Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 18/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|R
|T
|K
|Q
|P
|P
|D
|R
|E
|L
|I
|N
|C
|H
|O
|C
|A
|S
|E
|B
|R
|E
|Y
|S
|G
|N
|B
|C
|X
|S
|V
|Z
|X
|B
|L
|X
|Z
|R
|F
|A
|L
|C
|A
|O
|F
|T
|R
|U
|Q
|U
|E
|A
|F
|E
|V
|M
|P
|M
|M
|L
|E
|P
|T
|H
|M
|E
|N
|I
|R
|V
|A
|N
|A
|P
|I
|L
|E
|N
|T
|E
|S
|O
|C
|O
|U
|T
|M
|R
|Z
|N
|W
|S
|X
|E
|N
|L
|S
|A
|G
|P
|E
|W
|A
|T
|T
|W
|Q
|F
|T
|A
|L
|H
|A
|R
|I
|M
|M
|D
|A
|S
|S
|U
|L
|C
|U
|V
|A
|X
|A
|M
|A
|K
|A
|R
|T
|N
|I
|S
|C
|S
|F
|M
|T
|F
|F
|T
|U
|H
|J
|O
|L
|S
|U
|S
|A
|N
|A
|V
|I
|E
|I
|R
|A
|S
|N
|K
|A
|A
|U
|U
|Q
|P
|E
|C
|B
|C
|X
|B
|C
|E
|S
|D
|D
|E
|N
|T
|A
|D
|A
|D
|O
|C
|I
|L
|S
|I
|O
|V
|Q
|A
|T
|Z
|Z
|R
|J
|G
|V
|T
|Z
|L
|T
|R
|A
|P
|E
|Z
|I
|S
|T
|A
|N
|G
|O
|L
|A
Pistas:
- Massa italiana achatada e comprida parecida com Fettuccine. ▶
- Cidade de santa catarina que promove anualmente a tradicional festa alemã, Oktoberfest ▶
- Tipo de caneta muito popular. Uma minúscula esfera na ponta para a tinta deslizar. ▶
- É o indivíduo que é profundo conhecedor da matemática. ▶
- Estado de liberdade transcendental, que também é o nome de uma banda de rock norte-americana. ▶
- Forma popular de se referir a um colega, companheiro ou amigo. ▶
- Sonia Maria Vieira Gonçalves é o verdadeiro nome dessa famosa atriz que tem mais de 50 anos de carreira. ▶
- É um movimento de mordedura para cortar alimentos ▶
- É o equivalente a uma década ▶
- É o indivíduo que faz pesquisa. ▶
- Artista de circo que se apresenta fazendo acrobacias nas alturas. ▶
- É a voz do cavalo. ▶
- Desenho animado que contava as aventuras de Fred, Barney, Betty e Wilma na idade da pedra. ▶
- Aquilo que os mágicos e ilusionistas fazem para encantar o público. ▶
- Assim é chamada ação repetida frequentemente que se torna parte da rotina. ▶
- A capital desse estado do norte do Brasil é Macapá. ▶
- Assim é chamado o animal que apresenta um comportamento manso e tranquilo! ▶
- Pode ser o nome de um país africano ou um tipo de galinha. ▶
- Pode ser uma ave, um cantor ou um famoso jogador de futebol de salão. ▶
- Pode ser uma casa pequena e velha ou uma habitação rústica e pobre. ▶
- Espaço fechado onde se realizam sessões de trabalhos deliberativos ou atividades legislativas e judiciais. ▶
- Conjunto de estudos feitos por cientistas e pesquisadores para descobrir algo. ▶
- Eles estão nos óculos, nas câmeras do celular e hoje em dia também nos dentes. ▶
- Tipo de dança originária da Argentina, famosa por seus movimentos sensuais. ▶
- É o sinônimo de permanecer. ▶
- A unidade usada para medir a quantidade de energia transferida em um segundo. ▶
- Veículo pequeno projetado para corridas. ▶
- Banho a vapor, conhecido como finlandês e de nome de recinto muito quente ▶
- Tira de tecido que segura peças de roupas e está nas mochilas e bolsas ▶
- Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6 ▶
- Essa é a parte do vestuário localizada ao redor do pescoço. ▶
- Representação gráfica em menor escala de dados da superfície total ou parcial da terra? ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Móvel em que as pessoas se deitam pra dormir ou descansar? ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- É o ponto cardeal que está em oposição ao norte. ▶
- Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria... ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- É o resultado da multiplicação de 2 vezes 5 ou o número da camisa do rei pelé na seleção brasileira? ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- A primeira pessoa do plural. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
