Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 21/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
C U S P E S O N I A B R A G A
A F E B V O N C V M G E X H F
T D R F O R N A D A G I D L B
A U P D V O R S X R P I A U I
P F E A S A F A W M U X T I N
U U N F U N I L E I R O I I C
L P T W H T A D P T H L L C E
T V E S T I B U L A N D O O N
A J S Z B O F B F M S M G T D
A G P D E F E L Z E D F R C I
I T A Z F I L A I N D I A N A
R F N M X D X D T D V H F F R
B F T R E I D O R O C K A B I
A Q A E X C Y R W A M G R K O
G R I N G O N Z A G U I N H A

Pistas:

  • É o estudante que está se preparando para o exame de uma instituição de ensino superior.
  • Medicamento desenvolvido pelo pesquisador Vital Brasil para neutralizar o veneno das cobras.
  • Nome dado para técnica de escrever com máquina.
  • Segundo esse famoso ditado popular, quem canta os males...
  • Expressão que indica andar enfileirado um atrás do outro.
  • Pode ser o fabricante de funis ou aquele que conserta a lataria de carros.
  • Pode ser o fruto ou a semente da amendoeira.
  • Ela protagonizou a versão cinematográfica deste livro de Jorge Amado como Dona Flor.
  • É o indivíduo que tem compulsão por provocar incêndios.
  • Assim é chamada a quantidade de pães que são assados de uma só vez no mesmo forno.
  • Nome artístico do cantor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que nos deixou em 1991.
  • Profissional que dá voz de vinda ao reinterpretar personagens de filmes e séries.
  • Réptil longo, muitas vezes venenoso, presente no símbolo que representa a medicina.
  • Título dado ao cantor Elvis Presley.
  • A conhecida vasilha onde se leva a própria refeição para o trabalho.
  • Esse é o termo popular dado para saliva.
  • É uma antiga invenção usada para lançar objetos a longas distâncias.
  • A expressão usada é para se referir ao indivíduo que não é natural do país onde vive.
  • Teresina é a capital desse estado brasileiro.
  • Tipo de caderno em que os adolescentes escrevem todos os dias?
  • Uma mulher e um marido também são normalmente chamados assim quando estão juntos.
  • É o dispositivo de segurança acionado durante uma batida de carro?
  • Tem forma de cone invertido e é utilizado para transferir líquido de um recipiente para outro
  • Estão descritas as informações sobre o medicamento, como a dosagem e os efeitos.
  • País oriental conhecido pelo trânsito caótico e suas ruas sem sinalização.
  • Ele pode estar no creme de leite, ser antiofídico ou fisiológico.
  • Gênero musical criado nos anos de 1950, que surgiu da mistura do jazz, do blues e do country.
  • Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  • É o objeto com dentes que alisam ou escovam os cabelos.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • Significado da letra L na sigla CLT.
  • Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  • Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha.
  • Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria...
  • Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  • Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é...
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.