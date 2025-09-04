Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 04/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 4.Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.
  2. 8.Assim é chamado o homem que nasceu na Jamaica?
  3. 17.É o feminino de genro
  4. 20.Profissional especializado em química biológica.
  5. 31.Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes?
  6. 34.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  7. 35.Representação tridimensional gerada por laser como se fosse uma projeção real.
  8. 43.Fruta usada pra fazer uma deliciosa bebida, também benéfica ao coração.
  9. 48.Número que ocupa a primeira posição.
  10. 56.É o profissional que empreende e cuida da própria empresa
  11. 65.Orgão do corpo usado para se locomover.
  12. 73.Pode ser uma ave ou um tipo de relógio?
  13. 82.Na meteorologia, é o instrumento utilizado para determinar a pressão atmosférica.
  14. 87.O famoso herói de Eternia dos desenhos animados, sucesso na década de 1980. Eu tenho a força.
  15. 97.É o procedimento de ajudar a si mesmo o gênero de livros muito vendido no Brasil.
  16. 103.Os cosméticos geralmente em forma de bastão usados para pintar os lábios.

Verticais

  1. 1.Recipiente que serve para guardar substâncias, especialmente líquidas.
  2. 2.A sexagésima parte de uma hora.
  3. 3.Essa é a quarta nota da escala musical.
  4. 6.Medicamento que elimina vermes e parasitas que vivem no organismo de animais e humanos.
  5. 17.É o mesmo que prestar atenção, observar ou reparar?
  6. 28.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  7. 37.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  8. 40.Assim é chamado o indivíduo que não revela seu nome ou identidade.
  9. 50.Tipo de alimento pastoso para bebês?
  10. 52.Jogo conhecido por eliminar peças até que sobre apenas uma no tabuleiro.
  11. 57.Ferramenta usada para rachar lenha que brilhou com Jack Nicholson no filme O Iluminado.
  12. 63.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  13. 64.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  14. 78.A modalidade de selinho e o do tipo técnico que vemos na TV.
  15. 79.Estrutura de barras paralelas usada como cerca em portões e janelas.
