Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 19/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|L
|A
|C
|R
|E
|C
|H
|E
|C
|U
|M
|I
|D
|O
|E
|A
|J
|O
|G
|X
|I
|O
|I
|O
|W
|E
|Z
|O
|C
|T
|C
|A
|N
|A
|P
|E
|R
|B
|O
|N
|I
|T
|O
|I
|V
|H
|Q
|T
|V
|U
|G
|A
|D
|R
|Q
|A
|G
|G
|D
|K
|E
|P
|I
|I
|L
|U
|D
|I
|D
|O
|N
|O
|Z
|E
|S
|L
|V
|N
|F
|S
|X
|O
|M
|E
|E
|O
|E
|Q
|N
|Y
|I
|O
|E
|L
|A
|N
|R
|O
|N
|T
|I
|E
|U
|T
|H
|P
|O
|N
|T
|O
|D
|E
|P
|A
|R
|T
|I
|D
|A
|M
|O
|H
|T
|O
|B
|J
|C
|N
|D
|P
|E
|L
|M
|L
|P
|N
|U
|E
|Y
|O
|K
|R
|V
|O
|T
|S
|C
|P
|I
|G
|T
|Y
|S
|M
|I
|N
|E
|I
|R
|A
|O
|O
|Q
|B
|U
|O
|Z
|A
|E
|A
|F
|I
|T
|F
|V
|W
|R
|F
|H
|A
|R
|O
|B
|E
|R
|T
|O
|C
|A
|R
|L
|O
|S
|B
|C
|S
|S
|R
|K
|O
|U
|F
|G
|O
|B
|S
|A
|H
|B
|H
|O
|G
|E
|L
|D
|E
|S
|E
|M
|B
|A
|R
|Q
|U
|E
Pistas:
- O contrário de ponto de chegada. ▶
- O intervalo das aulas para que os estudantes façam uma pausa para descansar ou comer? ▶
- É o profissional responsável por organizar, coordenar e orientar equipes ou projetos. ▶
- Eles estão representados por cada um dos 5 anéis entrelaçados na bandeira olímpica ▶
- Pode ser um integrante da Jovem Guarda, ou um famoso jogador de futebol? ▶
- É a pessoa que nasceu no ocidente? ▶
- Ela também é conhecida como hora zero. ▶
- Este estádio está na cidade de Belo Horizonte. ▶
- Lugar onde os helicópteros pousam e decolam na cobertura de um edifício. ▶
- O jogador que foi para o chuveiro mais cedo sofreu essa penalidade no futebol? ▶
- Aquele que foi enganado, ou que buscou uma ilusão ▶
- É o ato de colocar uma coroa em alguém? Como honra ou título? ▶
- A saída ou descida de passageiros em um aeroporto. ▶
- Pode ser sinônimo de Belo ou nome de uma cidade turística que fica no Mato Grosso do Sul. ▶
- Geralmente encontrada em pequenos potes, essas tintas coloridas são feitas em pasta ▶
- É o estado de algo levemente molhado ou embebido em algum líquido? ▶
- Tipo de instituição de assistência social que abriga e cuida de crianças carentes? ▶
- É o ato de ficar na superfície da água. ▶
- Além de costas, assim também é chamada a parte posterior do tronco humano. ▶
- Nas escolas é o intervalo entre as aulas em que as crianças podem brincar, descansar ou lanchar. ▶
- Esse é o primeiro nome do nosso Rei da Música. ▶
- Ela pode ser de espinhos dentária ou funerária. Ela pode ser de espinhos. ▶
- Aquele que não tem pai, mãe ou ambos? ▶
- Em alimentos, se ele estiver violado é melhor não consumir ▶
- É a pequena fatia de pão com pastas variadas, anchovas ou queijo, servida como aperitivo. ▶
- Espécie de tigre extinto, que possuía uma dentição assustadora ▶
- São frutos da nogueira. ▶
- Assim é chamado o grupo de pessoas que cantam juntas ▶
- Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus. ▶
- Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna. ▶
- Objeto que pode ser usado para lazer em piscinas. ▶
- Abrigo onde o tatu se refugia durante a noite também usado por ratos e serpentes ▶
- Medida de tempo que dura 60 minutos? ▶
- Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo ▶
- É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte. ▶
- Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é... ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas