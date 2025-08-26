Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 26/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|M
|Q
|U
|P
|C
|F
|X
|G
|E
|N
|E
|B
|R
|A
|Q
|P
|O
|M
|P
|E
|I
|A
|G
|T
|P
|V
|R
|Y
|B
|C
|3
|O
|I
|B
|U
|Z
|R
|D
|A
|R
|N
|O
|P
|E
|H
|F
|D
|S
|O
|F
|A
|A
|G
|M
|J
|D
|W
|O
|O
|O
|O
|J
|S
|H
|L
|J
|B
|C
|P
|A
|F
|N
|Z
|U
|C
|F
|A
|B
|F
|O
|R
|A
|D
|A
|L
|E
|I
|T
|A
|O
|O
|P
|R
|Z
|R
|I
|D
|T
|D
|A
|L
|E
|D
|R
|L
|Q
|U
|A
|L
|I
|D
|A
|D
|E
|D
|E
|V
|I
|D
|A
|U
|Y
|S
|K
|P
|V
|L
|K
|P
|S
|R
|E
|X
|L
|T
|E
|X
|I
|G
|A
|R
|A
|P
|A
|D
|U
|R
|A
|M
|E
|I
|X
|L
|F
|Z
|F
|D
|U
|N
|T
|A
|E
|J
|S
|R
|R
|E
|D
|E
|S
|C
|A
|F
|E
|I
|N
|A
|D
|O
|A
|O
|G
|C
|U
|Z
|U
|D
|A
|L
|O
|G
|D
|W
|V
|L
|O
|I
|K
|R
|I
|I
|O
|E
|A
|J
|I
|O
|E
|T
|G
|C
|A
|C
|O
|N
|S
|T
|R
|U
|T
|O
|R
|A
|X
|E
Pistas:
- É o que se busca ao trocar a vida na cidade grande por cidades do interior. ▶
- É o membro da Câmara Municipal de uma cidade. ▶
- Assim é conhecido o café que teve a cafeína retirada. ▶
- Expressão usada como sentido de alma gêmea, que remete a uma parte de um utensílio de cozinha. ▶
- É o som do sino. ▶
- Concurso de beleza que premia com o título Faixa e Coroa, a mulher mais bonita do Brasil. ▶
- Assim é popularmente chamado aquele que não respeita a lei. ▶
- Segundo o ditado popular, ela é doce, mas não é mole. ▶
- Delícia feita à base de cacau, muito consumida entre mulheres na fase de TPM. ▶
- É a forma mais comum de se referir à empresa que constrói imóveis. ▶
- É o apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina. ▶
- Expressão que significa ir embora, sair rapidamente ou fugir apressadamente. ▶
- Cidade italiana onde ocorreu a erupção do Vesúvio o histórico show de Pink Floyd em 1971. ▶
- É um indivíduo que se intromete e comenta sobre a vida e assuntos alheios. ▶
- Esse doce de origem americana é um bolo úmido feito a base de chocolate e nozes ▶
- Cidade na Suíça conhecida por sua relevância na diplomacia global ▶
- No futebol pode ser uma das linhas do campo ou também a posição de um jogador ▶
- O único país que participou de todas as copas do mundo até agora. ▶
- Pode ser o filhote do porco. Ou nos desenhos animados. Um dos amigos do ursinho Pooh ▶
- Essa iguaria é feita com rabo de boi ▶
- Substância presente no chá, café ou mate de efeito diurético e estimulante. ▶
- Usada para cozer alimentos, e segundo Sérgio Reis, a do tipo velha, é que faz comida boa. ▶
- Nome popular do caldo da cana de açúcar? ▶
- Parte frontal do corpo entre o pescoço e o estômago, também chamada de peito. ▶
- Assim é chamada a pessoa com o mesmo nome de batismo da outra. ▶
- É a moeda de Portugal. ▶
- É o fragmento ou pedaço de telha, vidro ou louça. ▶
- É a peça da mobília com braços e encosto perfeita para assistir o acerte ou caia. ▶
- Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6 ▶
- É a quantidade de anos de uma pessoa. ▶
- Bebida escura, aromática preparada por infusão que muitos tomam pela manhã ▶
- Pode ser a substância adesiva ou o ato do aluno que copia a resposta do colega? ▶
- Na sacada é para descansar, na internet para comunicar, mas na pesca serve para apanhar. ▶
- É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶
- No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto. ▶
- É a sigla da Força Aérea Brasileira ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas