Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 08/08/2025

1. Número que ocupa a primeira posição. ▶

2. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

3. É o indivíduo adepto do minimalismo. ▶

4. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

9. Pessoa que nasceu ou habita em Israel. ▶

15. Ator conhecido pelos filmes Grease e Os Embalos de Sábado à Noite e Pulp Fiction. ▶

18. Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo. ▶

20. Famosa nos anos de 1970, é um modelo de calça com cintura alta, justa nas coxas e volumosa do joelho para baixo. ▶

23. O tipo de sabor que é ao mesmo tempo doce e amargo. ▶

28. Uma banda da jovem guarda ou animação que conta as aventuras da família de ex-super-heróis ▶

49. Tipo de local público destinado a troca das fraldas de crianças? ▶

59. Pequeno instrumento de quatro cordas que está nas orquestras, tocado com um arco. ▶

94. É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶