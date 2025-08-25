Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 25/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 6.Assim é chamado aparelho de telefone móvel. ▶
- 10.A profissional da arte dramática que atua em diálogo, novelas e filmes. ▶
- 20.É a pessoa que vive ou habita próximo a alguém? ▶
- 27.Categoria do boxe que também é um tipo de inseto. ▶
- 39.Personagem grandalhão da família Addams, com jeito de Frankenstein e coração doce. ▶
- 54.Tipo de exame que verifica se o condutor está apto psicologicamente para dirigir um veículo. ▶
- 69.É a combinação de dois ou mais sons, ou também uma palavra de ordem para alguém despertar. ▶
- 80.Famoso coelho de pelúcia azul, companheiro de uma personagem de quadrinhos. ▶
- 83.Aquele que se expressa com honestidade, sem disfarces ou falsidade. ▶
- 91.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- 94.Aquele que está sozinho e que geralmente gosta de ficar só? ▶
Verticais
- 1.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶
- 2.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 3.Esse condimento verde, também conhecido como wasabi, é muito utilizado na culinária japonesa. ▶
- 4.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 5.Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência? ▶
- 11.Assim é chamado o músico que toca trompete. ▶
- 16.O nome da rua, número da casa e CEP fazem parte dessa reunião de dados. ▶
- 24.É a cobertura de alguns animais, como a tartaruga e o tatu, que os protege como um escudo. ▶
- 29.A pessoa que tem paixão por coisas ou momentos do passado? ▶
- 31.É o sistema de escrita em que cada símbolo representa uma letra ou fonema? ▶
- 33.Termo para se referir a um pequeno mercado ou uma quitanda. ▶
- 73.Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- 87.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
Seu tempo: 00:00:00
