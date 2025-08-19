Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 19/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
L A C R E C H E C U M I D O E
A J O G X I O I O W E Z O C T
C A N A P E R B O N I T O I V
H Q T V U G A D R Q A G G D K
E P I I L U D I D O N O Z E S
L V N F S X O M E E O E Q N Y
I O E L A N R O N T I E U T H
P O N T O D E P A R T I D A M
O H T O B J C N D P E L M L P
N U E Y O K R V O T S C P I G
T Y S M I N E I R A O O Q B U
O Z A E A F I T F V W R F H A
R O B E R T O C A R L O S B C
S S R K O U F G O B S A H B H
O G E L D E S E M B A R Q U E

Pistas:

  • O contrário de ponto de chegada.
  • O intervalo das aulas para que os estudantes façam uma pausa para descansar ou comer?
  • É o profissional responsável por organizar, coordenar e orientar equipes ou projetos.
  • Eles estão representados por cada um dos 5 anéis entrelaçados na bandeira olímpica
  • Pode ser um integrante da Jovem Guarda, ou um famoso jogador de futebol?
  • É a pessoa que nasceu no ocidente?
  • Ela também é conhecida como hora zero.
  • Este estádio está na cidade de Belo Horizonte.
  • Lugar onde os helicópteros pousam e decolam na cobertura de um edifício.
  • O jogador que foi para o chuveiro mais cedo sofreu essa penalidade no futebol?
  • Aquele que foi enganado, ou que buscou uma ilusão
  • É o ato de colocar uma coroa em alguém? Como honra ou título?
  • A saída ou descida de passageiros em um aeroporto.
  • Pode ser sinônimo de Belo ou nome de uma cidade turística que fica no Mato Grosso do Sul.
  • Geralmente encontrada em pequenos potes, essas tintas coloridas são feitas em pasta
  • É o estado de algo levemente molhado ou embebido em algum líquido?
  • Tipo de instituição de assistência social que abriga e cuida de crianças carentes?
  • É o ato de ficar na superfície da água.
  • Além de costas, assim também é chamada a parte posterior do tronco humano.
  Nas escolas é o intervalo entre as aulas em que as crianças podem brincar, descansar ou lanchar.
  • Esse é o primeiro nome do nosso Rei da Música.
  • Ela pode ser de espinhos dentária ou funerária. Ela pode ser de espinhos.
  • Aquele que não tem pai, mãe ou ambos?
  • Em alimentos, se ele estiver violado é melhor não consumir
  • É a pequena fatia de pão com pastas variadas, anchovas ou queijo, servida como aperitivo.
  • Espécie de tigre extinto, que possuía uma dentição assustadora
  • São frutos da nogueira.
  • Assim é chamado o grupo de pessoas que cantam juntas
  • Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus.
  • Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna.
  • Objeto que pode ser usado para lazer em piscinas.
  • Abrigo onde o tatu se refugia durante a noite também usado por ratos e serpentes
  • Medida de tempo que dura 60 minutos?
  • Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo
  • É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte.
  • Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  • Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito.
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é...
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!

