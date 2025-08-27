Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 27/08/2025

1. Cantora colombiana da música Waka Waka, um grande hit da Copa do Mundo 2010. ▶

12. Tipo de ramalhete que a noiva carrega no dia do casamento? ▶

20. Termo para quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo por obra do acaso. ▶

29. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

35. Bebida alcoólica doce feita a partir de fruta. ▶

42. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

45. A peça de vestuário curta e sem mangas que se usa por cima da camisa. ▶

59. Ela é a nova esposa do pai de alguém. ▶

64. O papel próprio para desgastar, alisar ou polir madeira, metais e paredes. ▶

73. Significado da letra S na sigla STJ. ▶

86. Ofício do artesão que faz o conserto de calçados? ▶

92. Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶

98. É a pessoa que passou por uma situação difícil e continua viva. ▶