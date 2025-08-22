Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
D P A G E R I A T R I C A G V
T P N E M U L C P L W I C R E
B E M - V I N D O A P D S A B
W N Q G W V V G I M M A R T A
Z C O R E A M E S P T D W I G
P A V A O D E S L I G A R D R
D N R M J I T S J A Z O B A T
C A M P O S D O J O R D A O T
C M W O V T L N V I F P F E U
F E P O L I C H I N E L O S D
O N N J J N C O I I A U R G I
R T F L U T U A R M I T Z R G
N O B I D I F L J I C A P I M
J U I V E V H T V G R O G M U
R D I E G O M A R A D O N A E

Pistas:

  • Cidade turística do estado de São Paulo na Serra da Mantiqueira famosa pelo clima frio.
  • Pequena peça de metal que identifica o cargo, a profissão ou a patente de um oficial da lei
  • Atividade física em que se dá vários pulos, combinando-os com a abertura de braços e pernas.
  • Eterno ícone dos gramados, esse ex jogador argentino também foi técnico dos Emirados Árabes.
  • Se o botão de ligar inicia o aparelho, esse é o botão que faz ele parar
  • É o mesmo que ficar na superfície da água ou em suspensão no ar?
  • Assim é chamado o conjunto de tubos ou canos presentes nas residências.
  • Cumprimento feito aos hóspedes e visitantes na chegada para que se sintam à vontade.
  • É o sentimento de agradecimento.
  • Esporte que tem como equipamento espadas, floretes e sabres.
  • Habitante de uma cidade.
  • É a fralda própria para idosos
  • Completo o ditado popular: A pressa é _____ da perfeição
  • Serve pra prender o cabelo mas também pode ser usado pra interceptar ligações telefônicas?
  • Uma grande lanterna ou também o nome do mais famoso cangaceiro do brasil
  • Planeta Anão do Sistema Solar, que foi reclassificado como tal em 2006.
  • Pode ser uma espécie de bolo muito fofo ou um conjunto de pensamentos enquanto dorme.
  • Tipo de planta comum em pastos que serve de alimento para o gado?
  • Alagoana, eleita várias vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo.
  • Ave de plumagem exuberante e colorida.
  • Assim é chamada a mulher com cabelos avermelhados.
  • Pode ser uma grande quantidade de pessoas ou várias bananas juntas
  • Tipo de calçado leve e aberto geralmente usado em casa.
  • Área ampla de terra gramada geralmente usada para jogar futebol.
  • Antes do celular se popularizar, esse pequeno aparelho foi uma febre nos anos de 1990.
  • Massa que é usada para imobilização de alguma parte do corpo fraturada.
  • É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.
  • Palavra em Inglês muito usada em redes sociais para uma transmissão ao vivo.
  • Brinquedo de madeira em forma de pera, enrolado com uma corda e com ponta de metal.
  • É a mulher que possui muitos bens ou muito dinheiro?
  • A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo
  • Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  • Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.