Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 12/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
Horizontais

  1. 2.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  2. 7.No final do século XIX, ele foi definido como a sétima arte.
  3. 11.Ingrediente extraído da cana, usado para adoçar e presente em diversas receitas.
  4. 15.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  5. 23.É o mesmo que pirraça, aquilo que se fala pra provocar alguém.
  6. 33.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  7. 34.Nesse famoso jogo, as pecinhas vão caindo lentamente até encaixar uma nas outras.
  8. 43.Termo usado para a primeira refeição do dia, feita logo após o jejum da noite.
  9. 48.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes
  10. 57.No calendário cada semana tem sete deles.
  11. 66.Como é popularmente chamada a barriga?
  12. 71.É um planeta gasoso do sistema solar, o sétimo a partir do sol e o mais frio de todos.
  13. 76.Ele foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas.
  14. 85.Ele aparece discreto no famoso retrato de Mona Lisa e é expressão de alegria.
  15. 93.A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo
  16. 101.Termo popular para um homem com porte grande, alto, forte e corpulento.

Verticais

  1. 1.Tratamento correto ao se referir aos juízes de direito e alguém de grande mérito.
  2. 2.Fruto do caquizeiro, árvore originária do Japão.
  3. 5.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  4. 6.Ele pode ser de guerra, de carnaval ou até da independência
  5. 7.O mesmo que reparo ou que o cliente busca na assistência técnica de um produto quebrado.
  6. 12.Parece uma bebida, mas é a expressão usada para uma espera bastante cansativa.
  7. 18.Aquilo que não pode ser mantido ou sustentado?
  8. 40.É o mamífero que parece usar uma máscara preta nos olhos.
  9. 43.É o ato de esvaziar um recipiente ou a desocupação obrigatória de um imóvel?
  10. 55.Um conjunto completo de roupas e acessórios para quem vai se casar ou para um bebê.
  11. 63.É o nome popular do futebol de salão!
  12. 64.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  13. 89.Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
