca é o mesmo que dar com a língua? ▶
- 65.É o antônimo de minoria? ▶
- 66.É aquilo que se troca no câmbio no carro manual. ▶
- 82.É o animal que nasce a partir do cruzamento entre um jumento e uma égua. ▶
- 84.É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
- 98.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
Seu tempo: 00:00:00
