Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 16/08/2025

1. Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶

7. É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶

10. Pessoa que tem empatia. A habilidade de se imaginar no lugar do outro. ▶

21. Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶

24. E uma gota pequenina. ▶

32. É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido ▶

42. Essa grande argola de plástico é feita para girar em torno do corpo, na perna ou no braço? ▶

46. É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶

54. Conhecido como estalinho, é um fogo de artifício leve e barulhento das festas juninas. ▶

58. É o contrário de pobreza ou a condição de quem é rico? ▶

76. Nome que se dá ao criador de algo ou escritor de uma obra. ▶

81. Como é conhecido o sapo na sua fase de larva? ▶

91. É o profundo conhecimento teórico prático sobre o assunto. ▶

96. É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶

104. Estabelecimento comercial presente nas calçadas pra vender jornais e revistas. ▶