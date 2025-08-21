Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 21/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|C
|U
|S
|P
|E
|S
|O
|N
|I
|A
|B
|R
|A
|G
|A
|A
|F
|E
|B
|V
|O
|N
|C
|V
|M
|G
|E
|X
|H
|F
|T
|D
|R
|F
|O
|R
|N
|A
|D
|A
|G
|I
|D
|L
|B
|A
|U
|P
|D
|V
|O
|R
|S
|X
|R
|P
|I
|A
|U
|I
|P
|F
|E
|A
|S
|A
|F
|A
|W
|M
|U
|X
|T
|I
|N
|U
|U
|N
|F
|U
|N
|I
|L
|E
|I
|R
|O
|I
|I
|C
|L
|P
|T
|W
|H
|T
|A
|D
|P
|T
|H
|L
|L
|C
|E
|T
|V
|E
|S
|T
|I
|B
|U
|L
|A
|N
|D
|O
|O
|N
|A
|J
|S
|Z
|B
|O
|F
|B
|F
|M
|S
|M
|G
|T
|D
|A
|G
|P
|D
|E
|F
|E
|L
|Z
|E
|D
|F
|R
|C
|I
|I
|T
|A
|Z
|F
|I
|L
|A
|I
|N
|D
|I
|A
|N
|A
|R
|F
|N
|M
|X
|D
|X
|D
|T
|D
|V
|H
|F
|F
|R
|B
|F
|T
|R
|E
|I
|D
|O
|R
|O
|C
|K
|A
|B
|I
|A
|Q
|A
|E
|X
|C
|Y
|R
|W
|A
|M
|G
|R
|K
|O
|G
|R
|I
|N
|G
|O
|N
|Z
|A
|G
|U
|I
|N
|H
|A
Pistas:
- É o estudante que está se preparando para o exame de uma instituição de ensino superior. ▶
- Medicamento desenvolvido pelo pesquisador Vital Brasil para neutralizar o veneno das cobras. ▶
- Nome dado para técnica de escrever com máquina. ▶
- Segundo esse famoso ditado popular, quem canta os males... ▶
- Expressão que indica andar enfileirado um atrás do outro. ▶
- Pode ser o fabricante de funis ou aquele que conserta a lataria de carros. ▶
- Pode ser o fruto ou a semente da amendoeira. ▶
- Ela protagonizou a versão cinematográfica deste livro de Jorge Amado como Dona Flor. ▶
- É o indivíduo que tem compulsão por provocar incêndios. ▶
- Assim é chamada a quantidade de pães que são assados de uma só vez no mesmo forno. ▶
- Nome artístico do cantor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que nos deixou em 1991. ▶
- Profissional que dá voz de vinda ao reinterpretar personagens de filmes e séries. ▶
- Réptil longo, muitas vezes venenoso, presente no símbolo que representa a medicina. ▶
- Título dado ao cantor Elvis Presley. ▶
- A conhecida vasilha onde se leva a própria refeição para o trabalho. ▶
- Esse é o termo popular dado para saliva. ▶
- É uma antiga invenção usada para lançar objetos a longas distâncias. ▶
- A expressão usada é para se referir ao indivíduo que não é natural do país onde vive. ▶
- Teresina é a capital desse estado brasileiro. ▶
- Tipo de caderno em que os adolescentes escrevem todos os dias? ▶
- Uma mulher e um marido também são normalmente chamados assim quando estão juntos. ▶
- É o dispositivo de segurança acionado durante uma batida de carro? ▶
- Tem forma de cone invertido e é utilizado para transferir líquido de um recipiente para outro ▶
- Estão descritas as informações sobre o medicamento, como a dosagem e os efeitos. ▶
- País oriental conhecido pelo trânsito caótico e suas ruas sem sinalização. ▶
- Ele pode estar no creme de leite, ser antiofídico ou fisiológico. ▶
- Gênero musical criado nos anos de 1950, que surgiu da mistura do jazz, do blues e do country. ▶
- Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- É o objeto com dentes que alisam ou escovam os cabelos. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha. ▶
- Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria... ▶
- Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é... ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
