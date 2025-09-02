Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 02/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
A I X L G X F R L Q S F Q J B
M P 3 I N D I V I D U A L G A
E E Y C X E I A N D I D C Y U
K D Y H X S Q F G P Z I V R W
M R A I V A L V U L A A N E L
G E F A Y J B S A D I N H P O
F G H F Q U O Z D N V T Y R G
H U S K Y S I B E R I A N O S
E L C U I T G G S Y K D Y V Z
V H S M M A R R O N E O V A L
V O S E R D R D G D G L Z D G
B R I N C O A G R U P A D O T
E F G U Z C V N A X U R E R U
U A A D Q E I Q O V Y O K M H
P O C O M P R O M I S S O E S

Pistas:

  • Raça de cachorro, parente dos lobos que suporta baixas temperaturas e puxa trenós.
  • Esse brinquedo clássico de festa infantil leva o nome de um parente.
  • Estado do indivíduo que se adiantou no tempo.
  • Situação do aluno que não obteve qualificação suficiente em exames ou provas.
  • É o mesmo que estar reunido em um grupo.
  • Relativo a uma só pessoa.
  • Pode ser algo desregulado, alguém que não se ajusta a um certo grupo.
  • Fruta produzida em cachos de casca vermelha e rugosa, com a polpa branca e translúcida.
  • Pode ser uma grande pedra ou um monte de pedrinhas.
  • Dispositivo que libera ar ou vapor em aparelhos de alta pressão para evitar explosões.
  • É a joia usada nos lóbulos das orelhas.
  • Boy Band, Porto Riquenha, que foi um fenômeno na América Latina na década de 1980.
  • É o que buscam as pessoas ao dar esse anel para seus companheiros.
  • O parceiro de dupla do cantor sertanejo bruno?
  • Assim é chamada a cabine nas lojas onde os clientes provam as roupas
  • É a avaliação escolar que tem o objetivo de testar o conhecimento do aluno.
  • Unidade monetária dos Estados Unidos.
  • Sentimento que ativa a transformação de Bruce Banner no incrível Hulk
  • Assim como São Paulo, Nova Iorque é conhecida por ser a cidade que nunca?
  • Ela leva fama de interferir no casamento do filho.
  • Aquele que não tem pai, mãe ou ambos?
  • Órgão muscular no interior da boca que Einstein exibe em uma icônica fotografia
  • O buraco de onde se tira água, também conhecido como cacimba.
  • Semente pequena e poderosa, muito benéfica para a saúde.
  • Pequena partícula dura de substâncias como areia ou arroz.
  • Segundo ditado, é o gosto que a rapadura tem.
  • É a forma de algo que se parece com ovo
  • É um tipo de planta rasteira.
  • No restaurante, ele é sinônimo de cardápio.
  • Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD.
  • Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões.
  • É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas.
  • No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto.
  • Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas.
  • Personagem principal da animação, meu malvado favorito.
  • A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo
  • A primeira pessoa do plural.
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.