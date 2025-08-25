Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 25/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
T R A P O R T A - M A L A S O
A H X A E X D S S L S L J N C
P C C R E M E D E P A P A I A
E X V A K C C W L T N K N P R
T S C S R E I O A T T H E H R
E Q U I B E M S U C E D I D O
C G F T P K O C U X S O R G Z
R A M A L A B A R I S M O G D
U L L L Y Z I A U H P L C T E
M T A L C O L E G I A L O K F
O G N R U I H X U N R W S V E
P E C A B R A D A P E S T E S
A B H Q A W O S I X N N U M T
P F E R V I L H A O T E M T A
O L F W O D O V M B E L E Z A

Pistas:

  • Tipo de manipulação de objetos no ar realizada por artistas circenses?
  • Pode ser um organismo que vive em outro organismo ou uma pessoa ansiosa que não faz nada?
  • Sobremesa clássica com um tipo de mamão, um sorvete de creme e licor de cassis.
  • É a mulher que nasce no Uruguai.
  • Expressão popular usada para se referir a uma pessoa que não falta em nenhum evento
  • É o indivíduo que se sente realizado ao conquistar seus objetivos.
  • Expressão nordestina para se referir a um indivíduo corajoso destemido.
  • Ela é o fruto da vagem verde, comprida e larga.
  • Compartimento do carro reservado para armazenar bagagens é o?
  • Aquilo que é habitual uma prática frequente.
  • Assim é chamada a fase do ensino médio.
  • É a pessoa com quem alguém tem uma relação familiar.
  • É o mês que inaugura o ano.
  • É o indivíduo que ocupa a posição de número 10 em uma competição.
  • Assim é chamada a pequena e rápida refeição entre o almoço e jantar.
  • País vizinho do Brasil. Que tem como capital a cidade de Montevidéu.
  • É a qualidade do que é belo, o antônimo de feiura
  • Número que equivale a mil milhões.
  • Pode ser o contrário de depois ou algo em tempo anterior.
  • Nome dado ao tecido velho desgastado com uma roupa muito usada
  • No cinema ele pode voar, no futebol esverdear, e no chão de casa serve para enfeitar.
  • Produto em pó, de perfumaria, que antigamente era usado para assaduras dos bebês.
  • Essa iguaria de cozinha árabe pode ser servida assada frita ou crua.
  • Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA.
  • Ele pode ser de comer, de passar no corpo e até para barbear
  • Telefone interno ligado à linha central usada na comunicação dentro da empresa.
  • Peça de couro usada para montar em cavalos.
  • Também pode ser chamado de caminho, itinerário ou rota.
  • País conhecido por seus famosos charutos?
  • Pode ser de teatro para assistir ou de picanha para comer
  • Nome dado pra conversa animada, simples e informal.
  • Um objeto que é muito usado nas viagens.
  • Ela é a fêmea do bode.
  • É a base da culinária tradicional japonesa de quase todo sushi.
  • Esse brasileiro foi eleito o quarto melhor DJ do mundo em 2021.
  • Ela é a abertura feita na parede que permite a entrada e a saída.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência
  • É o filho do seu avô?
  • Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos.
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • Ele é o pai do pai.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!

