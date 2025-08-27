Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 27/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.Cantora colombiana da música Waka Waka, um grande hit da Copa do Mundo 2010. ▶
- 12.Tipo de ramalhete que a noiva carrega no dia do casamento? ▶
- 20.Termo para quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo por obra do acaso. ▶
- 29.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 35.Bebida alcoólica doce feita a partir de fruta. ▶
- 42.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 45.A peça de vestuário curta e sem mangas que se usa por cima da camisa. ▶
- 59.Ela é a nova esposa do pai de alguém. ▶
- 64.O papel próprio para desgastar, alisar ou polir madeira, metais e paredes. ▶
- 73.Significado da letra S na sigla STJ. ▶
- 86.Ofício do artesão que faz o conserto de calçados? ▶
- 92.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶
- 98.É a pessoa que passou por uma situação difícil e continua viva. ▶
- 108.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
Verticais
- 4.Fruto abundante em vitamina C. ▶
- 6.Documento que descreve cenas e ações de uma produção audiovisual ▶
- 8.O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato. ▶
- 9.É o ponto cardeal que está em oposição ao norte. ▶
- 15.Ela pode acontecer quando as pessoas têm opiniões contrárias. ▶
- 20.Essa pequena ave doméstica tem a cabeça amarela com um penacho. ▶
- 23.Artista que cria tiras, quadrinhos ou desenhos com foco em humor e crítica social. ▶
- 27.Sinônimo de antagonista, assim é chamado o oponente de esportistas como Popó. ▶
- 28.É o triângulo que tem os três lados iguais ▶
- 39.Segundo o ditado popular, o espeto é de pau na casa desse profissional. ▶
- 45.Quantidade de anos que tem um século? ▶
- 60.Assim é chamada a vontade de comer. ▶
- 85.Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD. ▶
- 93.Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência? ▶
- 96.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
