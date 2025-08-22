Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 2.Tipo de benefício do cartão de crédito que, diferente das milhas, dá dinheiro de volta ao titular.
  2. 9.É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão?
  3. 18.Região do continente americano que engloba os países que falam línguas latinas.
  4. 36.Nome da substância usada na medicina estética para atenuar rugas e linhas de expressão?
  5. 39.Como fica o indivíduo ao dar muitas voltas sobre o mesmo eixo?
  6. 52.É a mulher que nasceu na Inglaterra.
  7. 58.É algo da moda, decoração ou arquitetura que segue o estilo de uma época passada?
  8. 68.É o que os Ghostbusters caçavam no filme sucesso dos anos de 1980.
  9. 73.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  10. 81.No cemitério pode ser de cimento, mas no palco é nome de banda.
  11. 86.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  12. 98.É o ponto cardeal que está em oposição ao norte.
  13. 101.Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  14. 103.Pode ser aquele que usa a mão esquerda para escrever ou o lado esquerdo do talão de cheque

Verticais

  1. 1.Essa é a quarta nota da escala musical.
  2. 2.Quantidade de anos que tem um século?
  3. 5.Animal morador das florestas tropicais que passa dias dormindo e se move com lentidão.
  4. 9.De origem francesa é uma sobremesa servida quente com recheio de chocolate
  5. 12.Antes de seguir carreira solo o Thiaguinho cantou nesse famoso grupo de pagode.
  6. 18.Famoso grupo de axé formado em Salvador que leva no nome uma ave de rapina
  7. 19.É a expiração brusca que pode alcançar até a 160 km por hora.
  8. 24.Recipiente para se colocar lixo.
  9. 68.Tira geralmente de tecido que forma o laço e serve para enfeitar
  10. 75.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  11. 81.Semente proteica usada como alimento e com ela é produzido leite e óleo de cozinha.
  12. 86.É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido
  13. 97.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  14. 100.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
