Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 15/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|F
|Q
|M
|Q
|P
|V
|R
|F
|Y
|L
|A
|O
|B
|K
|S
|P
|S
|U
|B
|L
|I
|M
|A
|C
|A
|O
|M
|O
|F
|O
|Q
|S
|L
|Q
|R
|P
|G
|X
|H
|D
|E
|E
|K
|N
|M
|E
|Y
|E
|N
|C
|H
|E
|N
|T
|E
|X
|C
|3
|P
|O
|C
|X
|T
|A
|O
|A
|E
|P
|N
|S
|Z
|A
|L
|R
|N
|O
|W
|A
|L
|L
|Y
|S
|E
|S
|P
|A
|N
|H
|O
|L
|L
|Y
|Z
|S
|H
|L
|T
|H
|X
|E
|Q
|I
|C
|T
|Q
|O
|A
|Q
|U
|E
|L
|E
|A
|B
|R
|A
|C
|O
|O
|R
|G
|X
|C
|U
|R
|F
|T
|B
|V
|D
|S
|A
|X
|C
|J
|I
|N
|D
|I
|S
|C
|I
|P
|L
|I
|N
|A
|D
|O
|O
|C
|G
|I
|F
|I
|J
|C
|W
|B
|C
|U
|O
|H
|L
|A
|O
|Z
|V
|Y
|F
|V
|A
|Z
|J
|I
|C
|L
|Q
|O
|Y
|A
|C
|I
|M
|A
|S
|S
|A
|F
|O
|L
|H
|A
|D
|A
|B
|C
|N
|C
|O
|L
|P
|F
|D
|P
|O
|O
|W
|U
|K
|S
|P
|O
|N
|T
|E
|A
|E
|R
|E
|A
|S
|A
|M
|U
Pistas:
- Nome da música de Gilberto Gil que diz o Rio de Janeiro continua lindo? ▶
- É o ato de jogar comida fora, que deve ser evitado. ▶
- Indivíduo que não tem disciplina ou é contrário às regras? ▶
- Acumulo de água causado pela chuva, resultado em alagamento e transtornos para a população. ▶
- Pode ser o conjunto de regras de conduta ou papel que serve como o estivo de entrega. ▶
- Tipo de produto que utiliza materiais reciclados e busca causar menos impacto ambiental. ▶
- É a área voltada para o cuidado com a beleza, aparência e bem-estar. ▶
- É a massa leve, não fermentada e feita em várias camadas. ▶
- É um objeto de apoio usado por quem tem dificuldade para andar. ▶
- Processo em que o gelo passa diretamente do estado sólido para o gasoso. ▶
- Pode ser um tipo de oficina ou a mulher que trabalha consertando veículos. ▶
- Ele pode ser de chá, de café, de sopa e até de pedreiro! ▶
- Termo usado para descrever algo encantador, maravilhoso ou relacionado a Deus. ▶
- Serviço aéreo comercial com pequenos intervalos de tempo que liga duas cidades. ▶
- Segundo o ditado popular, quando tem chuva e sol é casamento de... ▶
- Esse famoso personagem vive perdido na multidão e a tarefa do leitor é descobrir onde ele está. ▶
- É a descamação do couro cabeludo que deixa a roupa com fragmentos brancos. ▶
- O contrário de abaixo? ▶
- É um tubo curvado encontrado em pias, latrinas e esgotos. ▶
- Grupo de percussão de Salvador que gravou um clipe com Michael Jackson em 1996. ▶
- Os órgãos do corpo humano afetados pelo estrabismo conhecidos como a janela da alma. ▶
- Ao sentar é possível descansar este membro nessa mesma parte da cadeira ▶
- Trazer alguém para esta parte do corpo pode significar proteção. ▶
- O tipo de fungo conhecido por provocar a decomposição de alimentos, também chamado de bolor. ▶
- Pode ser um pedaço de papel ou a parte da planta que geralmente é verde. ▶
- Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria". ▶
- O icônico robô da franquia Star Wars, que é dourado e fala muitas línguas. ▶
- A demonstração de afeto ou amizade que se faz ao envolver alguém com os braços. ▶
- Pode ser uma obra suspensa ou uma prótese dentária. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- O serviço de atendimento móvel de urgência é também conhecido por essa sigla. ▶
- Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência? ▶
- É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- Tudo que é percebido pelo sentido da audição. ▶
- Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas ▶
- Moeda utilizada no Japão? ▶
- Abreviação de ministério da educação. ▶
- Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Isaac Newton descobriu a gravidade quando essa fruta caiu em sua cabeça. ▶
- Pode ser a capital do Peru ou o fruto da Limeira. ▶
