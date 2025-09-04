Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 04/09/2025

4. Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. ▶

8. Assim é chamado o homem que nasceu na Jamaica? ▶

17. É o feminino de genro ▶

20. Profissional especializado em química biológica. ▶

31. Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes? ▶

34. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

35. Representação tridimensional gerada por laser como se fosse uma projeção real. ▶

43. Fruta usada pra fazer uma deliciosa bebida, também benéfica ao coração. ▶

48. Número que ocupa a primeira posição. ▶

56. É o profissional que empreende e cuida da própria empresa ▶

65. Orgão do corpo usado para se locomover. ▶

73. Pode ser uma ave ou um tipo de relógio? ▶

82. Na meteorologia, é o instrumento utilizado para determinar a pressão atmosférica. ▶

87. O famoso herói de Eternia dos desenhos animados, sucesso na década de 1980. Eu tenho a força. ▶

97. É o procedimento de ajudar a si mesmo o gênero de livros muito vendido no Brasil. ▶