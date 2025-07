Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/07/2025

Essa iguaria é feita com rabo de boi

É a mais competitiva liga de basquete profissional do mundo.

Série de degraus que sobe e desce de modo automático, transportando as pessoas.

No restaurante, ele é sinônimo de cardápio.

Sensação de dor ou de queimação no epigástrio

Nome artístico do apresentador Carlos Massa?

Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?

É a capital do estado do Rio Grande do Sul.