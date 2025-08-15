Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 15/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
Horizontais

  1. 1.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem.
  2. 6.Geralmente as bolas de boliche têm esse número de furos.
  3. 11.É a mulher nascida na África.
  4. 22.É a principal matéria prima da cachaça.
  5. 39.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  6. 41.É o macho de diversas espécies de abelhas.
  7. 46.Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir.
  8. 55.Ela é a esposa do barão.
  9. 66.Pode ser um tipo de roupa inteiriça, presa com suspensório ou um grande primata
  10. 70.Orgão do corpo usado para se locomover.
  11. 71.No calendário cada semana tem sete deles.
  12. 80.Telefone interno ligado à linha central usada na comunicação dentro da empresa.
  13. 85.Ruído áspero e grave produzido quando a pessoa dorme ou está com fome.
  14. 90.E o termo usado para se referir a coisas antigas.
  15. 94.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  16. 102.A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis.
  17. 105.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  18. 106.É sinônimo de pescar o peixe com anzol ou arpão.

Verticais

  1. 2.Nome dado ao atleta que ganha medalha em competições esportivas.
  2. 4.Dispositivo que se adapta ao cano de arma de fogo para abafar o som do disparo.
  3. 5.É a peça do vestuário feminino que se estende da cintura para baixo.
  4. 8.É o ser vivo nas primeiras fases do desenvolvimento logo após a fecundação.
  5. 24.O tipo de alface que leva o nome de uma pessoa nascida nos Estados Unidos?
  6. 28.Profissional da cozinha, também chamado de mestre cuca.
  7. 43.Segundo a expressão, contar segredo ou fazer fofoca é o mesmo que dar com a língua?
  8. 65.É o antônimo de minoria?
  9. 66.É aquilo que se troca no câmbio no carro manual.
  10. 82.É o animal que nasce a partir do cruzamento entre um jumento e uma égua.
  11. 84.É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.
  12. 98.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

