Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 10/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Pistas:
- Região administrativa que é a sede do governo brasileiro e a capital do país. ▶
- Bebida fortificada e natural produzida com uvas procedentes da região do Douro em Portugal. ▶
- O significado da letra E na sigla ECA, lei que regulamenta direitos da criança e adolescente. ▶
- É como fica o metal coberto de ferrugem? ▶
- Prato feito com massa enrolada e recheada que pode ser doce ou salgado. ▶
- Caminhão grande de transporte, também chamado de jamanta. ▶
- Nome dado a pancada que os cavalos dão com as patas traseiras. ▶
- A capital desse estado do norte do Brasil é Macapá. ▶
- Aquilo que é realizado pelo perito. ▶
- Tipo de cargo ocupado por um funcionário aprovado em um concurso? ▶
- Expressão usada para se referir a uma grande quantia de dinheiro. ▶
- É a mulher nascida na França. ▶
- Animal de carga semelhante ao cavalo que virou símbolo de ignorância ▶
- Nessa area, são cultivadas as árvores frutíferas. ▶
- Pode ser o nome de um país africano ou um tipo de galinha. ▶
- Pode ser uma pessoa que cuida da copa ou um armário próprio para copas e garrafas. ▶
- Pode ser um castigo ou expressão de raiva ou desejo de algo ruim contra alguém? ▶
- Região do interior brasileiro marcada por longos períodos de seca? ▶
- Recipiente cilíndrico de madeira onde o Chaves se esconde e o pica-pau desce as cataratas. ▶
- Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais. ▶
- No calendário cada semana tem sete deles. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Termo em inglês para uma página ou endereço na internet. ▶
- É isso o que um locutor profissional faz em seu trabalho. ▶
- O significado da letra F da sigla do órgão do governo PF. ▶
- Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶
- Espécie de tigre extinto, que possuía uma dentição assustadora ▶
- Bebida alcoólica apreciada mundialmente que se obtém pelo processo de fermentação de uvas frescas. ▶
- Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- No ditado popular, onde há fumaça, há... ▶
- É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo. ▶
- Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6 ▶
- Essa é a parte do vestuário localizada ao redor do pescoço. ▶
- Tipo de vinhos com a coloração vermelha escura. ▶
- Representação gráfica em menor escala de dados da superfície total ou parcial da terra? ▶
- Movimento cíclico no oceano causado pela rotação da terra e da gravidade da lua e no sol. ▶
- É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer. ▶
- Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso. ▶
- É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei. ▶
- Moeda utilizada no Japão? ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
