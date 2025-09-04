Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 04/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
I M P R O V I S O T U C U P I
N I D P B H V G W E Y B L O V
C O M I N H O T O M H A N K S
E G P N T C U T J B F N I E W
N C G G I R D V Z A C H A M A
S A B A S T E C E R I O U O N
O Y E V I A T J H C F D R N U
N V D E S V A N T A G E M C X
A G E T S E X L W C P L G O X
S T L A A X I A E A B O L S O
C O N S T I P A D O P J C P R
E Z G V O R G T D V J A J L G
N O V O E M F O L H A R P A I
T V L T K A P M Q S H O S Y N
E S G O T A D O R I G A M I I

Pistas:

  • É o mesmo que estar em posição de inferioridade, prejuízo ou oposto de vantagem.
  • Música que foi o primeiro sucesso da apresentadora Angélica
  • Assim é chamado qualquer veículo flutuante que serve para navegar.
  • É o ato de colocar combustível no automóvel.
  • Pode ser aquele que está resfriado ou quem está com o intestino preso.
  • Especiaria de aroma acentuado que é muito usada para temperar carnes.
  • Temos dado para ida à loja, para renovar o guarda-roupa ou mudar o estilo de se vestir.
  • O Sol quando desponta na linha do horizonte.
  • Expressão popular para algo em estado de novo, como se ainda não tivesse sido usado.
  • Assim é chamado algo quando está acabado.
  • Tipo de vareta aromática que ao ser acesa, exala aroma.
  • Aquilo que é feito sem planejar de forma espontânea no momento que é necessário.
  • O compartimento corrediço e sem tampa presente em cômodas, mesas e armários.
  • (Ator) Contador de histórias e também viveu sozinho em uma ilha, nos cinemas.
  • Franquia japonesa de sucesso mundial em que Pikachu é um dos personagens mais famosos
  • Parte de uma peça de roupa usada para guardar pequenos objetos.
  • Assim é chamada a prática da pessoa que se fantasia de personagem por diversão ou profissão.
  • Caldo extraído da raiz da mandioca, famoso na culinária do Amazonas.
  • Em linguagem figurada ela representa a paixão.
  • Instrumento de cordas tocado com os dedos e conhecido desde a antiguidade
  • A menor partícula de um elemento.
  • Arte japonesa de dobrar papel.
  • Estabelecimento comercial onde se vendem mercadorias
  • É o modo de manifestar a vontade numa eleição.
  • Também conhecida por pingo, é a quantidade mínima de qualquer líquido.
  • Como é popularmente conhecida a cachaça?
  • Pode ser um pedaço de papel ou a parte da planta que geralmente é verde.
  • Veículo de aluguel destinado ao transporte de passageiros que marca o preço da corrida
  • Um avião de combate
  • Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD.
  • Nome dado para aquela que é filha do mesmo pai e da mesma mãe de alguém.
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • É o filho do seu avô?
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira.
  • Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido?
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.