Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 01/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 2.Pessoa que não confia em si mesma e não é segura
  2. 12.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  3. 15.Essa formiga tropical é conhecida por detonar as lavouras e possui eficiente organização social.
  4. 25.É como se chama o discurso oficial do presidente ao país.
  5. 40.Veículo com tração nas quatro rodas utilizado em trilhas e aventuras
  6. 49.Segundo a expressão, quem desconfia de alguém está com o pé nessa posição.
  7. 57.A animação da Disney sobre um peixe palhaço que tenta salvar o filho preso no aquário.
  8. 73.Conjunto de atividades e rotinas que fazem parte do dia a dia de uma pessoa.
  9. 81.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  10. 82.É o sorteio de algo com base em bilhetes numerados.
  11. 89.É a falta de decisão diante de uma escolha.
  12. 95.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  13. 98.Produto alimentício feito com leite ou tudo o que se relaciona com a indústria do leite.
  14. 106.É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.

Verticais

  1. 1.Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu?
  2. 2.É ação ou efeito de identificar.
  3. 4.Aparelho que faz varredura de imagem com feixe de luz e codifica suas características.
  4. 9.Atitude ou expressão que representa um absurdo
  5. 10.Um corselete feminino sem alças e que cobre apenas a região do busto
  6. 11.Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas
  7. 21.Peixe de bigodes longos que vive no fundo de rios e lagos.
  8. 39.É como fica o tecido que perdeu a cor ou o tom vivo que antes ostentava.
  9. 46.Assim é chamado o alimento que pode estragar com facilidade.
  10. 55.Veículo de aluguel destinado ao transporte de passageiros que marca o preço da corrida
  11. 78.Pode ser aquilo que tem um sabor ácido ou um indivíduo mal humorado.
  12. 80.É a típica loja que vende ou fabrica óculos.
