Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 30/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 7.Forma de dizer algo de maneira disfarçada, sutil ou não explícita?
  2. 13.É o que faz um juiz de futebol ao iniciar e encerrar uma partida?
  3. 23.É o ato de aplicar verniz em algo
  4. 32.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  5. 39.Essa é a pessoa que se preocupa demais com os detalhes.
  6. 47.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  7. 52.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  8. 61.Em uma bula, é o aviso que se opõe ao uso do remédio em certas situações.
  9. 77.Pode ser algo que é indispensável ou antônimo de desnecessário
  10. 83.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros.
  11. 95.Complete a expressão usada quando alguém decide se vingar: ____ com as próprias mãos
  12. 103.Orgão do corpo usado para se locomover.

Verticais

  1. 1.Assim é chamada a área ou comunidade onde as pessoas moram próximas uma das outras.
  2. 2.Ação de tirar as penas de um animal.
  3. 3.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  4. 4.Essa é a quarta nota da escala musical.
  5. 5.Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes
  6. 6.Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes?
  7. 14.Assim é chamado choro copioso ou abundante.
  8. 28.É aquele que imita
  9. 37.Esse é o músico profissional que toca teclado.
  10. 55.É a pessoa inocente que acredita facilmente nos outros.
  11. 56.Algo que não pode ser adiado e exige solução imediata.
  12. 57.No calendário cada semana tem sete deles.
  13. 59.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência
  14. 81.É o indivíduo experiente com o assento preferencial que tem 60 anos ou mais.
  15. 88.No ditado popular, é o que se separa do trigo.
  16. 95.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  17. 97.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

