Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 11/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 3.A venda ou saída de alguma coisa para um outro país.
  2. 13.Fruto nativo da região amazônica que produz pequenos frutos roxo escuros.
  3. 25.Quando uma pessoa é cheia de si e arrogante, é comum dizer que ela tem o nariz dessa forma.
  4. 31.Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito.
  5. 33.Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação
  6. 44.Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso.
  7. 49.Animal de grande porte, similar ao elefante moderno, que brilhou na animação A Era do Gelo.
  8. 52.É o indivíduo que age contra ou deseja o mal de alguém?
  9. 62.É o que se diz no clima quando a temperatura está alta
  10. 73.Além de costas, assim também é chamada a parte posterior do tronco humano.
  11. 79.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  12. 88.É o estado de algo levemente molhado ou embebido em algum líquido?
  13. 91.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  14. 93.Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região.
  15. 99.É como fica o objeto que foi pintado ou atingido com cores?
  16. 105.Ela pode ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear.
  17. 111.A primeira pessoa do plural.

Verticais

  1. 1.Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha.
  2. 2.Essa é a quarta nota da escala musical.
  3. 7.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  4. 11.Esse fruto da família das bromélias e sinônimo de algo complicado.
  5. 15.Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas.
  6. 20.Essa doença crônica acontece pelo aumento da glicose no sangue?
  7. 21.É o quarto de dormir ou aposento de um albergue com várias camas.
  8. 23.Barulho agudo gerado pelo microfone que está ligado próximo à caixa de som.
  9. 24.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  10. 26.Nome popular do dispositivo portátil que recebe pagamentos com cartão?
  11. 29.Aquilo que não é simétrico ou que é desigual.
  12. 33.Orgão do corpo usado para se locomover.
  13. 34.Esse famoso cantor foi vocalista do grupo Exalta Samba por quase 10 anos.
  14. 67.Franquia japonesa de sucesso mundial em que Pikachu é um dos personagens mais famosos
  15. 69.Objeto que simboliza a vitória e que é entregue ao vencedor.
  16. 101.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

