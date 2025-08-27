Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 27/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|S
|M
|S
|A
|L
|F
|A
|C
|E
|C
|R
|E
|S
|P
|A
|J
|A
|M
|A
|O
|B
|P
|B
|J
|Y
|C
|Z
|T
|E
|M
|P
|S
|Y
|R
|P
|A
|R
|A
|G
|R
|A
|F
|O
|G
|O
|Q
|S
|R
|M
|S
|L
|L
|L
|U
|X
|L
|G
|G
|A
|H
|F
|A
|R
|A
|O
|C
|O
|E
|W
|L
|C
|O
|T
|D
|K
|D
|G
|F
|D
|A
|O
|E
|L
|E
|F
|A
|N
|T
|A
|Z
|T
|E
|E
|I
|R
|N
|H
|A
|T
|U
|D
|C
|S
|J
|T
|U
|M
|U
|L
|T
|I
|P
|L
|I
|C
|A
|C
|A
|O
|X
|N
|E
|D
|H
|N
|S
|S
|X
|T
|N
|D
|Q
|V
|Y
|M
|Q
|X
|B
|A
|S
|T
|A
|T
|A
|R
|A
|V
|O
|S
|V
|A
|I
|W
|N
|U
|A
|F
|R
|L
|P
|F
|Q
|M
|T
|R
|L
|C
|C
|E
|L
|E
|B
|R
|I
|D
|A
|D
|E
|I
|F
|U
|A
|Y
|M
|N
|C
|F
|S
|A
|W
|M
|Y
|N
|C
|X
|M
|N
|C
|I
|L
|A
|S
|A
|N
|H
|A
|K
|I
|K
|O
|V
|A
|G
|A
|G
|D
|L
|K
|A
|L
|R
|I
|K
|X
|Q
Pistas:
- Ela é uma das quatro operações matemáticas. ▶
- Essa é um tipo de passarela que homenageia astros do cinema. ▶
- Pessoa que atende clientes em balcões, de lojas ou farmácias ▶
- No texto ele existe para dar um intervalo entre um assunto e outro. ▶
- É a pessoa que tem notoriedade e reconhecimento ▶
- Termo em inglês do dispositivo usado pelos fãs de games para controlar os jogos. ▶
- A fêmea do elefante é chamada de? ▶
- Artifício usado para enganar alguém ou capturar animais. ▶
- Nos desenhos animados é a refeição preferida do gato Garfield. ▶
- Ele também é conhecido como tetravó o pai do trisavó ▶
- Tacos, quesadilhas e guacamole são clássicos desse tipo de comida. ▶
- A marca deixada pelo pé na areia. ▶
- Diferente da alface lisa, esse tipo de alface possui ondulações nas extremidades. ▶
- Ela é relaxante, feita com as mãos e pode aliviar uma dor ou melhorar a circulação sanguínea. ▶
- Sinônimo de boato ou mentira. Informação sem fundamento. ▶
- É o passeio para trânsito de pedestre geralmente ao longo das casas. ▶
- Doença causada principalmente pela falta de ferro no sangue. ▶
- No mapa tem formato de uma bota. ▶
- Segundo o ditado, para bom entendedor, meia palavra. ▶
- Nacionalidade da pessoa que nasce na cidade de Roma? ▶
- Os antigos reis do Egito ostentavam esse título. ▶
- Peça de roupa usada nas pernas que pode ser jeans, de cintura alta ou social. ▶
- Nome artístico do cantor que leva inicial K do grupo KLB. ▶
- No ditado popular, onde há fumaça, há... ▶
- Pode ser um cargo disponível ou o local onde se estaciona um carro. ▶
- Dança clássica que combina técnica rigorosa com movimentos elegantes e expressivos ▶
- Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria". ▶
- Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas ▶
- Um avião de combate ▶
- É a quantidade de anos de uma pessoa. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- Cantor sul-coreano que foi o primeiro a ter um bilhão de visualizações no YouTube em um vídeo. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- Ele é o pai do pai. ▶
- Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria... ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
