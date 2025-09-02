Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 02/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Pistas:
- Raça de cachorro, parente dos lobos que suporta baixas temperaturas e puxa trenós. ▶
- Esse brinquedo clássico de festa infantil leva o nome de um parente. ▶
- Estado do indivíduo que se adiantou no tempo. ▶
- Situação do aluno que não obteve qualificação suficiente em exames ou provas. ▶
- É o mesmo que estar reunido em um grupo. ▶
- Relativo a uma só pessoa. ▶
- Pode ser algo desregulado, alguém que não se ajusta a um certo grupo. ▶
- Fruta produzida em cachos de casca vermelha e rugosa, com a polpa branca e translúcida. ▶
- Pode ser uma grande pedra ou um monte de pedrinhas. ▶
- Dispositivo que libera ar ou vapor em aparelhos de alta pressão para evitar explosões. ▶
- É a joia usada nos lóbulos das orelhas. ▶
- Boy Band, Porto Riquenha, que foi um fenômeno na América Latina na década de 1980. ▶
- É o que buscam as pessoas ao dar esse anel para seus companheiros. ▶
- O parceiro de dupla do cantor sertanejo bruno? ▶
- Assim é chamada a cabine nas lojas onde os clientes provam as roupas ▶
- É a avaliação escolar que tem o objetivo de testar o conhecimento do aluno. ▶
- Unidade monetária dos Estados Unidos. ▶
- Sentimento que ativa a transformação de Bruce Banner no incrível Hulk ▶
- Assim como São Paulo, Nova Iorque é conhecida por ser a cidade que nunca? ▶
- Ela leva fama de interferir no casamento do filho. ▶
- Aquele que não tem pai, mãe ou ambos? ▶
- Órgão muscular no interior da boca que Einstein exibe em uma icônica fotografia ▶
- O buraco de onde se tira água, também conhecido como cacimba. ▶
- Semente pequena e poderosa, muito benéfica para a saúde. ▶
- Pequena partícula dura de substâncias como areia ou arroz. ▶
- Segundo ditado, é o gosto que a rapadura tem. ▶
- É a forma de algo que se parece com ovo ▶
- É um tipo de planta rasteira. ▶
- No restaurante, ele é sinônimo de cardápio. ▶
- Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD. ▶
- Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões. ▶
- É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶
- No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto. ▶
- Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas. ▶
- Personagem principal da animação, meu malvado favorito. ▶
- A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo ▶
- A primeira pessoa do plural. ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
