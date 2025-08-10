Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 10/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
S A B R E M A L D I C A O U S
O I F A Y Y Q V T Y I N R G I
C A R R E T A I C P A G W W T
O M A V N O U N F O G O L P E
I Q N G F A B H D M B L F R P
C E C A E P B O L A D A D O I
E P E H R P H D L R Y P H C V
D I S T R I T O F E D E R A L
D Z A O U W U P Q S D R P M W
I W B T J V N O Y T E I F B I
A M A P A S E R T A O C Y O S
S P R C D I S T I T O I K L P
B U R R O W L O C U C A O E K
I U I D N O K Q O T A T Y J N
S O L P U B L I C O P E I R O

Pistas:

  • Região administrativa que é a sede do governo brasileiro e a capital do país.
  • Bebida fortificada e natural produzida com uvas procedentes da região do Douro em Portugal.
  • O significado da letra E na sigla ECA, lei que regulamenta direitos da criança e adolescente.
  • É como fica o metal coberto de ferrugem?
  • Prato feito com massa enrolada e recheada que pode ser doce ou salgado.
  • Caminhão grande de transporte, também chamado de jamanta.
  • Nome dado a pancada que os cavalos dão com as patas traseiras.
  • A capital desse estado do norte do Brasil é Macapá.
  • Aquilo que é realizado pelo perito.
  • Tipo de cargo ocupado por um funcionário aprovado em um concurso?
  • Expressão usada para se referir a uma grande quantia de dinheiro.
  • É a mulher nascida na França.
  • Animal de carga semelhante ao cavalo que virou símbolo de ignorância
  • Nessa area, são cultivadas as árvores frutíferas.
  • Pode ser o nome de um país africano ou um tipo de galinha.
  • Pode ser uma pessoa que cuida da copa ou um armário próprio para copas e garrafas.
  • Pode ser um castigo ou expressão de raiva ou desejo de algo ruim contra alguém?
  • Região do interior brasileiro marcada por longos períodos de seca?
  • Recipiente cilíndrico de madeira onde o Chaves se esconde e o pica-pau desce as cataratas.
  • Movimento brusco de ataque ou defesa muito usado nas artes marciais.
  • No calendário cada semana tem sete deles.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Termo em inglês para uma página ou endereço na internet.
  • É isso o que um locutor profissional faz em seu trabalho.
  • O significado da letra F da sigla do órgão do governo PF.
  • Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe?
  • Espécie de tigre extinto, que possuía uma dentição assustadora
  • Bebida alcoólica apreciada mundialmente que se obtém pelo processo de fermentação de uvas frescas.
  • Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  • No ditado popular, onde há fumaça, há...
  • É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo.
  • Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6
  • Essa é a parte do vestuário localizada ao redor do pescoço.
  • Tipo de vinhos com a coloração vermelha escura.
  • Representação gráfica em menor escala de dados da superfície total ou parcial da terra?
  • Movimento cíclico no oceano causado pela rotação da terra e da gravidade da lua e no sol.
  • É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer.
  • Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso.
  • É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei.
  • Moeda utilizada no Japão?
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

