Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 12/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 2.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- 7.No final do século XIX, ele foi definido como a sétima arte. ▶
- 11.Ingrediente extraído da cana, usado para adoçar e presente em diversas receitas. ▶
- 15.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 23.É o mesmo que pirraça, aquilo que se fala pra provocar alguém. ▶
- 33.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 34.Nesse famoso jogo, as pecinhas vão caindo lentamente até encaixar uma nas outras. ▶
- 43.Termo usado para a primeira refeição do dia, feita logo após o jejum da noite. ▶
- 48.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶
- 57.No calendário cada semana tem sete deles. ▶
- 66.Como é popularmente chamada a barriga? ▶
- 71.É um planeta gasoso do sistema solar, o sétimo a partir do sol e o mais frio de todos. ▶
- 76.Ele foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas. ▶
- 85.Ele aparece discreto no famoso retrato de Mona Lisa e é expressão de alegria. ▶
- 93.A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo ▶
- 101.Termo popular para um homem com porte grande, alto, forte e corpulento. ▶
Verticais
- 1.Tratamento correto ao se referir aos juízes de direito e alguém de grande mérito. ▶
- 2.Fruto do caquizeiro, árvore originária do Japão. ▶
- 5.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 6.Ele pode ser de guerra, de carnaval ou até da independência ▶
- 7.O mesmo que reparo ou que o cliente busca na assistência técnica de um produto quebrado. ▶
- 12.Parece uma bebida, mas é a expressão usada para uma espera bastante cansativa. ▶
- 18.Aquilo que não pode ser mantido ou sustentado? ▶
- 40.É o mamífero que parece usar uma máscara preta nos olhos. ▶
- 43.É o ato de esvaziar um recipiente ou a desocupação obrigatória de um imóvel? ▶
- 55.Um conjunto completo de roupas e acessórios para quem vai se casar ou para um bebê. ▶
- 63.É o nome popular do futebol de salão! ▶
- 64.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 89.Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. ▶
