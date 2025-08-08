Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 08/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 4.É o resultado da multiplicação de 2 vezes 5 ou o número da camisa do rei pelé na seleção brasileira?
  2. 7.Ele é o profissional que dirige caminhão.
  3. 20.É o fabricante de borracha ou profissional que conserta pneus.
  4. 38.Ele é sentido pelo olfato.
  5. 42.Expressão usada para imitar o som do cachorro.
  6. 60.Utensílio popular usado na cozinha para puxar água da pia.
  7. 64.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  8. 73.Em uma conversa é uma manifestação de afeto. No guarda-roupa, um traje masculino.
  9. 86.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência
  10. 88.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado.
  11. 90.Assim é chamada a mulher de cabelos loiros.
  12. 101.No celular tem e hoje em dia quase ninguém vive sem.
  13. 106.A menor partícula de um elemento.

Verticais

  1. 1.Número que ocupa a primeira posição.
  2. 2.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  3. 3.É o indivíduo adepto do minimalismo.
  4. 4.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  5. 9.Pessoa que nasceu ou habita em Israel.
  6. 15.Ator conhecido pelos filmes Grease e Os Embalos de Sábado à Noite e Pulp Fiction.
  7. 18.Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo.
  8. 20.Famosa nos anos de 1970, é um modelo de calça com cintura alta, justa nas coxas e volumosa do joelho para baixo.
  9. 23.O tipo de sabor que é ao mesmo tempo doce e amargo.
  10. 28.Uma banda da jovem guarda ou animação que conta as aventuras da família de ex-super-heróis
  11. 49.Tipo de local público destinado a troca das fraldas de crianças?
  12. 59.Pequeno instrumento de quatro cordas que está nas orquestras, tocado com um arco.
  13. 94.É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas.
  14. 96.É o filho do seu avô?
Últimas


