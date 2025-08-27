Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 27/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
4
💡
6
💡
8
💡
9
💡
12
💡
15
💡
20
💡
23
💡
27
💡
28
💡
29
💡
35
💡
39
💡
42
💡
45
💡
59
💡
60
💡
64
💡
73
💡
85
💡
86
💡
92
💡
93
💡
96
💡
98
💡
108
💡

Horizontais

  1. 1.Cantora colombiana da música Waka Waka, um grande hit da Copa do Mundo 2010.
  2. 12.Tipo de ramalhete que a noiva carrega no dia do casamento?
  3. 20.Termo para quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo por obra do acaso.
  4. 29.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  5. 35.Bebida alcoólica doce feita a partir de fruta.
  6. 42.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  7. 45.A peça de vestuário curta e sem mangas que se usa por cima da camisa.
  8. 59.Ela é a nova esposa do pai de alguém.
  9. 64.O papel próprio para desgastar, alisar ou polir madeira, metais e paredes.
  10. 73.Significado da letra S na sigla STJ.
  11. 86.Ofício do artesão que faz o conserto de calçados?
  12. 92.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido?
  13. 98.É a pessoa que passou por uma situação difícil e continua viva.
  14. 108.Orgão do corpo usado para se locomover.

Verticais

  1. 4.Fruto abundante em vitamina C.
  2. 6.Documento que descreve cenas e ações de uma produção audiovisual
  3. 8.O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato.
  4. 9.É o ponto cardeal que está em oposição ao norte.
  5. 15.Ela pode acontecer quando as pessoas têm opiniões contrárias.
  6. 20.Essa pequena ave doméstica tem a cabeça amarela com um penacho.
  7. 23.Artista que cria tiras, quadrinhos ou desenhos com foco em humor e crítica social.
  8. 27.Sinônimo de antagonista, assim é chamado o oponente de esportistas como Popó.
  9. 28.É o triângulo que tem os três lados iguais
  10. 39.Segundo o ditado popular, o espeto é de pau na casa desse profissional.
  11. 45.Quantidade de anos que tem um século?
  12. 60.Assim é chamada a vontade de comer.
  13. 85.Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD.
  14. 93.Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência?
  15. 96.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.