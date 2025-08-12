Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 12/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
C P I M P E R C E P T I V E L
Q R U D A E F I E Q C Q R G I
D I N D I G E S T A O V N I V
O M J P W G D O V E T B A T R
G E L E T R O N I C A R R O I
O I D R O A B Z K C Q N I K N
E R L I J D S E U H H W Z G H
S A B O N E T E L I Q U I D O
N - J D X L S M R C J Q N J R
Q D W O B I S E D O S O H U I
T A Z M C C R I J B D T O U E
R M W A P I T A R E P L A Y N
F A C G X A O O B N P E L H T
W G A R C A C U E T E V T F E
Y A A O Z W H M U O W P A T E

Pistas:

  • Diferente da versão em barra, é o sabonete geralmente usado para lavar as mãos.
  • É a esposa do presidente, do governador ou de um prefeito?
  • Na música é um estilo, mas nas eleições é um tipo de urna.
  • O famoso talk show do Jô Soares levava esse horário em seu título.
  • Desconforto digestivo que pode causar dores abdominais em junho e vômito.
  • A famosa irmã de Pedrinho e neta de Dona Benta do sítio do pica-pau amarelo.
  • Assim também é chamado o alimento que está gostoso demais.
  • É o diminutivo de livro.
  • Menino caipira e engraçado das histórias em quadrinhos do Maurício de Sousa.
  • É o gesto, trejeito, o movimento do corpo involuntário e vicioso.
  • É o que faz um juiz de futebol ao iniciar e encerrar uma partida?
  • Aquilo que não é perceptível.
  • Assim é chamado o espaço de tempo entre dois acontecimentos ou duas datas?
  • Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA.
  • Aquele que tem pouco ou nenhuma gordura no corpo?
  • Estrutura de barras paralelas usada como cerca em portões e janelas.
  • Característica do cabelo que é macio e agradável ao toque.
  • É o lado do mundo onde ficam os países asiáticos.
  • Termo em inglês para a retransmissão imediata de uma cena de programa durante uma transmissão ao vivo.
  • É a partícula subatômica presente em todos os átomos.
  • Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio.
  • Assim é chamado o período em que o político fica no seu mandato
  • É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.
  • Produto para limpar o corpo criado há quase três mil anos. Se tornou popular só a partir do século XIX.
  • Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas?
  • Parte do rosto entre a testa e a boca que constitui o órgão olfativo e as vias respiratórias.
  • Animal estampado na nota de cinco reais.
  • Peça do vestuário do jogador de futebol calçada sob a chuteira
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Peça do vestuário que cobre e que aquece o pé e parte da perna.
  • No jogo de xadrez, essa peça aqui no início da partida fica posicionada entre o rei e o bispo.
  • É um dos componentes presentes no sal.
  • Também conhecido como bombeta. Ele serve para ser usado na cabeça
  • Número de jogadores que formam um time de futebol.
  • É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado.
  • Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso.
  • Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  • Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito.
  • É o filho do seu avô?
  • Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

