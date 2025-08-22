Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/08/2025

2. Tipo de benefício do cartão de crédito que, diferente das milhas, dá dinheiro de volta ao titular. ▶

9. É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão? ▶

18. Região do continente americano que engloba os países que falam línguas latinas. ▶

36. Nome da substância usada na medicina estética para atenuar rugas e linhas de expressão? ▶

39. Como fica o indivíduo ao dar muitas voltas sobre o mesmo eixo? ▶

52. É a mulher que nasceu na Inglaterra. ▶

58. É algo da moda, decoração ou arquitetura que segue o estilo de uma época passada? ▶

68. É o que os Ghostbusters caçavam no filme sucesso dos anos de 1980. ▶

73. É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶

81. No cemitério pode ser de cimento, mas no palco é nome de banda. ▶

86. Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶

98. É o ponto cardeal que está em oposição ao norte. ▶

101. Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶