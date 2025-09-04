Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 04/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Pistas:
- É o mesmo que estar em posição de inferioridade, prejuízo ou oposto de vantagem. ▶
- Música que foi o primeiro sucesso da apresentadora Angélica ▶
- Assim é chamado qualquer veículo flutuante que serve para navegar. ▶
- É o ato de colocar combustível no automóvel. ▶
- Pode ser aquele que está resfriado ou quem está com o intestino preso. ▶
- Especiaria de aroma acentuado que é muito usada para temperar carnes. ▶
- Temos dado para ida à loja, para renovar o guarda-roupa ou mudar o estilo de se vestir. ▶
- O Sol quando desponta na linha do horizonte. ▶
- Expressão popular para algo em estado de novo, como se ainda não tivesse sido usado. ▶
- Assim é chamado algo quando está acabado. ▶
- Tipo de vareta aromática que ao ser acesa, exala aroma. ▶
- Aquilo que é feito sem planejar de forma espontânea no momento que é necessário. ▶
- O compartimento corrediço e sem tampa presente em cômodas, mesas e armários. ▶
- (Ator) Contador de histórias e também viveu sozinho em uma ilha, nos cinemas. ▶
- Franquia japonesa de sucesso mundial em que Pikachu é um dos personagens mais famosos ▶
- Parte de uma peça de roupa usada para guardar pequenos objetos. ▶
- Assim é chamada a prática da pessoa que se fantasia de personagem por diversão ou profissão. ▶
- Caldo extraído da raiz da mandioca, famoso na culinária do Amazonas. ▶
- Em linguagem figurada ela representa a paixão. ▶
- Instrumento de cordas tocado com os dedos e conhecido desde a antiguidade ▶
- A menor partícula de um elemento. ▶
- Arte japonesa de dobrar papel. ▶
- Estabelecimento comercial onde se vendem mercadorias ▶
- É o modo de manifestar a vontade numa eleição. ▶
- Também conhecida por pingo, é a quantidade mínima de qualquer líquido. ▶
- Como é popularmente conhecida a cachaça? ▶
- Pode ser um pedaço de papel ou a parte da planta que geralmente é verde. ▶
- Veículo de aluguel destinado ao transporte de passageiros que marca o preço da corrida ▶
- Um avião de combate ▶
- Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD. ▶
- Nome dado para aquela que é filha do mesmo pai e da mesma mãe de alguém. ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- É o filho do seu avô? ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira. ▶
- Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
