Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/05/2025

É o terceiro dia da semana começando no domingo.

Conhecido no mundo, é o famoso estilo de dança e música brasileira.

Famosa música do arte popular, sucesso dos anos 1990, sinônimo de criança pequena.

É a manifestação sonora do riso.

Nome dado a área onde combatiam os gladiadores e as feras dos circos romanos

Processo cirúrgico para extração do feto no momento do parto.