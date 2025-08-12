Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 12/08/2025

2. Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶

7. No final do século XIX, ele foi definido como a sétima arte. ▶

11. Ingrediente extraído da cana, usado para adoçar e presente em diversas receitas. ▶

15. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

23. É o mesmo que pirraça, aquilo que se fala pra provocar alguém. ▶

33. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

34. Nesse famoso jogo, as pecinhas vão caindo lentamente até encaixar uma nas outras. ▶

43. Termo usado para a primeira refeição do dia, feita logo após o jejum da noite. ▶

48. Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶

57. No calendário cada semana tem sete deles. ▶

66. Como é popularmente chamada a barriga? ▶

71. É um planeta gasoso do sistema solar, o sétimo a partir do sol e o mais frio de todos. ▶

76. Ele foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas. ▶

85. Ele aparece discreto no famoso retrato de Mona Lisa e é expressão de alegria. ▶

93. A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo ▶