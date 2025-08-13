Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 13/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.O homem natural de qualquer uma das 15 repúblicas soviéticas? ▶
- 15.É a cavidade natural formada em rochas, geralmente encontrada em montanhas ou colinas. ▶
- 24.Receio ou medo que algumas pessoas têm quando estão em prédios altos? ▶
- 41.A água da casa escoa para essa rede! ▶
- 45.Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶
- 48.Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶
- 58.Nome dado a casa conjugada construída com uma parede comum. ▶
- 69.Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais. ▶
- 80.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 84.É o tapa dado com a palma da mão. ▶
- 90.Fruto da aveleira, muito usado em chocolates e outros doces. ▶
- 96.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 107.É ação de colocar um veículo em uma vaga de estacionamento. ▶
- 112.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
Verticais
- 1.Aquele que obedece sem resistência ou aceita se submeter ao outro. ▶
- 4.É um dos componentes presentes no sal. ▶
- 7.É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer. ▶
- 10.O nome popular da bala de goma? ▶
- 11.O animal sagrado na Índia é? ▶
- 15.Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- 26.É o ato de retirar algo do freezer? ▶
- 28.Aquele que não tem a ocupação está com tempo livre e sem compromisso. ▶
- 30.É a escola para habilitação e treinamento de motorista de veículos. ▶
- 38.Será formato no qual as abelhas constrói suas colmeias? ▶
- 53.Assim é chamado aquele que explora minas e trabalha na extração de minérios. ▶
- 61.Tipo de chocolate feito com cerca de 30% de cacau, leite em pó e açúcar? ▶
- 77.Aquilo que não é transparente e tem a passagem de luz impedida. ▶
- 102.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 103.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
Seu tempo: 00:00:00
