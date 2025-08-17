Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|Z
|E
|G
|S
|J
|I
|J
|I
|B
|K
|B
|T
|H
|G
|T
|R
|C
|H
|A
|P
|E
|U
|D
|E
|C
|O
|W
|B
|O
|Y
|V
|O
|P
|P
|B
|F
|I
|H
|B
|H
|I
|H
|G
|L
|O
|I
|N
|W
|A
|Y
|Y
|Z
|P
|E
|F
|J
|P
|P
|P
|Q
|M
|O
|S
|T
|A
|R
|D
|A
|N
|F
|R
|O
|Z
|E
|N
|A
|M
|V
|E
|C
|J
|E
|T
|C
|X
|H
|N
|U
|D
|U
|P
|I
|X
|A
|Q
|P
|F
|Y
|R
|R
|I
|T
|C
|I
|B
|C
|S
|A
|D
|E
|D
|O
|M
|E
|D
|I
|O
|U
|R
|O
|N
|T
|Y
|O
|W
|C
|R
|Z
|N
|S
|B
|F
|E
|A
|J
|L
|A
|V
|I
|A
|C
|A
|O
|Q
|C
|A
|R
|E
|C
|A
|C
|Z
|G
|F
|M
|F
|C
|U
|U
|D
|V
|A
|X
|O
|Y
|P
|P
|R
|A
|V
|I
|A
|G
|E
|M
|A
|C
|A
|N
|O
|C
|V
|I
|D
|C
|U
|L
|D
|I
|D
|N
|O
|H
|T
|T
|V
|B
|T
|S
|E
|M
|V
|E
|R
|G
|O
|N
|H
|A
|W
|M
|W
|O
|Z
|U
|Y
|O
|N
|O
|X
|L
|U
|T
|Z
|I
Pistas:
- Maior dedo da mão entre o anular e o indicador? ▶
- Dança que é executada batendo o salto, a sola e a biqueira do sapato no chão de forma ritmada ▶
- Município de Minas Gerais localizado na zona da Mata Mineira. ▶
- Expressão usada para se referir a uma fraqueza ou vulnerabilidade de uma pessoa. ▶
- É como popularmente chamam o indivíduo que sempre se mete em brigas e conflitos? ▶
- Pessoa que é desavergonhada. ▶
- Peça que vaqueiros usam sobre a cabeça em filmes de faroeste ou rodeios. ▶
- O que se faz na hora de pagar o seu consumo em um restaurante? ▶
- Profissional que interpreta e analisa a economia de um país ou empresa. ▶
- Forma de pedir comida quando não será consumida no restaurante ▶
- Área que envolve o vôo e o uso de aeronaves como os aviões. ▶
- Sven e Ana são alguns dos personagens dessa famosa animação da Disney. ▶
- As sementes dessas plantas são usadas em condimentos e como molho é muito popular. ▶
- Assim é chamada a pessoa que não tem os cabelos. ▶
- O sentimento de humilhação, vexame ou desconforto que deixa o rosto vermelho. ▶
- Ele pode ser de guerra, de carnaval ou até da independência ▶
- É o indivíduo que perdeu parte ou todo o cabelo. ▶
- Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa? ▶
- Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais. ▶
- Pode ser uma jogada no futebol ou uma peça do vestuário de detetive. ▶
- Assim é chamada a criança de colo ou recém-nascida? ▶
- Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas? ▶
- Pode ser uma pedra preciosa ou a parte central do ovo. ▶
- Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus. ▶
- Pode ser um objeto, objetivo ou ponto de mira que se procura atingir. ▶
- Isaac Newton descobriu a gravidade quando essa fruta caiu em sua cabeça. ▶
- Metal que na tabela periódica seu símbolo é AU ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Desde 2020 os brasileiros têm esse novo e moderno método de pagamento ▶
- É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte. ▶
- Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶
- Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- O vaqueiro do oeste americano conhecido mundialmente como o herói dos filmes de faroeste. ▶
