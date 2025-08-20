Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 20/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
O A G U A S P A S S A D A S Y
T A D K Q S I G P M J O H J C
G R E G U L A M E N T A C A O
O E O T E Q D F T W E N L R I
F A E X N P I F R K N V U O C
Y D F O T O S S I N T E S E E
X E E L E M T Z A N R O A Y T
P E R S O N A L T R A I N E R
I M X G L B M T L G D Z O N I
S B Y R R X A L O L A K L Q L
M A L A N D R A G E M R E M O
O R G T P W A O E G H T T T G
I Q U I N H E N T O S S I R I
Q U J S I A L O H M B E V C A
L E S T E T O S C O P I O D O

Pistas:

  • Instrutor formado em educação física que acompanha o cliente a se exercitar.
  • Em um aeroporto, é o ambiente reservado para quem já passou pela inspeção e aguarda seu voo.
  • O contrário de desregulamentação.
  • É a pessoa que tem o hábito de contar piadas.
  • Número representado pela letra D em Algarismo Romano.
  • Processo natural em que as plantas convertem a luz solar em energia.
  • Conjunto de três obras como filmes ou livros, com ligação entre elas.
  • Esse equipamento é usado para escutar sons e vibrações de órgãos como coração e pulmão.
  • Pode ser o jeitinho do personagem Zé Carioca ou um grande sucesso da cantora Cássia Eller.
  • Segundo o ditado popular, elas não movem moinho.
  • No colégio é o período que vai desde a abertura até o encerramento das aulas.
  • Tipo de prova esportiva que se divide em três modalidades, natação, ciclismo e corrida
  • Aquilo que não custa nada, que é gratuito.
  • Nome dado a pancada que os cavalos dão com as patas traseiras.
  • Antônimo de saída, ela é a passagem que dá acesso a algum lugar.
  • Essa fruta produzida por uma palmeira é indispensável na dieta da Gisele Bündchen!
  • É o que se diz no clima quando a temperatura está alta
  • É o ponto na bússola que fica à direita de quem olha para o norte.
  • Cada uma das partes em que se dividem frutos como a laranja e o limão.
  • Expressão popular: As pessoas fazem boca de ______ para guardar segredo.
  • Peça de madeira que serve para fazer andar pequenas embarcações.
  • Apelido carinhoso da Portuguesa, o famoso time de futebol paulista do Canindé.
  • Um objeto que é muito usado nas viagens.
  • Na gramática elas servem para abrir e fechar citações.
  • Vicente Martella, famoso no Brasil, interpretou este personagem em Todo Mundo Odeia o Chris.
  • É um dos componentes presentes no sal.
  • É o tipo de trabalho de pesquisa com o tema a ser discutido
  • Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação
  • Segundo o grande sucesso de Tim Maia, ele não queria dinheiro. Ele só queria...
  • Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  • A primeira pessoa do plural.
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Em algumas regiões do Brasil, essa planta refrescante também é conhecida como hortelã.
Últimas


