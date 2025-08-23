Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 23/08/2025

4. Tipo de lente usada para observar pequenos objetos, dando a sensação de aumento. ▶

9. Na idade média, os guerreiros usavam esse conjunto de peças como proteção. ▶

15. É a parte do olho que regula a quantidade de luz que entra nele. ▶

25. Tipo de estabelecimento onde se vende pastel? ▶

32. Número que ocupa a primeira posição. ▶

39. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

44. Termo popular em inglês usado para se referir à mensagem enviada por correio eletrônico. ▶

49. Tipo de estabelecimento em que se fabricam e vendem pães doces, tortas, bolos doces e roscas. ▶

65. Nacionalidade da mulher que nasceu na Suécia? ▶

69. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

73. Pode ser um herói ou uma cena de curtíssima duração. ▶

77. É o popular vaso de metal com bico, alça, tampa em que se aquece a água. ▶

87. Termo usado para a carne que vem do porco. ▶

91. Fruta de origem chinesa que associamos a pessoa que tem a pele lisinha, macia. ▶

100. Segundo esse ditado popular, um dia é da caça, outro é do? ▶