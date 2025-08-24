Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 24/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
V L T E T O S I N D I C O B H
E S D E R G C C C V J L C U M
P E G R E T A G A R B O I Q O
M L E Q S Y R U T C V A V U L
Y F J U B A V I A L A C T E A
N - D K U H A R R B F A G B V
F S L R G F O W I N M R L R F
F E S T A A F A N T A S I A M
P R B N L O I P E A O G C - W
A V G G H A N A N Q U I M C U
V I O L A O A P S N N M M A P
L C O R D G L P E B I R I B A
H E P A O D U R O K C R O E K
C D C H Z I A U V E A Z Y C R
Z R E C E P C I O N I S T A Z

Pistas:

  • Tipo de evento temático em que os convidados vestem roupas coloridas e diferentes.
  • Assim é chamado o olho muito aberto, arregalado ou saliente.
  • A estrela do cinema americano que abandonou Hollywood para viver no anonimato.
  • Como é conhecido aquele que nasce no estado de Santa Catarina?
  • Jogo com milhares de peças misturadas que se unem para formar uma figura.
  • Rua ou avenida com trânsito que só permite a circulação num único sentido?
  • Termo inglês para o sistema de atendimento em restaurantes em que o cliente se serve sozinho.
  • Profissional responsável por receber pessoas em empresas, hotéis e hospitais?
  • O nome da galáxia onde está o sol?
  • É a pessoa que não gosta de gastar dinheiro de jeito nenhum, como o Tio Patinhas.
  • Tinta preta originária da China, muito usada em desenhos caracterizada por ser nítida e indelével.
  • Assim é chamada a vestimenta usada no carnaval e bailes temáticos.
  • Instrumento de seis cordas, tocado por Toquinho, João Gilberto e Djavan.
  • É por ela que a galinha bota seus ovos?
  • Apelido que Tim Maia ganhou do seu amigo Jorge Ben Jor, imortalizado na música.
  • Conhecido como estalinho, é um fogo de artifício leve e barulhento das festas juninas.
  • A substância sólida com poder de combustão que provoca labaredas.
  • Tipo de ramalhete que a noiva carrega no dia do casamento?
  • É o antônimo de começo.
  • Pode ser a crina do leão ou a cabeleira abundante.
  • O evento que reúne muitas pessoas a fim de celebrar uma data especial
  • É a quantidade de meses em um ano.
  • Geralmente as bolas de boliche têm esse número de furos.
  • A parte superior interna de uma casa.
  • Pode ser uma pessoa elegante ou Antônimo da Voz Grossa.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • É o touro castrado, usado em serviço de carga ou para corte.
  • O satélite natural da terra sem luz própria.
  • Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido?
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!

Últimas


