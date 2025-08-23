Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 23/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|T
|R
|I
|O
|N
|I
|T
|E
|R
|O
|I
|U
|V
|K
|N
|R
|F
|Z
|L
|A
|B
|M
|C
|V
|D
|A
|L
|E
|A
|O
|V
|E
|L
|H
|O
|I
|I
|A
|X
|E
|H
|G
|S
|K
|T
|K
|Q
|R
|E
|A
|R
|L
|P
|E
|D
|I
|A
|T
|R
|A
|D
|U
|V
|I
|D
|A
|K
|S
|V
|O
|O
|X
|I
|A
|M
|A
|I
|U
|R
|B
|P
|P
|E
|N
|D
|U
|R
|A
|R
|I
|P
|L
|G
|O
|T
|U
|N
|R
|D
|U
|Z
|F
|R
|C
|N
|C
|I
|N
|Q
|U
|E
|N
|T
|A
|R
|E
|A
|I
|S
|G
|I
|B
|D
|R
|G
|R
|R
|A
|Z
|O
|W
|K
|O
|I
|U
|D
|R
|T
|I
|R
|A
|B
|O
|E
|S
|P
|I
|C
|H
|A
|W
|I
|M
|S
|W
|P
|T
|A
|L
|V
|A
|X
|S
|I
|N
|M
|O
|R
|A
|D
|O
|R
|B
|L
|A
|C
|K
|O
|U
|T
|J
|L
|P
|D
|X
|R
|L
|A
|G
|F
|A
|W
|M
|L
|E
|M
|E
|I
|A
|-
|C
|A
|L
|C
|A
|T
|A
|L
|H
|O
|J
|D
|N
|S
|S
|O
|E
|O
|I
|A
|O
|N
|A
|U
|B
Pistas:
- O valor da cédula brasileira que também é título do hit da cantora Nayara Azevedo. ▶
- Parque símbolo da cidade de São Paulo, inaugurado em 1954. ▶
- De maneira popular, é aquele conhecido por delatar alguém. ▶
- Também conhecida como Ponte Presidente Costa e Silva, ela atravessa a Baía de Guanabara. ▶
- Nos clubes e academias é o espaço destinado à troca de roupas. ▶
- É o que precisa ser mantido pelo equilibrista que anda pela corda bamba. ▶
- Segundo o ditado popular, isso acontece com quem cochicha? ▶
- Fase da Lua em que sua parte visível vai diminuindo aos poucos. ▶
- É o ato de suspender e fixar alguma coisa a certa altura do chão. ▶
- Palavra derivada da língua inglesa pra descrever um colapso de energia elétrica. ▶
- Em algarismos romanos, esse número é representado pela letra L. ▶
- Assim é chamado quem mora na residência? ▶
- Esse médico é especialista em doenças de crianças? ▶
- Elas acontecem quando alguém faz cócega. ▶
- Seja arrastão, fina ou grossa. Essa peça compõe o look feminino. ▶
- Também conhecido como observador técnico. Ele é responsável por caçar talentos no futebol. ▶
- É o indivíduo calmo e tranquilo que aparece nos títulos de um sucesso da banda Skank. ▶
- Região do interior brasileiro marcada por longos períodos de seca? ▶
- É o caminho fora de estrada comum para encurtar a distância entre dois lugares ▶
- É o sentimento de incerteza ou desconfiança a respeito de um fato. ▶
- E o termo usado para se referir a coisas antigas. ▶
- Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento. ▶
- O animal mascote do Palmeiras ▶
- Ele pode ser sísmico ou um choque emocional. ▶
- É a manifestação sonora do riso. ▶
- Conjunto musical ou vocal formado por três integrantes? ▶
- O animal conhecido como o rei da selva. ▶
- Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados. ▶
- Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna. ▶
- É o que o cachorro balança quando está feliz. ▶
- Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Tudo que é percebido pelo sentido da audição. ▶
- Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira. ▶
- Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Peça de roupa usada nas pernas que pode ser jeans, de cintura alta ou social. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas