Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 28/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 2.Como também é chamado um ferimento?
  2. 11.É o apelido do time de futebol Curitiba.
  3. 20.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  4. 22.Essa caneta colorida é uma ótima ferramenta para selecionar importantes passagens de conteúdos.
  5. 36.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  6. 37.Nome do lugar onde as pessoas esperam sua vez para serem atendidas
  7. 52.A pequena mancha parda senta no rosto e corpo de pessoas claras após exposição ao sol.
  8. 61.Ela é considerada a rainha do rock brasileiro?
  9. 72.Tipo de revestimento aplicado sobre a parede para que ela receba o acabamento
  10. 82.Seja o Fluminense ou São Paulo, ambos times de futebol são conhecidos por esse nome?
  11. 87.É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão?
  12. 100.Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água.
  13. 106.Ele é o grão de uma espiga de coloração amarela.

Verticais

  1. 1.É o movimento da câmera para aproximar ou afastar o objeto focado.
  2. 6.Número que ocupa a primeira posição.
  3. 8.Mais conhecida no Brasil por urubu. Ela é uma ave de cabeça quase nua.
  4. 10.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  5. 18.Assim também é chamada a conferência sobre um tema que aborda a cultura ou a ciência.
  6. 21.É a mulher que deu a luz a um ou mais filhos?
  7. 23.É o que sofrem os animais de estimação morando na rua que virou crime previsto por lei.
  8. 32.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  9. 36.Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas
  10. 37.Pode ser um doce de infância e também uma respiração profunda de lamento ou amor.
  11. 42.Opção de viagem para quem curte trilhas, esportes, radicais, ecologia
  12. 44.Orgão do corpo usado para se locomover.
  13. 58.Bloco econômico que inicialmente foi formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
  14. 74.De máscara ou fantasia é a reunião festiva, cujo objetivo principal é a dança.
  15. 78.Neste prédio funciona o poder judiciário onde as ações são processadas.
  16. 94.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
Últimas


