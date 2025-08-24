Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 24/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|V
|L
|T
|E
|T
|O
|S
|I
|N
|D
|I
|C
|O
|B
|H
|E
|S
|D
|E
|R
|G
|C
|C
|C
|V
|J
|L
|C
|U
|M
|P
|E
|G
|R
|E
|T
|A
|G
|A
|R
|B
|O
|I
|Q
|O
|M
|L
|E
|Q
|S
|Y
|R
|U
|T
|C
|V
|A
|V
|U
|L
|Y
|F
|J
|U
|B
|A
|V
|I
|A
|L
|A
|C
|T
|E
|A
|N
|-
|D
|K
|U
|H
|A
|R
|R
|B
|F
|A
|G
|B
|V
|F
|S
|L
|R
|G
|F
|O
|W
|I
|N
|M
|R
|L
|R
|F
|F
|E
|S
|T
|A
|A
|F
|A
|N
|T
|A
|S
|I
|A
|M
|P
|R
|B
|N
|L
|O
|I
|P
|E
|A
|O
|G
|C
|-
|W
|A
|V
|G
|G
|H
|A
|N
|A
|N
|Q
|U
|I
|M
|C
|U
|V
|I
|O
|L
|A
|O
|A
|P
|S
|N
|N
|M
|M
|A
|P
|L
|C
|O
|R
|D
|G
|L
|P
|E
|B
|I
|R
|I
|B
|A
|H
|E
|P
|A
|O
|D
|U
|R
|O
|K
|C
|R
|O
|E
|K
|C
|D
|C
|H
|Z
|I
|A
|U
|V
|E
|A
|Z
|Y
|C
|R
|Z
|R
|E
|C
|E
|P
|C
|I
|O
|N
|I
|S
|T
|A
|Z
Pistas:
- Tipo de evento temático em que os convidados vestem roupas coloridas e diferentes. ▶
- Assim é chamado o olho muito aberto, arregalado ou saliente. ▶
- A estrela do cinema americano que abandonou Hollywood para viver no anonimato. ▶
- Como é conhecido aquele que nasce no estado de Santa Catarina? ▶
- Jogo com milhares de peças misturadas que se unem para formar uma figura. ▶
- Rua ou avenida com trânsito que só permite a circulação num único sentido? ▶
- Termo inglês para o sistema de atendimento em restaurantes em que o cliente se serve sozinho. ▶
- Profissional responsável por receber pessoas em empresas, hotéis e hospitais? ▶
- O nome da galáxia onde está o sol? ▶
- É a pessoa que não gosta de gastar dinheiro de jeito nenhum, como o Tio Patinhas. ▶
- Tinta preta originária da China, muito usada em desenhos caracterizada por ser nítida e indelével. ▶
- Assim é chamada a vestimenta usada no carnaval e bailes temáticos. ▶
- Instrumento de seis cordas, tocado por Toquinho, João Gilberto e Djavan. ▶
- É por ela que a galinha bota seus ovos? ▶
- Apelido que Tim Maia ganhou do seu amigo Jorge Ben Jor, imortalizado na música. ▶
- Conhecido como estalinho, é um fogo de artifício leve e barulhento das festas juninas. ▶
- A substância sólida com poder de combustão que provoca labaredas. ▶
- Tipo de ramalhete que a noiva carrega no dia do casamento? ▶
- É o antônimo de começo. ▶
- Pode ser a crina do leão ou a cabeleira abundante. ▶
- O evento que reúne muitas pessoas a fim de celebrar uma data especial ▶
- É a quantidade de meses em um ano. ▶
- Geralmente as bolas de boliche têm esse número de furos. ▶
- A parte superior interna de uma casa. ▶
- Pode ser uma pessoa elegante ou Antônimo da Voz Grossa. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte. ▶
- O satélite natural da terra sem luz própria. ▶
- Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
