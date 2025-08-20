Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 20/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|O
|A
|G
|U
|A
|S
|P
|A
|S
|S
|A
|D
|A
|S
|Y
|T
|A
|D
|K
|Q
|S
|I
|G
|P
|M
|J
|O
|H
|J
|C
|G
|R
|E
|G
|U
|L
|A
|M
|E
|N
|T
|A
|C
|A
|O
|O
|E
|O
|T
|E
|Q
|D
|F
|T
|W
|E
|N
|L
|R
|I
|F
|A
|E
|X
|N
|P
|I
|F
|R
|K
|N
|V
|U
|O
|C
|Y
|D
|F
|O
|T
|O
|S
|S
|I
|N
|T
|E
|S
|E
|E
|X
|E
|E
|L
|E
|M
|T
|Z
|A
|N
|R
|O
|A
|Y
|T
|P
|E
|R
|S
|O
|N
|A
|L
|T
|R
|A
|I
|N
|E
|R
|I
|M
|X
|G
|L
|B
|M
|T
|L
|G
|D
|Z
|O
|N
|I
|S
|B
|Y
|R
|R
|X
|A
|L
|O
|L
|A
|K
|L
|Q
|L
|M
|A
|L
|A
|N
|D
|R
|A
|G
|E
|M
|R
|E
|M
|O
|O
|R
|G
|T
|P
|W
|A
|O
|E
|G
|H
|T
|T
|T
|G
|I
|Q
|U
|I
|N
|H
|E
|N
|T
|O
|S
|S
|I
|R
|I
|Q
|U
|J
|S
|I
|A
|L
|O
|H
|M
|B
|E
|V
|C
|A
|L
|E
|S
|T
|E
|T
|O
|S
|C
|O
|P
|I
|O
|D
|O
Pistas:
- Instrutor formado em educação física que acompanha o cliente a se exercitar. ▶
- Em um aeroporto, é o ambiente reservado para quem já passou pela inspeção e aguarda seu voo. ▶
- O contrário de desregulamentação. ▶
- É a pessoa que tem o hábito de contar piadas. ▶
- Número representado pela letra D em Algarismo Romano. ▶
- Processo natural em que as plantas convertem a luz solar em energia. ▶
- Conjunto de três obras como filmes ou livros, com ligação entre elas. ▶
- Esse equipamento é usado para escutar sons e vibrações de órgãos como coração e pulmão. ▶
- Pode ser o jeitinho do personagem Zé Carioca ou um grande sucesso da cantora Cássia Eller. ▶
- Segundo o ditado popular, elas não movem moinho. ▶
- No colégio é o período que vai desde a abertura até o encerramento das aulas. ▶
- Tipo de prova esportiva que se divide em três modalidades, natação, ciclismo e corrida ▶
- Aquilo que não custa nada, que é gratuito. ▶
- Nome dado a pancada que os cavalos dão com as patas traseiras. ▶
- Antônimo de saída, ela é a passagem que dá acesso a algum lugar. ▶
- Essa fruta produzida por uma palmeira é indispensável na dieta da Gisele Bündchen! ▶
- É o que se diz no clima quando a temperatura está alta ▶
- É o ponto na bússola que fica à direita de quem olha para o norte. ▶
- Cada uma das partes em que se dividem frutos como a laranja e o limão. ▶
- Expressão popular: As pessoas fazem boca de ______ para guardar segredo. ▶
- Peça de madeira que serve para fazer andar pequenas embarcações. ▶
- Apelido carinhoso da Portuguesa, o famoso time de futebol paulista do Canindé. ▶
- Um objeto que é muito usado nas viagens. ▶
- Na gramática elas servem para abrir e fechar citações. ▶
- Vicente Martella, famoso no Brasil, interpretou este personagem em Todo Mundo Odeia o Chris. ▶
- É um dos componentes presentes no sal. ▶
- É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido ▶
- Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação ▶
- Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria... ▶
- Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- A primeira pessoa do plural. ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Em algumas regiões do Brasil, essa planta refrescante também é conhecida como hortelã. ▶
