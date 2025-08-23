Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 23/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
T R I O N I T E R O I U V K N
R F Z L A B M C V D A L E A O
V E L H O I I A X E H G S K T
K Q R E A R L P E D I A T R A
D U V I D A K S V O O X I A M
A I U R B P P E N D U R A R I
P L G O T U N R D U Z F R C N
C I N Q U E N T A R E A I S G
I B D R G R R A Z O W K O I U
D R T I R A B O E S P I C H A
W I M S W P T A L V A X S I N
M O R A D O R B L A C K O U T
J L P D X R L A G F A W M L E
M E I A - C A L C A T A L H O
J D N S S O E O I A O N A U B

Pistas:

  • O valor da cédula brasileira que também é título do hit da cantora Nayara Azevedo.
  • Parque símbolo da cidade de São Paulo, inaugurado em 1954.
  • De maneira popular, é aquele conhecido por delatar alguém.
  • Também conhecida como Ponte Presidente Costa e Silva, ela atravessa a Baía de Guanabara.
  • Nos clubes e academias é o espaço destinado à troca de roupas.
  • É o que precisa ser mantido pelo equilibrista que anda pela corda bamba.
  • Segundo o ditado popular, isso acontece com quem cochicha?
  • Fase da Lua em que sua parte visível vai diminuindo aos poucos.
  • É o ato de suspender e fixar alguma coisa a certa altura do chão.
  • Palavra derivada da língua inglesa pra descrever um colapso de energia elétrica.
  • Em algarismos romanos, esse número é representado pela letra L.
  • Assim é chamado quem mora na residência?
  • Esse médico é especialista em doenças de crianças?
  • Elas acontecem quando alguém faz cócega.
  • Seja arrastão, fina ou grossa. Essa peça compõe o look feminino.
  • Também conhecido como observador técnico. Ele é responsável por caçar talentos no futebol.
  • É o indivíduo calmo e tranquilo que aparece nos títulos de um sucesso da banda Skank.
  • Região do interior brasileiro marcada por longos períodos de seca?
  • É o caminho fora de estrada comum para encurtar a distância entre dois lugares
  • É o sentimento de incerteza ou desconfiança a respeito de um fato.
  • E o termo usado para se referir a coisas antigas.
  • Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento.
  • O animal mascote do Palmeiras
  • Ele pode ser sísmico ou um choque emocional.
  • É a manifestação sonora do riso.
  • Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes?
  • O animal conhecido como o rei da selva.
  • Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados.
  • Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna.
  • É o que o cachorro balança quando está feliz.
  • Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Tudo que é percebido pelo sentido da audição.
  • Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira.
  • Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Peça de roupa usada nas pernas que pode ser jeans, de cintura alta ou social.
