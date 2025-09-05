Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 05/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|R
|I
|C
|K
|Y
|M
|A
|R
|T
|I
|N
|D
|B
|W
|C
|V
|E
|A
|X
|K
|J
|M
|Q
|P
|K
|R
|W
|G
|E
|D
|B
|D
|R
|E
|C
|I
|C
|L
|A
|G
|E
|M
|O
|L
|E
|R
|F
|E
|T
|H
|X
|H
|L
|R
|W
|I
|W
|L
|S
|S
|I
|I
|N
|F
|E
|L
|I
|Z
|M
|E
|N
|T
|E
|G
|F
|G
|G
|T
|M
|F
|G
|P
|J
|E
|A
|O
|R
|A
|F
|A
|A
|M
|E
|S
|E
|T
|I
|P
|G
|L
|S
|K
|D
|C
|V
|D
|E
|S
|C
|L
|A
|S
|S
|I
|F
|I
|C
|A
|D
|O
|E
|I
|R
|A
|C
|L
|M
|Q
|A
|U
|A
|F
|P
|M
|R
|I
|O
|K
|S
|C
|K
|O
|Y
|N
|F
|G
|C
|T
|T
|A
|R
|L
|U
|C
|R
|O
|U
|P
|A
|S
|U
|J
|A
|X
|V
|O
|U
|P
|A
|I
|E
|L
|M
|T
|K
|A
|K
|D
|P
|E
|H
|E
|A
|V
|Y
|M
|E
|T
|A
|L
|D
|M
|O
|E
|L
|B
|J
|R
|E
|H
|H
|M
|L
|L
|R
|O
|U
|R
|S
|O
|A
|Z
|U
|L
|I
|B
|E
|L
|U
|L
|A
|U
|F
|Q
|S
Pistas:
- O atleta ou equipe que não obteve classificação em uma competição. ▶
- Aquilo que não é favorável. ▶
- É o famoso filé à milanesa preparado com molho de tomate e queijo derretido. ▶
- Lamentavelmente é um sinônimo dessa palavra. ▶
- Conjunto de técnicas usadas para aproveitar materiais que já foram utilizados. ▶
- Cobra venenosa caracterizada pelo chocalho ou guiso na ponta da cauda. ▶
- Segundo a expressão popular, ela deve ser lavada em casa. ▶
- Gênero musical conhecido por ser um rock pesado. ▶
- Inseto também conhecido como zigzag que tem formato de helicóptero ▶
- Doce criado no Brasil em homenagem ao oficial Eduardo Gomes. ▶
- Nome do dispositivo que permite a conexão de dois ou mais equipamentos incompatíveis ▶
- Na música sertaneja o cantor diz que não é vagabundo e nem delinquente. Mas é um cara? ▶
- Cantor porto-riquenho que começou no grupo Menudo e virou ícone pop mundial. ▶
- É o estado de algo que foi muito diluído em água. ▶
- É o esporte que envolve a corrida de cavalos. ▶
- Assim é chamada a grande quantidade de gols na partida de futebol. ▶
- Assim é também chamado um anúncio nos jornais. ▶
- Pode ser um tipo de pimenta ou um conjunto dos súditos de uma monarquia. ▶
- Pessoa encarregada da direção ou supervisão de um departamento. ▶
- Feriado do dia 25 de dezembro que também dá nome à capital do Rio Grande do Norte. ▶
- É o ganho que se obtém ou contrário de prejuízo. ▶
- Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve? ▶
- Circuito usado em computadores ou celulares tambem implantado em animais para controle ▶
- Essa parte do barco é o que dá a direção ao barco. ▶
- Uma certa quantidade de líquido que se engole de uma vez ▶
- Uma das espécies mais conhecidas desse animal é o polar. ▶
- É a cor do segundo uniforme da seleção brasileira de futebol. ▶
- É a parte gordurosa de leite que fica na superfície, usada na produção de manteiga. ▶
- Aquilo que envolve sementes, frutas, ovos ou legumes. ▶
- Objeto que não é duro. ▶
- Nome genérico para a peça do vestuário que também é chamada de traje. ▶
- O líquido composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida? ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- Ele é o pai do pai. ▶
- A primeira pessoa do plural. ▶
- Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é... ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
