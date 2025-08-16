Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 16/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|F
|I
|N
|A
|L
|F
|E
|L
|I
|Z
|I
|F
|O
|C
|O
|S
|M
|V
|U
|K
|E
|S
|A
|P
|H
|C
|B
|M
|C
|H
|T
|O
|D
|T
|R
|F
|V
|C
|A
|S
|T
|I
|G
|O
|N
|A
|L
|M
|O
|C
|O
|A
|F
|C
|E
|I
|A
|A
|N
|O
|S
|H
|M
|C
|J
|D
|R
|A
|O
|I
|L
|T
|U
|C
|L
|J
|O
|B
|O
|C
|H
|A
|N
|T
|A
|G
|E
|M
|E
|C
|G
|R
|E
|N
|T
|J
|D
|R
|E
|P
|M
|N
|L
|S
|H
|B
|O
|L
|S
|A
|D
|E
|E
|S
|T
|U
|D
|O
|S
|E
|I
|S
|V
|C
|U
|Z
|P
|V
|E
|M
|F
|I
|A
|I
|C
|M
|E
|D
|I
|D
|A
|E
|E
|N
|X
|A
|M
|E
|O
|N
|P
|U
|U
|E
|I
|M
|S
|D
|S
|W
|F
|E
|A
|N
|O
|O
|S
|S
|N
|A
|T
|C
|K
|I
|Q
|E
|N
|J
|A
|J
|M
|A
|S
|C
|A
|R
|A
|A
|V
|I
|S
|T
|A
|R
|O
|A
|X
|T
|I
|M
|K
|R
|R
|E
|D
|A
|O
|Z
|I
|Q
|R
|I
|N
|A
|D
|I
|M
|P
|L
|E
|N
|T
|E
|A
|T
Pistas:
- É a ajuda financeira oferecida por uma instituição de ensino a estudantes e pesquisadores. ▶
- É a consciência sobre si mesmo. ▶
- É o desfecho desejado e esperado nos filmes de comédias românticas? ▶
- Usada para lançar a linha na água é a peça fundamental da pescaria. ▶
- É a pessoa que se impressiona se comove ou se ofende com facilidade ▶
- É a pessoa que não paga suas contas ou dívidas, também conhecida como caloteira. ▶
- É nesse estabelecimento que geralmente se compra um carro novo. ▶
- O significado da letra A na sigla SAC. ▶
- Da culinária, esse tipo de molho tem um tom rosado. ▶
- É o ato de extorquir dinheiro ou favores sob ameaça de revelação de fatos comprometedores. ▶
- Ele é aplicado para punir ou corrigir alguém que cometeu um erro. ▶
- É o termo usado para indicar a dose ou quantidade de algo. ▶
- É o mesmo que mastigar sem engolir ▶
- Usada em festas carnavalescas, ela também cai quando a verdade vem à tona. ▶
- Ele é um pequeno embrulho, mas nas agências de viagens ele pode ser um combo. ▶
- Quando o pagamento é feito no valor total da fatura do cartão de crédito? ▶
- A segunda refeição do dia, que geralmente é feita no início da tarde. ▶
- Nessa area, são cultivadas as árvores frutíferas. ▶
- O coletivo de abelhas. ▶
- Pode ser de chaves ou de macarrão? ▶
- Onde corretores se reúnem para fazer operações financeiras. ▶
- É o antônimo de começo. ▶
- É o estudo do mundo para entender como as coisas funcionam usando provas e experimentos. ▶
- Esporte com bolas maiores e uma menor de madeira. Muito praticado por idosos. ▶
- Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- É o ponto destacado e nítido de uma imagem ou algo colocado em evidência. ▶
- Ela é usada para fisgar peixes e no ditado popular também serve para cutucar a onça. ▶
- Pode ser a mistura do molho branco com molho vermelho ou um tipo de vinho ▶
- Pode ser a quantidade de um bebida ou de um medicamento a ser tomado. ▶
- Pode ser uma pessoa elegante ou Antônimo da Voz Grossa. ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer. ▶
- É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido ▶
- Abreviação de ministério da educação. ▶
- Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira. ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve? ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas