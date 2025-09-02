Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 02/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 2.Prato popular com farinha de mandioca e milho, torrada e temperado com vários ingredientes. Que prato é esse?
  2. 8.Assim é chamado algo que tem formato de cilindro.
  3. 22.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  4. 25.Aquilo que não é igual, apresenta variação ou se distingue dos demais?
  5. 32.A sigla utilizada como pedido de socorro
  6. 47.Indivíduo que ficou raivoso ou irado?
  7. 53.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  8. 67.Complete a famosa frase popular, missão dada é?
  9. 83.Ato ou decisão feita por uma autoridade para barrar ou proibir a veiculação de algo.
  10. 89.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes
  11. 93.Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior.
  12. 101.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  13. 102.Famoso filme que conta a relação do labrador mais famoso do cinema e seus novos donos.

Verticais

  1. 1.Como é popularmente conhecida a moeda utilizada no Reino Unido?
  2. 2.Aparelho doméstico usado para assar, gratinar ou aquecer alimentos?
  3. 4.Pode ser a mistura do molho branco com molho vermelho ou um tipo de vinho
  4. 6.É uma canção popular de Portugal que geralmente é acompanhada por guitarra e viola.
  5. 9.Aquilo que não é conveniente.
  6. 26.O que tem pouca probabilidade de acontecer ou é inesperado?
  7. 37.Tipo de monumento que preserva a memória de pessoas ou fatos importantes.
  8. 38.Ato de tocar alguém com as pontas dos dedos para chamar a atenção.
  9. 41.Também conhecido como final desfecho ou contrário de início.
  10. 42.Planta de caule flexível e folhas finas que é a principal refeição do urso panda?
  11. 43.Esta parte de madeira ou mármore fica na parte inferior das paredes e junto ao piso
  12. 72.Esse é o nome do boneco protagonista do filme de terror Brinquedo Assassino.
  13. 87.Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá.
  14. 96.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  15. 98.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  16. 101.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
