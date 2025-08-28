Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 28/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 2.Como também é chamado um ferimento? ▶
- 11.É o apelido do time de futebol Curitiba. ▶
- 20.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 22.Essa caneta colorida é uma ótima ferramenta para selecionar importantes passagens de conteúdos. ▶
- 36.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 37.Nome do lugar onde as pessoas esperam sua vez para serem atendidas ▶
- 52.A pequena mancha parda senta no rosto e corpo de pessoas claras após exposição ao sol. ▶
- 61.Ela é considerada a rainha do rock brasileiro? ▶
- 72.Tipo de revestimento aplicado sobre a parede para que ela receba o acabamento ▶
- 82.Seja o Fluminense ou São Paulo, ambos times de futebol são conhecidos por esse nome? ▶
- 87.É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão? ▶
- 100.Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água. ▶
- 106.Ele é o grão de uma espiga de coloração amarela. ▶
Verticais
- 1.É o movimento da câmera para aproximar ou afastar o objeto focado. ▶
- 6.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 8.Mais conhecida no Brasil por urubu. Ela é uma ave de cabeça quase nua. ▶
- 10.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- 18.Assim também é chamada a conferência sobre um tema que aborda a cultura ou a ciência. ▶
- 21.É a mulher que deu a luz a um ou mais filhos? ▶
- 23.É o que sofrem os animais de estimação morando na rua que virou crime previsto por lei. ▶
- 32.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 36.Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas ▶
- 37.Pode ser um doce de infância e também uma respiração profunda de lamento ou amor. ▶
- 42.Opção de viagem para quem curte trilhas, esportes, radicais, ecologia ▶
- 44.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 58.Bloco econômico que inicialmente foi formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. ▶
- 74.De máscara ou fantasia é a reunião festiva, cujo objetivo principal é a dança. ▶
- 78.Neste prédio funciona o poder judiciário onde as ações são processadas. ▶
- 94.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
