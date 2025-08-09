Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 09/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|N
|B
|I
|T
|N
|S
|O
|U
|G
|C
|P
|M
|J
|R
|I
|M
|A
|R
|C
|H
|A
|F
|A
|S
|T
|A
|D
|O
|C
|A
|M
|L
|U
|J
|J
|N
|W
|I
|H
|I
|T
|G
|A
|O
|T
|C
|D
|M
|U
|S
|G
|O
|N
|O
|L
|E
|A
|L
|C
|E
|P
|E
|N
|R
|I
|R
|L
|F
|Z
|S
|T
|K
|F
|I
|C
|M
|F
|F
|I
|L
|A
|T
|E
|L
|I
|S
|T
|A
|Z
|N
|I
|E
|I
|A
|J
|M
|M
|L
|L
|T
|S
|D
|C
|A
|O
|Q
|S
|O
|B
|R
|E
|V
|I
|V
|E
|N
|T
|E
|F
|L
|G
|A
|E
|A
|V
|N
|V
|Z
|S
|F
|K
|J
|C
|O
|O
|C
|C
|O
|T
|A
|T
|O
|M
|J
|A
|C
|A
|R
|E
|G
|G
|I
|X
|R
|X
|O
|X
|E
|O
|M
|X
|R
|E
|Q
|I
|U
|V
|P
|I
|A
|U
|I
|N
|D
|O
|N
|E
|S
|I
|A
|H
|I
|K
|Z
|V
|M
|C
|T
|U
|S
|Q
|Q
|P
|E
|L
|M
|L
|Q
|F
|A
|Z
|D
|E
|C
|O
|N
|T
|A
|Z
|T
|P
|M
|Y
|U
|Q
|G
|J
|N
|S
|L
|S
|H
|M
|I
|A
Pistas:
- É a pessoa que passou por uma situação difícil e continua viva. ▶
- É o processo de perda de sangue do corpo. ▶
- Lamentavelmente é um sinônimo dessa palavra. ▶
- É como fica o funcionário que se afastou ou testou positivo para a Covid? ▶
- Instituição pública que socorre à população em caso de perigo iminente ou calamidade. ▶
- Assim é chamada a pessoa que estuda ou coleciona selos postais ▶
- O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato. ▶
- Como também é conhecido o mundo da fantasia, do imaginário e da ficção. ▶
- Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio. ▶
- É um indivíduo notável e muito conhecido. ▶
- Diferente da alface lisa, esse tipo de alface possui ondulações nas extremidades. ▶
- É aquilo que se troca no câmbio no carro manual. ▶
- Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas? ▶
- É o quarto país mais populoso do mundo e sua capital é Jakarta. ▶
- Tudo aquilo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. ▶
- Termo em inglês para uma página ou endereço na internet. ▶
- Réptil, ovíparo, carnívoro e aquático muito ágil na água e áreas pantanosas das américas ▶
- Plantinhas pequenas que nascem em ambientes úmidos e escuros cobrindo o solo e árvores. ▶
- A profissional da arte dramática que atua em diálogo, novelas e filmes. ▶
- Teresina é a capital desse estado brasileiro. ▶
- É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
- Pode ser uma pessoa alegre ou um dos anões da Branca de Neve? ▶
- Segundo a máxima do esporte, para ter a melhor versão dela, o ideal é ir para o ataque. ▶
- Quando alguém reage intempestivamente a uma situação, segundo a expressão, ela chuta esse recipiente. ▶
- Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura? ▶
- É o fruto da jaqueira. ▶
- É a parte do corpo humano também conhecida como cara ou rosto? ▶
- Mensagem indesejada que chega aos computadores conhecido também como lixo eletrônico ▶
- Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶
- É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer. ▶
- É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei. ▶
- Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- Ele pode ser verde, preto, de cozinha, de panela, das cinco e até da cadeira. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
