Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 25/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|T
|R
|A
|P
|O
|R
|T
|A
|-
|M
|A
|L
|A
|S
|O
|A
|H
|X
|A
|E
|X
|D
|S
|S
|L
|S
|L
|J
|N
|C
|P
|C
|C
|R
|E
|M
|E
|D
|E
|P
|A
|P
|A
|I
|A
|E
|X
|V
|A
|K
|C
|C
|W
|L
|T
|N
|K
|N
|P
|R
|T
|S
|C
|S
|R
|E
|I
|O
|A
|T
|T
|H
|E
|H
|R
|E
|Q
|U
|I
|B
|E
|M
|S
|U
|C
|E
|D
|I
|D
|O
|C
|G
|F
|T
|P
|K
|O
|C
|U
|X
|S
|O
|R
|G
|Z
|R
|A
|M
|A
|L
|A
|B
|A
|R
|I
|S
|M
|O
|G
|D
|U
|L
|L
|L
|Y
|Z
|I
|A
|U
|H
|P
|L
|C
|T
|E
|M
|T
|A
|L
|C
|O
|L
|E
|G
|I
|A
|L
|O
|K
|F
|O
|G
|N
|R
|U
|I
|H
|X
|U
|N
|R
|W
|S
|V
|E
|P
|E
|C
|A
|B
|R
|A
|D
|A
|P
|E
|S
|T
|E
|S
|A
|B
|H
|Q
|A
|W
|O
|S
|I
|X
|N
|N
|U
|M
|T
|P
|F
|E
|R
|V
|I
|L
|H
|A
|O
|T
|E
|M
|T
|A
|O
|L
|F
|W
|O
|D
|O
|V
|M
|B
|E
|L
|E
|Z
|A
Pistas:
- Tipo de manipulação de objetos no ar realizada por artistas circenses? ▶
- Pode ser um organismo que vive em outro organismo ou uma pessoa ansiosa que não faz nada? ▶
- Sobremesa clássica com um tipo de mamão, um sorvete de creme e licor de cassis. ▶
- É a mulher que nasce no Uruguai. ▶
- Expressão popular usada para se referir a uma pessoa que não falta em nenhum evento ▶
- É o indivíduo que se sente realizado ao conquistar seus objetivos. ▶
- Expressão nordestina para se referir a um indivíduo corajoso destemido. ▶
- Ela é o fruto da vagem verde, comprida e larga. ▶
- Compartimento do carro reservado para armazenar bagagens é o? ▶
- Aquilo que é habitual uma prática frequente. ▶
- Assim é chamada a fase do ensino médio. ▶
- É a pessoa com quem alguém tem uma relação familiar. ▶
- É o mês que inaugura o ano. ▶
- É o indivíduo que ocupa a posição de número 10 em uma competição. ▶
- Assim é chamada a pequena e rápida refeição entre o almoço e jantar. ▶
- País vizinho do Brasil. Que tem como capital a cidade de Montevidéu. ▶
- É a qualidade do que é belo, o antônimo de feiura ▶
- Número que equivale a mil milhões. ▶
- Pode ser o contrário de depois ou algo em tempo anterior. ▶
- Nome dado ao tecido velho desgastado com uma roupa muito usada ▶
- No cinema ele pode voar, no futebol esverdear, e no chão de casa serve para enfeitar. ▶
- Produto em pó, de perfumaria, que antigamente era usado para assaduras dos bebês. ▶
- Essa iguaria de cozinha árabe pode ser servida assada frita ou crua. ▶
- Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA. ▶
- Ele pode ser de comer, de passar no corpo e até para barbear ▶
- Telefone interno ligado à linha central usada na comunicação dentro da empresa. ▶
- Peça de couro usada para montar em cavalos. ▶
- Também pode ser chamado de caminho, itinerário ou rota. ▶
- País conhecido por seus famosos charutos? ▶
- Pode ser de teatro para assistir ou de picanha para comer ▶
- Nome dado pra conversa animada, simples e informal. ▶
- Um objeto que é muito usado nas viagens. ▶
- Ela é a fêmea do bode. ▶
- É a base da culinária tradicional japonesa de quase todo sushi. ▶
- Esse brasileiro foi eleito o quarto melhor DJ do mundo em 2021. ▶
- Ela é a abertura feita na parede que permite a entrada e a saída. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶
- É o filho do seu avô? ▶
- Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos. ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- Ele é o pai do pai. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
