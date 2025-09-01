Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 01/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 2.Pessoa que não confia em si mesma e não é segura ▶
- 12.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 15.Essa formiga tropical é conhecida por detonar as lavouras e possui eficiente organização social. ▶
- 25.É como se chama o discurso oficial do presidente ao país. ▶
- 40.Veículo com tração nas quatro rodas utilizado em trilhas e aventuras ▶
- 49.Segundo a expressão, quem desconfia de alguém está com o pé nessa posição. ▶
- 57.A animação da Disney sobre um peixe palhaço que tenta salvar o filho preso no aquário. ▶
- 73.Conjunto de atividades e rotinas que fazem parte do dia a dia de uma pessoa. ▶
- 81.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 82.É o sorteio de algo com base em bilhetes numerados. ▶
- 89.É a falta de decisão diante de uma escolha. ▶
- 95.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 98.Produto alimentício feito com leite ou tudo o que se relaciona com a indústria do leite. ▶
- 106.É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
Verticais
- 1.Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu? ▶
- 2.É ação ou efeito de identificar. ▶
- 4.Aparelho que faz varredura de imagem com feixe de luz e codifica suas características. ▶
- 9.Atitude ou expressão que representa um absurdo ▶
- 10.Um corselete feminino sem alças e que cobre apenas a região do busto ▶
- 11.Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas ▶
- 21.Peixe de bigodes longos que vive no fundo de rios e lagos. ▶
- 39.É como fica o tecido que perdeu a cor ou o tom vivo que antes ostentava. ▶
- 46.Assim é chamado o alimento que pode estragar com facilidade. ▶
- 55.Veículo de aluguel destinado ao transporte de passageiros que marca o preço da corrida ▶
- 78.Pode ser aquilo que tem um sabor ácido ou um indivíduo mal humorado. ▶
- 80.É a típica loja que vende ou fabrica óculos. ▶
