Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 23/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 4.Tipo de lente usada para observar pequenos objetos, dando a sensação de aumento. ▶
- 9.Na idade média, os guerreiros usavam esse conjunto de peças como proteção. ▶
- 15.É a parte do olho que regula a quantidade de luz que entra nele. ▶
- 25.Tipo de estabelecimento onde se vende pastel? ▶
- 32.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 39.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 44.Termo popular em inglês usado para se referir à mensagem enviada por correio eletrônico. ▶
- 49.Tipo de estabelecimento em que se fabricam e vendem pães doces, tortas, bolos doces e roscas. ▶
- 65.Nacionalidade da mulher que nasceu na Suécia? ▶
- 69.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 73.Pode ser um herói ou uma cena de curtíssima duração. ▶
- 77.É o popular vaso de metal com bico, alça, tampa em que se aquece a água. ▶
- 87.Termo usado para a carne que vem do porco. ▶
- 91.Fruta de origem chinesa que associamos a pessoa que tem a pele lisinha, macia. ▶
- 100.Segundo esse ditado popular, um dia é da caça, outro é do? ▶
- 104.Ela é aplicada nas paredes para personalizar o toque e a aparência. ▶
Verticais
- 1.Fase da escola para crianças que saíram do berçário, mas ainda não estão no jardim da infância. ▶
- 2.É o que os especialistas recomendam que seja feito antes das refeições. ▶
- 3.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 4.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 6.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 8.Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos. ▶
- 17.Aquilo que é o contrário de complexo ou complicado. ▶
- 20.Esse grupo de axé lançou ao Brasil Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Emanuelle Araújo. ▶
- 21.Profissional que registra cenas com câmeras para TV ou cinema? ▶
- 28.Ato de entregar dinheiro ou objeto a alguém para que seja devolvido depois. ▶
- 46.Tipo de remédio que reduz a acidez do estômago, aliviando azia e má digestão. ▶
- 63.A bolsa pequena presa a cintura ou carregada a tira-cólo. ▶
- 90.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 95.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- 102.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 103.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Seu tempo: 00:00:00
