Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 18/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
R T K Q P P D R E L I N C H O
C A S E B R E Y S G N B C X S
V Z X B L X Z R F A L C A O F
T R U Q U E A F E V M P M M L
E P T H M E N I R V A N A P I
L E N T E S O C O U T M R Z N
W S X E N L S A G P E W A T T
W Q F T A L H A R I M M D A S
S U L C U V A X A M A K A R T
N I S C S F M T F F T U H J O
L S U S A N A V I E I R A S N
K A A U U Q P E C B C X B C E
S D D E N T A D A D O C I L S
I O V Q A T Z Z R J G V T Z L
T R A P E Z I S T A N G O L A

Pistas:

  • Massa italiana achatada e comprida parecida com Fettuccine.
  • Cidade de santa catarina que promove anualmente a tradicional festa alemã, Oktoberfest
  • Tipo de caneta muito popular. Uma minúscula esfera na ponta para a tinta deslizar.
  • É o indivíduo que é profundo conhecedor da matemática.
  • Estado de liberdade transcendental, que também é o nome de uma banda de rock norte-americana.
  • Forma popular de se referir a um colega, companheiro ou amigo.
  • Sonia Maria Vieira Gonçalves é o verdadeiro nome dessa famosa atriz que tem mais de 50 anos de carreira.
  • É um movimento de mordedura para cortar alimentos
  • É o equivalente a uma década
  • É o indivíduo que faz pesquisa.
  • Artista de circo que se apresenta fazendo acrobacias nas alturas.
  • É a voz do cavalo.
  • Desenho animado que contava as aventuras de Fred, Barney, Betty e Wilma na idade da pedra.
  • Aquilo que os mágicos e ilusionistas fazem para encantar o público.
  • Assim é chamada ação repetida frequentemente que se torna parte da rotina.
  • A capital desse estado do norte do Brasil é Macapá.
  • Assim é chamado o animal que apresenta um comportamento manso e tranquilo!
  • Pode ser o nome de um país africano ou um tipo de galinha.
  • Pode ser uma ave, um cantor ou um famoso jogador de futebol de salão.
  • Pode ser uma casa pequena e velha ou uma habitação rústica e pobre.
  • Espaço fechado onde se realizam sessões de trabalhos deliberativos ou atividades legislativas e judiciais.
  • Conjunto de estudos feitos por cientistas e pesquisadores para descobrir algo.
  • Eles estão nos óculos, nas câmeras do celular e hoje em dia também nos dentes.
  • Tipo de dança originária da Argentina, famosa por seus movimentos sensuais.
  • É o sinônimo de permanecer.
  • A unidade usada para medir a quantidade de energia transferida em um segundo.
  • Veículo pequeno projetado para corridas.
  • Banho a vapor, conhecido como finlandês e de nome de recinto muito quente
  • Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas
  • Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6
  • Essa é a parte do vestuário localizada ao redor do pescoço.
  • Representação gráfica em menor escala de dados da superfície total ou parcial da terra?
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Móvel em que as pessoas se deitam pra dormir ou descansar?
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • É o ponto cardeal que está em oposição ao norte.
  • Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria...
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • É o resultado da multiplicação de 2 vezes 5 ou o número da camisa do rei pelé na seleção brasileira?
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • A primeira pessoa do plural.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Fim de Jogo!
Parabéns!

