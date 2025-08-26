Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 26/08/2025

2. Período da vida em que se é jovem entre a infância e a vida adulta? ▶

12. Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶

16. Número que ocupa a primeira posição. ▶

23. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

24. Cantora que venceu a décima segunda edição do Reality Show a Fazenda. ▶

38. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

41. Abreviação de ministério da educação. ▶

45. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

48. No conto da Branca de Neve, era nele que a rainha malvada olhava para perguntar sobre a sua beleza. ▶

65. Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶

70. Cada uma das doze divisões de tempo do ano... ▶

76. Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶

91. Aquilo que não é transparente e tem a passagem de luz impedida. ▶

94. Peça do vestuário do jogador de futebol calçada sob a chuteira ▶

97. Um tipo de cosmético para se passar nos lábios similar ao batom? ▶