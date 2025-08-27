Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 27/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
S M S A L F A C E C R E S P A
J A M A O B P B J Y C Z T E M
P S Y R P A R A G R A F O G O
Q S R M S L L L U X L G G A H
F A R A O C O E W L C O T D K
D G F D A O E L E F A N T A Z
T E E I R N H A T U D C S J T
U M U L T I P L I C A C A O X
N E D H N S S X T N D Q V Y M
Q X B A S T A T A R A V O S V
A I W N U A F R L P F Q M T R
L C C E L E B R I D A D E I F
U A Y M N C F S A W M Y N C X
M N C I L A S A N H A K I K O
V A G A G D L K A L R I K X Q

Pistas:

  • Ela é uma das quatro operações matemáticas.
  • Essa é um tipo de passarela que homenageia astros do cinema.
  • Pessoa que atende clientes em balcões, de lojas ou farmácias
  • No texto ele existe para dar um intervalo entre um assunto e outro.
  • É a pessoa que tem notoriedade e reconhecimento
  • Termo em inglês do dispositivo usado pelos fãs de games para controlar os jogos.
  • A fêmea do elefante é chamada de?
  • Artifício usado para enganar alguém ou capturar animais.
  • Nos desenhos animados é a refeição preferida do gato Garfield.
  • Ele também é conhecido como tetravó o pai do trisavó
  • Tacos, quesadilhas e guacamole são clássicos desse tipo de comida.
  • A marca deixada pelo pé na areia.
  • Diferente da alface lisa, esse tipo de alface possui ondulações nas extremidades.
  • Ela é relaxante, feita com as mãos e pode aliviar uma dor ou melhorar a circulação sanguínea.
  • Sinônimo de boato ou mentira. Informação sem fundamento.
  • É o passeio para trânsito de pedestre geralmente ao longo das casas.
  • Doença causada principalmente pela falta de ferro no sangue.
  • No mapa tem formato de uma bota.
  • Segundo o ditado, para bom entendedor, meia palavra.
  • Nacionalidade da pessoa que nasce na cidade de Roma?
  • Os antigos reis do Egito ostentavam esse título.
  • Peça de roupa usada nas pernas que pode ser jeans, de cintura alta ou social.
  • Nome artístico do cantor que leva inicial K do grupo KLB.
  • No ditado popular, onde há fumaça, há...
  • Pode ser um cargo disponível ou o local onde se estaciona um carro.
  • Dança clássica que combina técnica rigorosa com movimentos elegantes e expressivos
  • Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria".
  • Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas
  • Um avião de combate
  • É a quantidade de anos de uma pessoa.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • Cantor sul-coreano que foi o primeiro a ter um bilhão de visualizações no YouTube em um vídeo.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem.
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • Ele é o pai do pai.
  • Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria...
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.