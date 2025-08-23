Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 23/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 4.Tipo de lente usada para observar pequenos objetos, dando a sensação de aumento.
  2. 9.Na idade média, os guerreiros usavam esse conjunto de peças como proteção.
  3. 15.É a parte do olho que regula a quantidade de luz que entra nele.
  4. 25.Tipo de estabelecimento onde se vende pastel?
  5. 32.Número que ocupa a primeira posição.
  6. 39.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  7. 44.Termo popular em inglês usado para se referir à mensagem enviada por correio eletrônico.
  8. 49.Tipo de estabelecimento em que se fabricam e vendem pães doces, tortas, bolos doces e roscas.
  9. 65.Nacionalidade da mulher que nasceu na Suécia?
  10. 69.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  11. 73.Pode ser um herói ou uma cena de curtíssima duração.
  12. 77.É o popular vaso de metal com bico, alça, tampa em que se aquece a água.
  13. 87.Termo usado para a carne que vem do porco.
  14. 91.Fruta de origem chinesa que associamos a pessoa que tem a pele lisinha, macia.
  15. 100.Segundo esse ditado popular, um dia é da caça, outro é do?
  16. 104.Ela é aplicada nas paredes para personalizar o toque e a aparência.

Verticais

  1. 1.Fase da escola para crianças que saíram do berçário, mas ainda não estão no jardim da infância.
  2. 2.É o que os especialistas recomendam que seja feito antes das refeições.
  3. 3.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  4. 4.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  5. 6.Orgão do corpo usado para se locomover.
  6. 8.Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos.
  7. 17.Aquilo que é o contrário de complexo ou complicado.
  8. 20.Esse grupo de axé lançou ao Brasil Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Emanuelle Araújo.
  9. 21.Profissional que registra cenas com câmeras para TV ou cinema?
  10. 28.Ato de entregar dinheiro ou objeto a alguém para que seja devolvido depois.
  11. 46.Tipo de remédio que reduz a acidez do estômago, aliviando azia e má digestão.
  12. 63.A bolsa pequena presa a cintura ou carregada a tira-cólo.
  13. 90.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  14. 95.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  15. 102.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  16. 103.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
