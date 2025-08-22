Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 22/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|D
|P
|A
|G
|E
|R
|I
|A
|T
|R
|I
|C
|A
|G
|V
|T
|P
|N
|E
|M
|U
|L
|C
|P
|L
|W
|I
|C
|R
|E
|B
|E
|M
|-
|V
|I
|N
|D
|O
|A
|P
|D
|S
|A
|B
|W
|N
|Q
|G
|W
|V
|V
|G
|I
|M
|M
|A
|R
|T
|A
|Z
|C
|O
|R
|E
|A
|M
|E
|S
|P
|T
|D
|W
|I
|G
|P
|A
|V
|A
|O
|D
|E
|S
|L
|I
|G
|A
|R
|D
|R
|D
|N
|R
|M
|J
|I
|T
|S
|J
|A
|Z
|O
|B
|A
|T
|C
|A
|M
|P
|O
|S
|D
|O
|J
|O
|R
|D
|A
|O
|T
|C
|M
|W
|O
|V
|T
|L
|N
|V
|I
|F
|P
|F
|E
|U
|F
|E
|P
|O
|L
|I
|C
|H
|I
|N
|E
|L
|O
|S
|D
|O
|N
|N
|J
|J
|N
|C
|O
|I
|I
|A
|U
|R
|G
|I
|R
|T
|F
|L
|U
|T
|U
|A
|R
|M
|I
|T
|Z
|R
|G
|N
|O
|B
|I
|D
|I
|F
|L
|J
|I
|C
|A
|P
|I
|M
|J
|U
|I
|V
|E
|V
|H
|T
|V
|G
|R
|O
|G
|M
|U
|R
|D
|I
|E
|G
|O
|M
|A
|R
|A
|D
|O
|N
|A
|E
Pistas:
- Cidade turística do estado de São Paulo na Serra da Mantiqueira famosa pelo clima frio. ▶
- Pequena peça de metal que identifica o cargo, a profissão ou a patente de um oficial da lei ▶
- Atividade física em que se dá vários pulos, combinando-os com a abertura de braços e pernas. ▶
- Eterno ícone dos gramados, esse ex jogador argentino também foi técnico dos Emirados Árabes. ▶
- Se o botão de ligar inicia o aparelho, esse é o botão que faz ele parar ▶
- É o mesmo que ficar na superfície da água ou em suspensão no ar? ▶
- Assim é chamado o conjunto de tubos ou canos presentes nas residências. ▶
- Cumprimento feito aos hóspedes e visitantes na chegada para que se sintam à vontade. ▶
- É o sentimento de agradecimento. ▶
- Esporte que tem como equipamento espadas, floretes e sabres. ▶
- Habitante de uma cidade. ▶
- É a fralda própria para idosos ▶
- Completo o ditado popular: A pressa é _____ da perfeição ▶
- Serve pra prender o cabelo mas também pode ser usado pra interceptar ligações telefônicas? ▶
- Uma grande lanterna ou também o nome do mais famoso cangaceiro do brasil ▶
- Planeta Anão do Sistema Solar, que foi reclassificado como tal em 2006. ▶
- Pode ser uma espécie de bolo muito fofo ou um conjunto de pensamentos enquanto dorme. ▶
- Tipo de planta comum em pastos que serve de alimento para o gado? ▶
- Alagoana, eleita várias vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo. ▶
- Ave de plumagem exuberante e colorida. ▶
- Assim é chamada a mulher com cabelos avermelhados. ▶
- Pode ser uma grande quantidade de pessoas ou várias bananas juntas ▶
- Tipo de calçado leve e aberto geralmente usado em casa. ▶
- Área ampla de terra gramada geralmente usada para jogar futebol. ▶
- Antes do celular se popularizar, esse pequeno aparelho foi uma febre nos anos de 1990. ▶
- Massa que é usada para imobilização de alguma parte do corpo fraturada. ▶
- É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
- Palavra em Inglês muito usada em redes sociais para uma transmissão ao vivo. ▶
- Brinquedo de madeira em forma de pera, enrolado com uma corda e com ponta de metal. ▶
- É a mulher que possui muitos bens ou muito dinheiro? ▶
- A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo ▶
- Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
