Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 25/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
Horizontais

  1. 6.Assim é chamado aparelho de telefone móvel.
  2. 10.A profissional da arte dramática que atua em diálogo, novelas e filmes.
  3. 20.É a pessoa que vive ou habita próximo a alguém?
  4. 27.Categoria do boxe que também é um tipo de inseto.
  5. 39.Personagem grandalhão da família Addams, com jeito de Frankenstein e coração doce.
  6. 54.Tipo de exame que verifica se o condutor está apto psicologicamente para dirigir um veículo.
  7. 69.É a combinação de dois ou mais sons, ou também uma palavra de ordem para alguém despertar.
  8. 80.Famoso coelho de pelúcia azul, companheiro de uma personagem de quadrinhos.
  9. 83.Aquele que se expressa com honestidade, sem disfarces ou falsidade.
  10. 91.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  11. 94.Aquele que está sozinho e que geralmente gosta de ficar só?

Verticais

  1. 1.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia.
  2. 2.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  3. 3.Esse condimento verde, também conhecido como wasabi, é muito utilizado na culinária japonesa.
  4. 4.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  5. 5.Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência?
  6. 11.Assim é chamado o músico que toca trompete.
  7. 16.O nome da rua, número da casa e CEP fazem parte dessa reunião de dados.
  8. 24.É a cobertura de alguns animais, como a tartaruga e o tatu, que os protege como um escudo.
  9. 29.A pessoa que tem paixão por coisas ou momentos do passado?
  10. 31.É o sistema de escrita em que cada símbolo representa uma letra ou fonema?
  11. 33.Termo para se referir a um pequeno mercado ou uma quitanda.
  12. 73.Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  13. 87.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Últimas


