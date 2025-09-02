Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 02/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
4
💡
|
6
💡
|
8
💡
|
9
💡
|
22
💡
|
25
💡
|
26
💡
|
32
💡
|
37
💡
|
38
💡
|
41
💡
|
42
💡
|
43
💡
|
47
💡
|
53
💡
|
67
💡
|
72
💡
|
83
💡
|
87
💡
|
89
💡
|
93
💡
|
96
💡
|
98
💡
|
101
💡
|
102
💡
Horizontais
- 2.Prato popular com farinha de mandioca e milho, torrada e temperado com vários ingredientes. Que prato é esse? ▶
- 8.Assim é chamado algo que tem formato de cilindro. ▶
- 22.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 25.Aquilo que não é igual, apresenta variação ou se distingue dos demais? ▶
- 32.A sigla utilizada como pedido de socorro ▶
- 47.Indivíduo que ficou raivoso ou irado? ▶
- 53.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- 67.Complete a famosa frase popular, missão dada é? ▶
- 83.Ato ou decisão feita por uma autoridade para barrar ou proibir a veiculação de algo. ▶
- 89.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶
- 93.Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior. ▶
- 101.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 102.Famoso filme que conta a relação do labrador mais famoso do cinema e seus novos donos. ▶
Verticais
- 1.Como é popularmente conhecida a moeda utilizada no Reino Unido? ▶
- 2.Aparelho doméstico usado para assar, gratinar ou aquecer alimentos? ▶
- 4.Pode ser a mistura do molho branco com molho vermelho ou um tipo de vinho ▶
- 6.É uma canção popular de Portugal que geralmente é acompanhada por guitarra e viola. ▶
- 9.Aquilo que não é conveniente. ▶
- 26.O que tem pouca probabilidade de acontecer ou é inesperado? ▶
- 37.Tipo de monumento que preserva a memória de pessoas ou fatos importantes. ▶
- 38.Ato de tocar alguém com as pontas dos dedos para chamar a atenção. ▶
- 41.Também conhecido como final desfecho ou contrário de início. ▶
- 42.Planta de caule flexível e folhas finas que é a principal refeição do urso panda? ▶
- 43.Esta parte de madeira ou mármore fica na parte inferior das paredes e junto ao piso ▶
- 72.Esse é o nome do boneco protagonista do filme de terror Brinquedo Assassino. ▶
- 87.Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶
- 96.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 98.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 101.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras