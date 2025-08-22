Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 2.Tipo de benefício do cartão de crédito que, diferente das milhas, dá dinheiro de volta ao titular. ▶
- 9.É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão? ▶
- 18.Região do continente americano que engloba os países que falam línguas latinas. ▶
- 36.Nome da substância usada na medicina estética para atenuar rugas e linhas de expressão? ▶
- 39.Como fica o indivíduo ao dar muitas voltas sobre o mesmo eixo? ▶
- 52.É a mulher que nasceu na Inglaterra. ▶
- 58.É algo da moda, decoração ou arquitetura que segue o estilo de uma época passada? ▶
- 68.É o que os Ghostbusters caçavam no filme sucesso dos anos de 1980. ▶
- 73.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 81.No cemitério pode ser de cimento, mas no palco é nome de banda. ▶
- 86.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- 98.É o ponto cardeal que está em oposição ao norte. ▶
- 101.Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- 103.Pode ser aquele que usa a mão esquerda para escrever ou o lado esquerdo do talão de cheque ▶
Verticais
- 1.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 2.Quantidade de anos que tem um século? ▶
- 5.Animal morador das florestas tropicais que passa dias dormindo e se move com lentidão. ▶
- 9.De origem francesa é uma sobremesa servida quente com recheio de chocolate ▶
- 12.Antes de seguir carreira solo o Thiaguinho cantou nesse famoso grupo de pagode. ▶
- 18.Famoso grupo de axé formado em Salvador que leva no nome uma ave de rapina ▶
- 19.É a expiração brusca que pode alcançar até a 160 km por hora. ▶
- 24.Recipiente para se colocar lixo. ▶
- 68.Tira geralmente de tecido que forma o laço e serve para enfeitar ▶
- 75.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 81.Semente proteica usada como alimento e com ela é produzido leite e óleo de cozinha. ▶
- 86.É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido ▶
- 97.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 100.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
