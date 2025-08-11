Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 11/08/2025

3. A venda ou saída de alguma coisa para um outro país. ▶

13. Fruto nativo da região amazônica que produz pequenos frutos roxo escuros. ▶

25. Quando uma pessoa é cheia de si e arrogante, é comum dizer que ela tem o nariz dessa forma. ▶

31. Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶

33. Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação ▶

44. Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso. ▶

49. Animal de grande porte, similar ao elefante moderno, que brilhou na animação A Era do Gelo. ▶

52. É o indivíduo que age contra ou deseja o mal de alguém? ▶

62. É o que se diz no clima quando a temperatura está alta ▶

73. Além de costas, assim também é chamada a parte posterior do tronco humano. ▶

79. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

88. É o estado de algo levemente molhado ou embebido em algum líquido? ▶

91. Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶

93. Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região. ▶

99. É como fica o objeto que foi pintado ou atingido com cores? ▶

105. Ela pode ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear. ▶