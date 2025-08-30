Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 30/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
3
💡
|
4
💡
|
5
💡
|
6
💡
|
7
💡
|
13
💡
|
14
💡
|
23
💡
|
28
💡
|
32
💡
|
37
💡
|
39
💡
|
47
💡
|
52
💡
|
55
💡
|
56
💡
|
57
💡
|
59
💡
|
61
💡
|
77
💡
|
81
💡
|
83
💡
|
88
💡
|
95
💡
|
97
💡
|
103
💡
Horizontais
- 7.Forma de dizer algo de maneira disfarçada, sutil ou não explícita? ▶
- 13.É o que faz um juiz de futebol ao iniciar e encerrar uma partida? ▶
- 23.É o ato de aplicar verniz em algo ▶
- 32.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 39.Essa é a pessoa que se preocupa demais com os detalhes. ▶
- 47.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 52.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 61.Em uma bula, é o aviso que se opõe ao uso do remédio em certas situações. ▶
- 77.Pode ser algo que é indispensável ou antônimo de desnecessário ▶
- 83.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶
- 95.Complete a expressão usada quando alguém decide se vingar: ____ com as próprias mãos ▶
- 103.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
Verticais
- 1.Assim é chamada a área ou comunidade onde as pessoas moram próximas uma das outras. ▶
- 2.Ação de tirar as penas de um animal. ▶
- 3.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 4.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 5.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶
- 6.Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes? ▶
- 14.Assim é chamado choro copioso ou abundante. ▶
- 28.É aquele que imita ▶
- 37.Esse é o músico profissional que toca teclado. ▶
- 55.É a pessoa inocente que acredita facilmente nos outros. ▶
- 56.Algo que não pode ser adiado e exige solução imediata. ▶
- 57.No calendário cada semana tem sete deles. ▶
- 59.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶
- 81.É o indivíduo experiente com o assento preferencial que tem 60 anos ou mais. ▶
- 88.No ditado popular, é o que se separa do trigo. ▶
- 95.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 97.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Seu tempo: 00:00:00
