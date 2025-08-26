Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 26/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
Horizontais

  1. 2.Período da vida em que se é jovem entre a infância e a vida adulta?
  2. 12.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  3. 16.Número que ocupa a primeira posição.
  4. 23.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  5. 24.Cantora que venceu a décima segunda edição do Reality Show a Fazenda.
  6. 38.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  7. 41.Abreviação de ministério da educação.
  8. 45.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  9. 48.No conto da Branca de Neve, era nele que a rainha malvada olhava para perguntar sobre a sua beleza.
  10. 65.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  11. 70.Cada uma das doze divisões de tempo do ano...
  12. 76.Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  13. 91.Aquilo que não é transparente e tem a passagem de luz impedida.
  14. 94.Peça do vestuário do jogador de futebol calçada sob a chuteira
  15. 97.Um tipo de cosmético para se passar nos lábios similar ao batom?
  16. 104.Objeto de estudo do economista.

Verticais

  1. 1.Cidade do estado de são paulo, famosa pelos seus objetos em tamanhos exagerados?
  2. 2.A cada quatro anos, atletas dos cinco continentes se reúnem para essa competição.
  3. 7.Pode ser a haste de madeira do jogo de bilhar ou um típico prato mexicano?
  4. 9.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  5. 11.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  6. 16.Segundo a expressão, ser muito íntimo, unido e próximo de alguém
  7. 17.Iguaria tradicional nas festas de fim de ano enriquecido com frutas cristalizadas.
  8. 20.Banda carioca com o nome em espanhol, dona do hit Ana Julia
  9. 27.Famoso local de Nova Iorque onde acontece a contagem regressiva para a chegada do ano novo.
  10. 28.Expressão coloquial para a pessoa amável ou doce feito do fruto do coqueiro.
  11. 53.Calça justa usada na academia que virou peça coringa para montar looks despojados.
  12. 74.O período de 10 anos consecutivos?
