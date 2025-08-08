Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 08/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 4.É o resultado da multiplicação de 2 vezes 5 ou o número da camisa do rei pelé na seleção brasileira? ▶
- 7.Ele é o profissional que dirige caminhão. ▶
- 20.É o fabricante de borracha ou profissional que conserta pneus. ▶
- 38.Ele é sentido pelo olfato. ▶
- 42.Expressão usada para imitar o som do cachorro. ▶
- 60.Utensílio popular usado na cozinha para puxar água da pia. ▶
- 64.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- 73.Em uma conversa é uma manifestação de afeto. No guarda-roupa, um traje masculino. ▶
- 86.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶
- 88.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado. ▶
- 90.Assim é chamada a mulher de cabelos loiros. ▶
- 101.No celular tem e hoje em dia quase ninguém vive sem. ▶
- 106.A menor partícula de um elemento. ▶
Verticais
- 1.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 2.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 3.É o indivíduo adepto do minimalismo. ▶
- 4.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 9.Pessoa que nasceu ou habita em Israel. ▶
- 15.Ator conhecido pelos filmes Grease e Os Embalos de Sábado à Noite e Pulp Fiction. ▶
- 18.Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo. ▶
- 20.Famosa nos anos de 1970, é um modelo de calça com cintura alta, justa nas coxas e volumosa do joelho para baixo. ▶
- 23.O tipo de sabor que é ao mesmo tempo doce e amargo. ▶
- 28.Uma banda da jovem guarda ou animação que conta as aventuras da família de ex-super-heróis ▶
- 49.Tipo de local público destinado a troca das fraldas de crianças? ▶
- 59.Pequeno instrumento de quatro cordas que está nas orquestras, tocado com um arco. ▶
- 94.É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶
- 96.É o filho do seu avô? ▶
