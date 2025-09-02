Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 02/09/2025

1. Como é popularmente conhecida a moeda utilizada no Reino Unido? ▶

2. Aparelho doméstico usado para assar, gratinar ou aquecer alimentos? ▶

4. Pode ser a mistura do molho branco com molho vermelho ou um tipo de vinho ▶

6. É uma canção popular de Portugal que geralmente é acompanhada por guitarra e viola. ▶

9. Aquilo que não é conveniente. ▶

26. O que tem pouca probabilidade de acontecer ou é inesperado? ▶

37. Tipo de monumento que preserva a memória de pessoas ou fatos importantes. ▶

38. Ato de tocar alguém com as pontas dos dedos para chamar a atenção. ▶

41. Também conhecido como final desfecho ou contrário de início. ▶

42. Planta de caule flexível e folhas finas que é a principal refeição do urso panda? ▶

43. Esta parte de madeira ou mármore fica na parte inferior das paredes e junto ao piso ▶

72. Esse é o nome do boneco protagonista do filme de terror Brinquedo Assassino. ▶

87. Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶

96. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

98. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶