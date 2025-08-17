Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Z E G S J I J I B K B T H G T
R C H A P E U D E C O W B O Y
V O P P B F I H B H I H G L O
I N W A Y Y Z P E F J P P P Q
M O S T A R D A N F R O Z E N
A M V E C J E T C X H N U D U
P I X A Q P F Y R R I T C I B
C S A D E D O M E D I O U R O
N T Y O W C R Z N S B F E A J
L A V I A C A O Q C A R E C A
C Z G F M F C U U D V A X O Y
P P R A V I A G E M A C A N O
C V I D C U L D I D N O H T T
V B T S E M V E R G O N H A W
M W O Z U Y O N O X L U T Z I

Pistas:

  • Maior dedo da mão entre o anular e o indicador?
  • Dança que é executada batendo o salto, a sola e a biqueira do sapato no chão de forma ritmada
  • Município de Minas Gerais localizado na zona da Mata Mineira.
  • Expressão usada para se referir a uma fraqueza ou vulnerabilidade de uma pessoa.
  • É como popularmente chamam o indivíduo que sempre se mete em brigas e conflitos?
  • Pessoa que é desavergonhada.
  • Peça que vaqueiros usam sobre a cabeça em filmes de faroeste ou rodeios.
  • O que se faz na hora de pagar o seu consumo em um restaurante?
  • Profissional que interpreta e analisa a economia de um país ou empresa.
  • Forma de pedir comida quando não será consumida no restaurante
  • Área que envolve o vôo e o uso de aeronaves como os aviões.
  • Sven e Ana são alguns dos personagens dessa famosa animação da Disney.
  • As sementes dessas plantas são usadas em condimentos e como molho é muito popular.
  • Assim é chamada a pessoa que não tem os cabelos.
  • O sentimento de humilhação, vexame ou desconforto que deixa o rosto vermelho.
  • Ele pode ser de guerra, de carnaval ou até da independência
  • É o indivíduo que perdeu parte ou todo o cabelo.
  • Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa?
  • Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais.
  • Pode ser uma jogada no futebol ou uma peça do vestuário de detetive.
  • Assim é chamada a criança de colo ou recém-nascida?
  • Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas?
  • Pode ser uma pedra preciosa ou a parte central do ovo.
  • Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus.
  • Pode ser um objeto, objetivo ou ponto de mira que se procura atingir.
  • Isaac Newton descobriu a gravidade quando essa fruta caiu em sua cabeça.
  • Metal que na tabela periódica seu símbolo é AU
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Desde 2020 os brasileiros têm esse novo e moderno método de pagamento
  • É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte.
  • Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes
  • Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • O vaqueiro do oeste americano conhecido mundialmente como o herói dos filmes de faroeste.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.