Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 09/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
N B I T N S O U G C P M J R I
M A R C H A F A S T A D O C A
M L U J J N W I H I T G A O T
C D M U S G O N O L E A L C E
P E N R I R L F Z S T K F I C
M F F I L A T E L I S T A Z N
I E I A J M M L L T S D C A O
Q S O B R E V I V E N T E F L
G A E A V N V Z S F K J C O O
C C O T A T O M J A C A R E G
G I X R X O X E O M X R E Q I
U V P I A U I N D O N E S I A
H I K Z V M C T U S Q Q P E L
M L Q F A Z D E C O N T A Z T
P M Y U Q G J N S L S H M I A

Pistas:

  • É a pessoa que passou por uma situação difícil e continua viva.
  • É o processo de perda de sangue do corpo.
  • Lamentavelmente é um sinônimo dessa palavra.
  • É como fica o funcionário que se afastou ou testou positivo para a Covid?
  • Instituição pública que socorre à população em caso de perigo iminente ou calamidade.
  • Assim é chamada a pessoa que estuda ou coleciona selos postais
  • O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato.
  • Como também é conhecido o mundo da fantasia, do imaginário e da ficção.
  • Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio.
  • É um indivíduo notável e muito conhecido.
  • Diferente da alface lisa, esse tipo de alface possui ondulações nas extremidades.
  • É aquilo que se troca no câmbio no carro manual.
  • Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas?
  • É o quarto país mais populoso do mundo e sua capital é Jakarta.
  • Tudo aquilo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico.
  • Termo em inglês para uma página ou endereço na internet.
  • Réptil, ovíparo, carnívoro e aquático muito ágil na água e áreas pantanosas das américas
  • Plantinhas pequenas que nascem em ambientes úmidos e escuros cobrindo o solo e árvores.
  • A profissional da arte dramática que atua em diálogo, novelas e filmes.
  • Teresina é a capital desse estado brasileiro.
  • É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
  • Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve?
  • Segundo a máxima do esporte, para ter a melhor versão dela, o ideal é ir para o ataque.
  • Quando alguém reage intempestivamente a uma situação, segundo a expressão, ela chuta esse recipiente.
  • Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura?
  • É o fruto da jaqueira.
  • É a parte do corpo humano também conhecida como cara ou rosto?
  • Mensagem indesejada que chega aos computadores conhecido também como lixo eletrônico
  • Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá.
  • É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer.
  • É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei.
  • Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!

