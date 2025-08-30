Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 30/08/2025

7. Forma de dizer algo de maneira disfarçada, sutil ou não explícita? ▶

13. É o que faz um juiz de futebol ao iniciar e encerrar uma partida? ▶

23. É o ato de aplicar verniz em algo ▶

32. Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶

39. Essa é a pessoa que se preocupa demais com os detalhes. ▶

47. É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶

52. Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶

61. Em uma bula, é o aviso que se opõe ao uso do remédio em certas situações. ▶

77. Pode ser algo que é indispensável ou antônimo de desnecessário ▶

83. Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶

95. Complete a expressão usada quando alguém decide se vingar: ____ com as próprias mãos ▶