Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 05/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
R I C K Y M A R T I N D B W C
V E A X K J M Q P K R W G E D
B D R E C I C L A G E M O L E
R F E T H X H L R W I W L S S
I I N F E L I Z M E N T E G F
G G T M F G P J E A O R A F A
A M E S E T I P G L S K D C V
D E S C L A S S I F I C A D O
E I R A C L M Q A U A F P M R
I O K S C K O Y N F G C T T A
R L U C R O U P A S U J A X V
O U P A I E L M T K A K D P E
H E A V Y M E T A L D M O E L
B J R E H H M L L R O U R S O
A Z U L I B E L U L A U F Q S

Pistas:

  • O atleta ou equipe que não obteve classificação em uma competição.
  • Aquilo que não é favorável.
  • É o famoso filé à milanesa preparado com molho de tomate e queijo derretido.
  • Lamentavelmente é um sinônimo dessa palavra.
  • Conjunto de técnicas usadas para aproveitar materiais que já foram utilizados.
  • Cobra venenosa caracterizada pelo chocalho ou guiso na ponta da cauda.
  • Segundo a expressão popular, ela deve ser lavada em casa.
  • Gênero musical conhecido por ser um rock pesado.
  • Inseto também conhecido como zigzag que tem formato de helicóptero
  • Doce criado no Brasil em homenagem ao oficial Eduardo Gomes.
  • Nome do dispositivo que permite a conexão de dois ou mais equipamentos incompatíveis
  • Na música sertaneja o cantor diz que não é vagabundo e nem delinquente. Mas é um cara?
  • Cantor porto-riquenho que começou no grupo Menudo e virou ícone pop mundial.
  • É o estado de algo que foi muito diluído em água.
  • É o esporte que envolve a corrida de cavalos.
  • Assim é chamada a grande quantidade de gols na partida de futebol.
  • Assim é também chamado um anúncio nos jornais.
  • Pode ser um tipo de pimenta ou um conjunto dos súditos de uma monarquia.
  • Pessoa encarregada da direção ou supervisão de um departamento.
  • Feriado do dia 25 de dezembro que também dá nome à capital do Rio Grande do Norte.
  • É o ganho que se obtém ou contrário de prejuízo.
  • Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve?
  • Circuito usado em computadores ou celulares tambem implantado em animais para controle
  • Essa parte do barco é o que dá a direção ao barco.
  • Uma certa quantidade de líquido que se engole de uma vez
  • Uma das espécies mais conhecidas desse animal é o polar.
  • É a cor do segundo uniforme da seleção brasileira de futebol.
  • É a parte gordurosa de leite que fica na superfície, usada na produção de manteiga.
  • Aquilo que envolve sementes, frutas, ovos ou legumes.
  • Objeto que não é duro.
  • Nome genérico para a peça do vestuário que também é chamada de traje.
  • O líquido composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida?
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • Ele é o pai do pai.
  • A primeira pessoa do plural.
  • Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é...
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.