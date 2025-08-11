Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 11/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
R K E E Q Y A L V E N H S F P
Q K C U S P E D I C U R O S A
W T A Z Q A P A P J T D C B S
H G R O S S O P A C A T O L T
O Z E G O T H R K A Z L I T E
M E C E C O N O M I C A N A L
E B A Q L P U G K F J O F T P
O Q B O L A D E S A B A O M I
P V A Q L I O N L C J Y R Z X
A M N S K N F I E U E I M X E
T E Q N O T A T O L E M A I L
I H U W S B B O O D Z M T K I
A N E M I A O R T A V F I G C
R G T B W L X E R D F A C A O
A Z A G A L O S F E H Q A I R

Pistas:

  • Brincadeira de criança feita com sabão e detergente. E também o sucesso da banda Babado Novo.
  • São os pais biológicos de alguém.
  • É um pequeno banco sem encosto
  • Área que envolve o uso e funcionamento de computadores e tecnologias.
  • Divertido jogo de estratégia em equipe, disputado com armas que disparam bolinhas de tinta.
  • A classe do avião que é a mais barata e básica com o maior número de assentos?
  • Estabelecimento de ensino superior que tem como objetivo uma formação profissional.
  • É o indivíduo calmo e tranquilo que aparece nos títulos de um sucesso da banda Skank.
  • Ele foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro.
  • Termo popular em inglês usado para se referir à mensagem enviada por correio eletrônico.
  • É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão?
  • Terreno em que os animais encontram vegetação para se alimentarem.
  • É o profissional encarregado de tratar da higiene e do embelezamento dos pés.
  • Esse é o termo popular dado para saliva.
  • Assim é chamada a pessoa que não tem os cabelos.
  • Doença causada principalmente pela falta de ferro no sangue.
  • É o tratamento terapêutico com glóbulos de açúcar e medicamentos diluídos.
  • Aumentativo de faca usado para cortar.
  • Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Bebida alcoólica doce feita a partir de fruta.
  • Pode ser um indivíduo mal educado ou contrário de fino
  • Pode ser estreito de um rio, uma emissora de televisão ou um tratamento dentário.
  • Alimento popularizado pelos imigrantes japoneses no Brasil e vendido nas feiras livres.
  • Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe?
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Caldo que pode ser de carne, de galinha, de legume, verdura, é geralmente servido como entrada
  • Nela coloca-se o bolo para assar e a água para virar gelo.
  • Usada na cabeça, ela serve para prender ou segurar o penteado.
  • Essa é a principal artéria do corpo que transporta o sangue para o organismo.
  • Essa ave simboliza um famoso time de futebol mineiro.
  • Instrumento usado para cortar legumes, pães ou churrasco.
  • Pode ser uma flor e também uma cor.
  • Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura?
  • Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência?
  • Tecido conjuntivo duro e resistente que forma o esqueleto da maioria dos vertebrados.
  • É o filho do seu avô?
  • Abreviação de ministério da educação.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

