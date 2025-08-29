Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 29/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
Horizontais

  1. 1.É a mais competitiva liga de basquete profissional do mundo.
  2. 4.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  3. 6.Planta de caule flexível e folhas finas que é a principal refeição do urso panda?
  4. 11.Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.
  5. 14.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  6. 16.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido?
  7. 20.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros
  8. 21.Especiaria de aroma acentuado que é muito usada para temperar carnes.
  9. 32.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  10. 34.A pessoa que sabe tocar piano
  11. 40.Essa é a quarta nota da escala musical.
  12. 50.Pera é o fruto originário desta árvore
  13. 54.É o lado do mundo onde ficam os países asiáticos.
  14. 64.Significado da letra L na sigla CLT.
  15. 69.Nome do bloco com folhas destacáveis muito usado para cheques?
  16. 81.Despedida formal, geralmente usada em meio de trabalho.
  17. 93.Pode ser de férias ou da perfumaria.

Verticais

  1. 3.Período de tempo com duração de 12 meses?
  2. 4.Nome dado, a inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, inchaço e escamação.
  3. 6.Temos dado para ida à loja, para renovar o guarda-roupa ou mudar o estilo de se vestir.
  4. 9.Peixe de bigodes longos que vive no fundo de rios e lagos.
  5. 27.Gênero de filmes que explora a narrativa dramática
  6. 28.É quem aplica golpes e também o sobrenome do personagem Dick do desenho Corrida Maluca.
  7. 29.É o oposto de flexível, algo que não pode ser dobrado ou curvado.
  8. 45.É o indivíduo que pede ou mendiga.
  9. 57.Estratégia usada para obter vantagem jogos, negócios ou disputas.
  10. 63.A segunda refeição do dia, que geralmente é feita no início da tarde.
  11. 66.É o encontro de duas vogais próximas que pertencem às sílabas diferentes.
