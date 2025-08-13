Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 13/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
4
💡
7
💡
10
💡
11
💡
15
💡
24
💡
26
💡
28
💡
30
💡
38
💡
41
💡
45
💡
48
💡
53
💡
58
💡
61
💡
69
💡
77
💡
80
💡
84
💡
90
💡
96
💡
102
💡
103
💡
107
💡
112
💡

Horizontais

  1. 1.O homem natural de qualquer uma das 15 repúblicas soviéticas?
  2. 15.É a cavidade natural formada em rochas, geralmente encontrada em montanhas ou colinas.
  3. 24.Receio ou medo que algumas pessoas têm quando estão em prédios altos?
  4. 41.A água da casa escoa para essa rede!
  5. 45.Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá.
  6. 48.Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe?
  7. 58.Nome dado a casa conjugada construída com uma parede comum.
  8. 69.Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais.
  9. 80.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  10. 84.É o tapa dado com a palma da mão.
  11. 90.Fruto da aveleira, muito usado em chocolates e outros doces.
  12. 96.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  13. 107.É ação de colocar um veículo em uma vaga de estacionamento.
  14. 112.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?

Verticais

  1. 1.Aquele que obedece sem resistência ou aceita se submeter ao outro.
  2. 4.É um dos componentes presentes no sal.
  3. 7.É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer.
  4. 10.O nome popular da bala de goma?
  5. 11.O animal sagrado na Índia é?
  6. 15.Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  7. 26.É o ato de retirar algo do freezer?
  8. 28.Aquele que não tem a ocupação está com tempo livre e sem compromisso.
  9. 30.É a escola para habilitação e treinamento de motorista de veículos.
  10. 38.Será formato no qual as abelhas constrói suas colmeias?
  11. 53.Assim é chamado aquele que explora minas e trabalha na extração de minérios.
  12. 61.Tipo de chocolate feito com cerca de 30% de cacau, leite em pó e açúcar?
  13. 77.Aquilo que não é transparente e tem a passagem de luz impedida.
  14. 102.Essa é a quarta nota da escala musical.
  15. 103.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.