Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 11/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|R
|K
|E
|E
|Q
|Y
|A
|L
|V
|E
|N
|H
|S
|F
|P
|Q
|K
|C
|U
|S
|P
|E
|D
|I
|C
|U
|R
|O
|S
|A
|W
|T
|A
|Z
|Q
|A
|P
|A
|P
|J
|T
|D
|C
|B
|S
|H
|G
|R
|O
|S
|S
|O
|P
|A
|C
|A
|T
|O
|L
|T
|O
|Z
|E
|G
|O
|T
|H
|R
|K
|A
|Z
|L
|I
|T
|E
|M
|E
|C
|E
|C
|O
|N
|O
|M
|I
|C
|A
|N
|A
|L
|E
|B
|A
|Q
|L
|P
|U
|G
|K
|F
|J
|O
|F
|T
|P
|O
|Q
|B
|O
|L
|A
|D
|E
|S
|A
|B
|A
|O
|M
|I
|P
|V
|A
|Q
|L
|I
|O
|N
|L
|C
|J
|Y
|R
|Z
|X
|A
|M
|N
|S
|K
|N
|F
|I
|E
|U
|E
|I
|M
|X
|E
|T
|E
|Q
|N
|O
|T
|A
|T
|O
|L
|E
|M
|A
|I
|L
|I
|H
|U
|W
|S
|B
|B
|O
|O
|D
|Z
|M
|T
|K
|I
|A
|N
|E
|M
|I
|A
|O
|R
|T
|A
|V
|F
|I
|G
|C
|R
|G
|T
|B
|W
|L
|X
|E
|R
|D
|F
|A
|C
|A
|O
|A
|Z
|A
|G
|A
|L
|O
|S
|F
|E
|H
|Q
|A
|I
|R
Pistas:
- Brincadeira de criança feita com sabão e detergente. E também o sucesso da banda Babado Novo. ▶
- São os pais biológicos de alguém. ▶
- É um pequeno banco sem encosto ▶
- Área que envolve o uso e funcionamento de computadores e tecnologias. ▶
- Divertido jogo de estratégia em equipe, disputado com armas que disparam bolinhas de tinta. ▶
- A classe do avião que é a mais barata e básica com o maior número de assentos? ▶
- Estabelecimento de ensino superior que tem como objetivo uma formação profissional. ▶
- É o indivíduo calmo e tranquilo que aparece nos títulos de um sucesso da banda Skank. ▶
- Ele foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. ▶
- Termo popular em inglês usado para se referir à mensagem enviada por correio eletrônico. ▶
- É cada pequeno ponto do conjunto que forma a imagem em um computador ou televisão? ▶
- Terreno em que os animais encontram vegetação para se alimentarem. ▶
- É o profissional encarregado de tratar da higiene e do embelezamento dos pés. ▶
- Esse é o termo popular dado para saliva. ▶
- Assim é chamada a pessoa que não tem os cabelos. ▶
- Doença causada principalmente pela falta de ferro no sangue. ▶
- É o tratamento terapêutico com glóbulos de açúcar e medicamentos diluídos. ▶
- Aumentativo de faca usado para cortar. ▶
- Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Bebida alcoólica doce feita a partir de fruta. ▶
- Pode ser um indivíduo mal educado ou contrário de fino ▶
- Pode ser estreito de um rio, uma emissora de televisão ou um tratamento dentário. ▶
- Alimento popularizado pelos imigrantes japoneses no Brasil e vendido nas feiras livres. ▶
- Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Caldo que pode ser de carne, de galinha, de legume, verdura, é geralmente servido como entrada ▶
- Nela coloca-se o bolo para assar e a água para virar gelo. ▶
- Usada na cabeça, ela serve para prender ou segurar o penteado. ▶
- Essa é a principal artéria do corpo que transporta o sangue para o organismo. ▶
- Essa ave simboliza um famoso time de futebol mineiro. ▶
- Instrumento usado para cortar legumes, pães ou churrasco. ▶
- Pode ser uma flor e também uma cor. ▶
- Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura? ▶
- Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência? ▶
- Tecido conjuntivo duro e resistente que forma o esqueleto da maioria dos vertebrados. ▶
- É o filho do seu avô? ▶
- Abreviação de ministério da educação. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas