Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 28/08/2025

2. Como também é chamado um ferimento? ▶

11. É o apelido do time de futebol Curitiba. ▶

20. É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶

22. Essa caneta colorida é uma ótima ferramenta para selecionar importantes passagens de conteúdos. ▶

36. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

37. Nome do lugar onde as pessoas esperam sua vez para serem atendidas ▶

52. A pequena mancha parda senta no rosto e corpo de pessoas claras após exposição ao sol. ▶

61. Ela é considerada a rainha do rock brasileiro? ▶

72. Tipo de revestimento aplicado sobre a parede para que ela receba o acabamento ▶

82. Seja o Fluminense ou São Paulo, ambos times de futebol são conhecidos por esse nome? ▶

87. É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão? ▶

100. Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água. ▶