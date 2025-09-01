Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 01/09/2025

2. Pessoa que não confia em si mesma e não é segura ▶

12. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

15. Essa formiga tropical é conhecida por detonar as lavouras e possui eficiente organização social. ▶

25. É como se chama o discurso oficial do presidente ao país. ▶

40. Veículo com tração nas quatro rodas utilizado em trilhas e aventuras ▶

49. Segundo a expressão, quem desconfia de alguém está com o pé nessa posição. ▶

57. A animação da Disney sobre um peixe palhaço que tenta salvar o filho preso no aquário. ▶

73. Conjunto de atividades e rotinas que fazem parte do dia a dia de uma pessoa. ▶

81. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

82. É o sorteio de algo com base em bilhetes numerados. ▶

89. É a falta de decisão diante de uma escolha. ▶

95. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

98. Produto alimentício feito com leite ou tudo o que se relaciona com a indústria do leite. ▶