Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 15/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
F Q M Q P V R F Y L A O B K S
P S U B L I M A C A O M O F O
Q S L Q R P G X H D E E K N M
E Y E N C H E N T E X C 3 P O
C X T A O A E P N S Z A L R N
O W A L L Y S E S P A N H O L
L Y Z S H L T H X E Q I C T Q
O A Q U E L E A B R A C O O R
G X C U R F T B V D S A X C J
I N D I S C I P L I N A D O O
C G I F I J C W B C U O H L A
O Z V Y F V A Z J I C L Q O Y
A C I M A S S A F O L H A D A
B C N C O L P F D P O O W U K
S P O N T E A E R E A S A M U

Pistas:

  • Nome da música de Gilberto Gil que diz o Rio de Janeiro continua lindo?
  • É o ato de jogar comida fora, que deve ser evitado.
  • Indivíduo que não tem disciplina ou é contrário às regras?
  • Acumulo de água causado pela chuva, resultado em alagamento e transtornos para a população.
  • Pode ser o conjunto de regras de conduta ou papel que serve como o estivo de entrega.
  • Tipo de produto que utiliza materiais reciclados e busca causar menos impacto ambiental.
  • É a área voltada para o cuidado com a beleza, aparência e bem-estar.
  • É a massa leve, não fermentada e feita em várias camadas.
  • É um objeto de apoio usado por quem tem dificuldade para andar.
  • Processo em que o gelo passa diretamente do estado sólido para o gasoso.
  • Pode ser um tipo de oficina ou a mulher que trabalha consertando veículos.
  • Ele pode ser de chá, de café, de sopa e até de pedreiro!
  • Termo usado para descrever algo encantador, maravilhoso ou relacionado a Deus.
  • Serviço aéreo comercial com pequenos intervalos de tempo que liga duas cidades.
  • Segundo o ditado popular, quando tem chuva e sol é casamento de...
  • Esse famoso personagem vive perdido na multidão e a tarefa do leitor é descobrir onde ele está.
  • É a descamação do couro cabeludo que deixa a roupa com fragmentos brancos.
  • O contrário de abaixo?
  • É um tubo curvado encontrado em pias, latrinas e esgotos.
  • Grupo de percussão de Salvador que gravou um clipe com Michael Jackson em 1996.
  • Os órgãos do corpo humano afetados pelo estrabismo conhecidos como a janela da alma.
  • Ao sentar é possível descansar este membro nessa mesma parte da cadeira
  • Trazer alguém para esta parte do corpo pode significar proteção.
  • O tipo de fungo conhecido por provocar a decomposição de alimentos, também chamado de bolor.
  • Pode ser um pedaço de papel ou a parte da planta que geralmente é verde.
  • Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria".
  • O icônico robô da franquia Star Wars, que é dourado e fala muitas línguas.
  • A demonstração de afeto ou amizade que se faz ao envolver alguém com os braços.
  • Pode ser uma obra suspensa ou uma prótese dentária.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • O serviço de atendimento móvel de urgência é também conhecido por essa sigla.
  • Sigla em inglês que se refere a pessoa de grande prestígio ou influência?
  • É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  • Tudo que é percebido pelo sentido da audição.
  • Antigo sistema de comunicação que envia por linha telefônica informações escritas
  • Moeda utilizada no Japão?
  • Abreviação de ministério da educação.
  • Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Isaac Newton descobriu a gravidade quando essa fruta caiu em sua cabeça.
  • Pode ser a capital do Peru ou o fruto da Limeira.
