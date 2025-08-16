Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 16/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 7.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶
- 10.Pessoa que tem empatia. A habilidade de se imaginar no lugar do outro. ▶
- 21.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- 24.E uma gota pequenina. ▶
- 32.É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido ▶
- 42.Essa grande argola de plástico é feita para girar em torno do corpo, na perna ou no braço? ▶
- 46.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 54.Conhecido como estalinho, é um fogo de artifício leve e barulhento das festas juninas. ▶
- 58.É o contrário de pobreza ou a condição de quem é rico? ▶
- 76.Nome que se dá ao criador de algo ou escritor de uma obra. ▶
- 81.Como é conhecido o sapo na sua fase de larva? ▶
- 91.É o profundo conhecimento teórico prático sobre o assunto. ▶
- 96.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
- 104.Estabelecimento comercial presente nas calçadas pra vender jornais e revistas. ▶
- 108.Esse é o cômodo da casa onde fica o chuveiro, o lavatório e o sanitário. ▶
Verticais
- 2.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 3.Assim é chamado o animal que tem coluna vertebral. ▶
- 4.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 5.Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas? ▶
- 6.Número de jogadores que formam um time de futebol. ▶
- 9.Esse rápido camundongo apareceu nos desenhos animados pela primeira vez em 1953. ▶
- 13.O elemento químico "Tm" da tabela periódica ou o nome de um ex-jogador famoso do futebol. ▶
- 17.Termo popular para o som de muitas vozes juntas ou uma discussão verbal agressiva. ▶
- 27.Chamada também de slow motion a expressão para filmagem em velocidade reduzida. ▶
- 38.Assim é chamado o período de duração que compreende seis meses. ▶
- 39.Na música infantil, ela espalha a rama pelo chão assim que nasce? ▶
- 73.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶
- 77.Ela pode ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear. ▶
- 86.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶
- 98.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 102.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
