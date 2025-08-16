Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 16/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
F I N A L F E L I Z I F O C O
S M V U K E S A P H C B M C H
T O D T R F V C A S T I G O N
A L M O C O A F C E I A A N O
S H M C J D R A O I L T U C L
J O B O C H A N T A G E M E C
G R E N T J D R E P M N L S H
B O L S A D E E S T U D O S E
I S V C U Z P V E M F I A I C
M E D I D A E E N X A M E O N
P U U E I M S D S W F E A N O
O S S N A T C K I Q E N J A J
M A S C A R A A V I S T A R O
A X T I M K R R E D A O Z I Q
R I N A D I M P L E N T E A T

Pistas:

  • É a ajuda financeira oferecida por uma instituição de ensino a estudantes e pesquisadores.
  • É a consciência sobre si mesmo.
  • É o desfecho desejado e esperado nos filmes de comédias românticas?
  • Usada para lançar a linha na água é a peça fundamental da pescaria.
  • É a pessoa que se impressiona se comove ou se ofende com facilidade
  • É a pessoa que não paga suas contas ou dívidas, também conhecida como caloteira.
  • É nesse estabelecimento que geralmente se compra um carro novo.
  • O significado da letra A na sigla SAC.
  • Da culinária, esse tipo de molho tem um tom rosado.
  • É o ato de extorquir dinheiro ou favores sob ameaça de revelação de fatos comprometedores.
  • Ele é aplicado para punir ou corrigir alguém que cometeu um erro.
  • É o termo usado para indicar a dose ou quantidade de algo.
  • É o mesmo que mastigar sem engolir
  • Usada em festas carnavalescas, ela também cai quando a verdade vem à tona.
  • Ele é um pequeno embrulho, mas nas agências de viagens ele pode ser um combo.
  • Quando o pagamento é feito no valor total da fatura do cartão de crédito?
  • A segunda refeição do dia, que geralmente é feita no início da tarde.
  • Nessa area, são cultivadas as árvores frutíferas.
  • O coletivo de abelhas.
  • Pode ser de chaves ou de macarrão?
  • Onde corretores se reúnem para fazer operações financeiras.
  • É o antônimo de começo.
  • É o estudo do mundo para entender como as coisas funcionam usando provas e experimentos.
  • Esporte com bolas maiores e uma menor de madeira. Muito praticado por idosos.
  • Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  • É o ponto destacado e nítido de uma imagem ou algo colocado em evidência.
  • Ela é usada para fisgar peixes e no ditado popular também serve para cutucar a onça.
  • Pode ser a mistura do molho branco com molho vermelho ou um tipo de vinho
  • Pode ser a quantidade de um bebida ou de um medicamento a ser tomado.
  • Pode ser uma pessoa elegante ou Antônimo da Voz Grossa.
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer.
  • É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido
  • Abreviação de ministério da educação.
  • Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira.
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve?
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.