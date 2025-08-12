Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 12/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|C
|P
|I
|M
|P
|E
|R
|C
|E
|P
|T
|I
|V
|E
|L
|Q
|R
|U
|D
|A
|E
|F
|I
|E
|Q
|C
|Q
|R
|G
|I
|D
|I
|N
|D
|I
|G
|E
|S
|T
|A
|O
|V
|N
|I
|V
|O
|M
|J
|P
|W
|G
|D
|O
|V
|E
|T
|B
|A
|T
|R
|G
|E
|L
|E
|T
|R
|O
|N
|I
|C
|A
|R
|R
|O
|I
|O
|I
|D
|R
|O
|A
|B
|Z
|K
|C
|Q
|N
|I
|K
|N
|E
|R
|L
|I
|J
|D
|S
|E
|U
|H
|H
|W
|Z
|G
|H
|S
|A
|B
|O
|N
|E
|T
|E
|L
|I
|Q
|U
|I
|D
|O
|N
|-
|J
|D
|X
|L
|S
|M
|R
|C
|J
|Q
|N
|J
|R
|Q
|D
|W
|O
|B
|I
|S
|E
|D
|O
|S
|O
|H
|U
|I
|T
|A
|Z
|M
|C
|C
|R
|I
|J
|B
|D
|T
|O
|U
|E
|R
|M
|W
|A
|P
|I
|T
|A
|R
|E
|P
|L
|A
|Y
|N
|F
|A
|C
|G
|X
|A
|O
|O
|B
|N
|P
|E
|L
|H
|T
|W
|G
|A
|R
|C
|A
|C
|U
|E
|T
|E
|V
|T
|F
|E
|Y
|A
|A
|O
|Z
|W
|H
|M
|U
|O
|W
|P
|A
|T
|E
Pistas:
- Diferente da versão em barra, é o sabonete geralmente usado para lavar as mãos. ▶
- É a esposa do presidente, do governador ou de um prefeito? ▶
- Na música é um estilo, mas nas eleições é um tipo de urna. ▶
- O famoso talk show do Jô Soares levava esse horário em seu título. ▶
- Desconforto digestivo que pode causar dores abdominais em junho e vômito. ▶
- A famosa irmã de Pedrinho e neta de Dona Benta do sítio do pica-pau amarelo. ▶
- Assim também é chamado o alimento que está gostoso demais. ▶
- É o diminutivo de livro. ▶
- Menino caipira e engraçado das histórias em quadrinhos do Maurício de Sousa. ▶
- É o gesto, trejeito, o movimento do corpo involuntário e vicioso. ▶
- É o que faz um juiz de futebol ao iniciar e encerrar uma partida? ▶
- Aquilo que não é perceptível. ▶
- Assim é chamado o espaço de tempo entre dois acontecimentos ou duas datas? ▶
- Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA. ▶
- Aquele que tem pouco ou nenhuma gordura no corpo? ▶
- Estrutura de barras paralelas usada como cerca em portões e janelas. ▶
- Característica do cabelo que é macio e agradável ao toque. ▶
- É o lado do mundo onde ficam os países asiáticos. ▶
- Termo em inglês para a retransmissão imediata de uma cena de programa durante uma transmissão ao vivo. ▶
- É a partícula subatômica presente em todos os átomos. ▶
- Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio. ▶
- Assim é chamado o período em que o político fica no seu mandato ▶
- É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
- Produto para limpar o corpo criado há quase três mil anos. Se tornou popular só a partir do século XIX. ▶
- Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas? ▶
- Parte do rosto entre a testa e a boca que constitui o órgão olfativo e as vias respiratórias. ▶
- Animal estampado na nota de cinco reais. ▶
- Peça do vestuário do jogador de futebol calçada sob a chuteira ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna. ▶
- No jogo de xadrez, essa peça aqui no início da partida fica posicionada entre o rei e o bispo. ▶
- É um dos componentes presentes no sal. ▶
- Também conhecido como bombeta. Ele serve para ser usado na cabeça ▶
- Número de jogadores que formam um time de futebol. ▶
- É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado. ▶
- Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso. ▶
- Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶
- É o filho do seu avô? ▶
- Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
