Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 04/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 4.Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. ▶
- 8.Assim é chamado o homem que nasceu na Jamaica? ▶
- 17.É o feminino de genro ▶
- 20.Profissional especializado em química biológica. ▶
- 31.Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes? ▶
- 34.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 35.Representação tridimensional gerada por laser como se fosse uma projeção real. ▶
- 43.Fruta usada pra fazer uma deliciosa bebida, também benéfica ao coração. ▶
- 48.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 56.É o profissional que empreende e cuida da própria empresa ▶
- 65.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 73.Pode ser uma ave ou um tipo de relógio? ▶
- 82.Na meteorologia, é o instrumento utilizado para determinar a pressão atmosférica. ▶
- 87.O famoso herói de Eternia dos desenhos animados, sucesso na década de 1980. Eu tenho a força. ▶
- 97.É o procedimento de ajudar a si mesmo o gênero de livros muito vendido no Brasil. ▶
- 103.Os cosméticos geralmente em forma de bastão usados para pintar os lábios. ▶
Verticais
- 1.Recipiente que serve para guardar substâncias, especialmente líquidas. ▶
- 2.A sexagésima parte de uma hora. ▶
- 3.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 6.Medicamento que elimina vermes e parasitas que vivem no organismo de animais e humanos. ▶
- 17.É o mesmo que prestar atenção, observar ou reparar? ▶
- 28.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- 37.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 40.Assim é chamado o indivíduo que não revela seu nome ou identidade. ▶
- 50.Tipo de alimento pastoso para bebês? ▶
- 52.Jogo conhecido por eliminar peças até que sobre apenas uma no tabuleiro. ▶
- 57.Ferramenta usada para rachar lenha que brilhou com Jack Nicholson no filme O Iluminado. ▶
- 63.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 64.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 78.A modalidade de selinho e o do tipo técnico que vemos na TV. ▶
- 79.Estrutura de barras paralelas usada como cerca em portões e janelas. ▶
Seu tempo: 00:00:00
