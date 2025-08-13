Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 13/08/2025

1. O homem natural de qualquer uma das 15 repúblicas soviéticas? ▶

15. É a cavidade natural formada em rochas, geralmente encontrada em montanhas ou colinas. ▶

24. Receio ou medo que algumas pessoas têm quando estão em prédios altos? ▶

41. A água da casa escoa para essa rede! ▶

45. Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶

48. Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶

58. Nome dado a casa conjugada construída com uma parede comum. ▶

69. Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais. ▶

80. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

84. É o tapa dado com a palma da mão. ▶

90. Fruto da aveleira, muito usado em chocolates e outros doces. ▶

96. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

107. É ação de colocar um veículo em uma vaga de estacionamento. ▶