Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 16/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 1.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  2. 7.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100?
  3. 10.Pessoa que tem empatia. A habilidade de se imaginar no lugar do outro.
  4. 21.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  5. 24.E uma gota pequenina.
  6. 32.É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido
  7. 42.Essa grande argola de plástico é feita para girar em torno do corpo, na perna ou no braço?
  8. 46.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  9. 54.Conhecido como estalinho, é um fogo de artifício leve e barulhento das festas juninas.
  10. 58.É o contrário de pobreza ou a condição de quem é rico?
  11. 76.Nome que se dá ao criador de algo ou escritor de uma obra.
  12. 81.Como é conhecido o sapo na sua fase de larva?
  13. 91.É o profundo conhecimento teórico prático sobre o assunto.
  14. 96.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
  15. 104.Estabelecimento comercial presente nas calçadas pra vender jornais e revistas.
  16. 108.Esse é o cômodo da casa onde fica o chuveiro, o lavatório e o sanitário.

Verticais

  1. 2.Número que ocupa a primeira posição.
  2. 3.Assim é chamado o animal que tem coluna vertebral.
  3. 4.Essa é a quarta nota da escala musical.
  4. 5.Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas?
  5. 6.Número de jogadores que formam um time de futebol.
  6. 9.Esse rápido camundongo apareceu nos desenhos animados pela primeira vez em 1953.
  7. 13.O elemento químico "Tm" da tabela periódica ou o nome de um ex-jogador famoso do futebol.
  8. 17.Termo popular para o som de muitas vozes juntas ou uma discussão verbal agressiva.
  9. 27.Chamada também de slow motion a expressão para filmagem em velocidade reduzida.
  10. 38.Assim é chamado o período de duração que compreende seis meses.
  11. 39.Na música infantil, ela espalha a rama pelo chão assim que nasce?
  12. 73.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros
  13. 77.Ela pode ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear.
  14. 86.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem.
  15. 98.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  16. 102.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Últimas


