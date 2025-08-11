Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 11/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
3
💡
|
7
💡
|
11
💡
|
13
💡
|
15
💡
|
20
💡
|
21
💡
|
23
💡
|
24
💡
|
25
💡
|
26
💡
|
29
💡
|
31
💡
|
33
💡
|
34
💡
|
44
💡
|
49
💡
|
52
💡
|
62
💡
|
67
💡
|
69
💡
|
73
💡
|
79
💡
|
88
💡
|
91
💡
|
93
💡
|
99
💡
|
101
💡
|
105
💡
|
111
💡
Horizontais
- 3.A venda ou saída de alguma coisa para um outro país. ▶
- 13.Fruto nativo da região amazônica que produz pequenos frutos roxo escuros. ▶
- 25.Quando uma pessoa é cheia de si e arrogante, é comum dizer que ela tem o nariz dessa forma. ▶
- 31.Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶
- 33.Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação ▶
- 44.Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso. ▶
- 49.Animal de grande porte, similar ao elefante moderno, que brilhou na animação A Era do Gelo. ▶
- 52.É o indivíduo que age contra ou deseja o mal de alguém? ▶
- 62.É o que se diz no clima quando a temperatura está alta ▶
- 73.Além de costas, assim também é chamada a parte posterior do tronco humano. ▶
- 79.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 88.É o estado de algo levemente molhado ou embebido em algum líquido? ▶
- 91.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 93.Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região. ▶
- 99.É como fica o objeto que foi pintado ou atingido com cores? ▶
- 105.Ela pode ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear. ▶
- 111.A primeira pessoa do plural. ▶
Verticais
- 1.Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha. ▶
- 2.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 7.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 11.Esse fruto da família das bromélias e sinônimo de algo complicado. ▶
- 15.Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas. ▶
- 20.Essa doença crônica acontece pelo aumento da glicose no sangue? ▶
- 21.É o quarto de dormir ou aposento de um albergue com várias camas. ▶
- 23.Barulho agudo gerado pelo microfone que está ligado próximo à caixa de som. ▶
- 24.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 26.Nome popular do dispositivo portátil que recebe pagamentos com cartão? ▶
- 29.Aquilo que não é simétrico ou que é desigual. ▶
- 33.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 34.Esse famoso cantor foi vocalista do grupo Exalta Samba por quase 10 anos. ▶
- 67.Franquia japonesa de sucesso mundial em que Pikachu é um dos personagens mais famosos ▶
- 69.Objeto que simboliza a vitória e que é entregue ao vencedor. ▶
- 101.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras