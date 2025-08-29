Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 29/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
3
💡
|
4
💡
|
6
💡
|
9
💡
|
11
💡
|
14
💡
|
16
💡
|
20
💡
|
21
💡
|
27
💡
|
28
💡
|
29
💡
|
32
💡
|
34
💡
|
40
💡
|
45
💡
|
50
💡
|
54
💡
|
57
💡
|
63
💡
|
64
💡
|
66
💡
|
69
💡
|
81
💡
|
93
💡
Horizontais
- 1.É a mais competitiva liga de basquete profissional do mundo. ▶
- 4.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 6.Planta de caule flexível e folhas finas que é a principal refeição do urso panda? ▶
- 11.Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. ▶
- 14.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 16.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶
- 20.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶
- 21.Especiaria de aroma acentuado que é muito usada para temperar carnes. ▶
- 32.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 34.A pessoa que sabe tocar piano ▶
- 40.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 50.Pera é o fruto originário desta árvore ▶
- 54.É o lado do mundo onde ficam os países asiáticos. ▶
- 64.Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- 69.Nome do bloco com folhas destacáveis muito usado para cheques? ▶
- 81.Despedida formal, geralmente usada em meio de trabalho. ▶
- 93.Pode ser de férias ou da perfumaria. ▶
Verticais
- 3.Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- 4.Nome dado, a inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, inchaço e escamação. ▶
- 6.Temos dado para ida à loja, para renovar o guarda-roupa ou mudar o estilo de se vestir. ▶
- 9.Peixe de bigodes longos que vive no fundo de rios e lagos. ▶
- 27.Gênero de filmes que explora a narrativa dramática ▶
- 28.É quem aplica golpes e também o sobrenome do personagem Dick do desenho Corrida Maluca. ▶
- 29.É o oposto de flexível, algo que não pode ser dobrado ou curvado. ▶
- 45.É o indivíduo que pede ou mendiga. ▶
- 57.Estratégia usada para obter vantagem jogos, negócios ou disputas. ▶
- 63.A segunda refeição do dia, que geralmente é feita no início da tarde. ▶
- 66.É o encontro de duas vogais próximas que pertencem às sílabas diferentes. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras