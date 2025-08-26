Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 26/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
7
💡
|
9
💡
|
11
💡
|
12
💡
|
16
💡
|
17
💡
|
20
💡
|
23
💡
|
24
💡
|
27
💡
|
28
💡
|
38
💡
|
41
💡
|
45
💡
|
48
💡
|
53
💡
|
65
💡
|
70
💡
|
74
💡
|
76
💡
|
91
💡
|
94
💡
|
97
💡
|
104
💡
Horizontais
- 2.Período da vida em que se é jovem entre a infância e a vida adulta? ▶
- 12.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- 16.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 23.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 24.Cantora que venceu a décima segunda edição do Reality Show a Fazenda. ▶
- 38.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 41.Abreviação de ministério da educação. ▶
- 45.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 48.No conto da Branca de Neve, era nele que a rainha malvada olhava para perguntar sobre a sua beleza. ▶
- 65.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 70.Cada uma das doze divisões de tempo do ano... ▶
- 76.Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- 91.Aquilo que não é transparente e tem a passagem de luz impedida. ▶
- 94.Peça do vestuário do jogador de futebol calçada sob a chuteira ▶
- 97.Um tipo de cosmético para se passar nos lábios similar ao batom? ▶
- 104.Objeto de estudo do economista. ▶
Verticais
- 1.Cidade do estado de são paulo, famosa pelos seus objetos em tamanhos exagerados? ▶
- 2.A cada quatro anos, atletas dos cinco continentes se reúnem para essa competição. ▶
- 7.Pode ser a haste de madeira do jogo de bilhar ou um típico prato mexicano? ▶
- 9.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 11.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 16.Segundo a expressão, ser muito íntimo, unido e próximo de alguém ▶
- 17.Iguaria tradicional nas festas de fim de ano enriquecido com frutas cristalizadas. ▶
- 20.Banda carioca com o nome em espanhol, dona do hit Ana Julia ▶
- 27.Famoso local de Nova Iorque onde acontece a contagem regressiva para a chegada do ano novo. ▶
- 28.Expressão coloquial para a pessoa amável ou doce feito do fruto do coqueiro. ▶
- 53.Calça justa usada na academia que virou peça coringa para montar looks despojados. ▶
- 74.O período de 10 anos consecutivos? ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras