Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 25/08/2025

1. É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶

2. Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶

3. Esse condimento verde, também conhecido como wasabi, é muito utilizado na culinária japonesa. ▶

4. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

5. Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência? ▶

11. Assim é chamado o músico que toca trompete. ▶

16. O nome da rua, número da casa e CEP fazem parte dessa reunião de dados. ▶

24. É a cobertura de alguns animais, como a tartaruga e o tatu, que os protege como um escudo. ▶

29. A pessoa que tem paixão por coisas ou momentos do passado? ▶

31. É o sistema de escrita em que cada símbolo representa uma letra ou fonema? ▶

33. Termo para se referir a um pequeno mercado ou uma quitanda. ▶

73. Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶