Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 26/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
M Q U P C F X G E N E B R A Q
P O M P E I A G T P V R Y B C
3 O I B U Z R D A R N O P E H
F D S O F A A G M J D W O O O
O J S H L J B C P A F N Z U C
F A B F O R A D A L E I T A O
O P R Z R I D T D A L E D R L
Q U A L I D A D E D E V I D A
U Y S K P V L K P S R E X L T
E X I G A R A P A D U R A M E
I X L F Z F D U N T A E J S R
R E D E S C A F E I N A D O A
O G C U Z U D A L O G D W V L
O I K R I I O E A J I O E T G
C A C O N S T R U T O R A X E

Pistas:

  • É o que se busca ao trocar a vida na cidade grande por cidades do interior.
  • É o membro da Câmara Municipal de uma cidade.
  • Assim é conhecido o café que teve a cafeína retirada.
  • Expressão usada como sentido de alma gêmea, que remete a uma parte de um utensílio de cozinha.
  • É o som do sino.
  • Concurso de beleza que premia com o título Faixa e Coroa, a mulher mais bonita do Brasil.
  • Assim é popularmente chamado aquele que não respeita a lei.
  • Segundo o ditado popular, ela é doce, mas não é mole.
  • Delícia feita à base de cacau, muito consumida entre mulheres na fase de TPM.
  • É a forma mais comum de se referir à empresa que constrói imóveis.
  • É o apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina.
  • Expressão que significa ir embora, sair rapidamente ou fugir apressadamente.
  • Cidade italiana onde ocorreu a erupção do Vesúvio o histórico show de Pink Floyd em 1971.
  • É um indivíduo que se intromete e comenta sobre a vida e assuntos alheios.
  • Esse doce de origem americana é um bolo úmido feito a base de chocolate e nozes
  • Cidade na Suíça conhecida por sua relevância na diplomacia global
  • No futebol pode ser uma das linhas do campo ou também a posição de um jogador
  • O único país que participou de todas as copas do mundo até agora.
  • Pode ser o filhote do porco. Ou nos desenhos animados. Um dos amigos do ursinho Pooh
  • Essa iguaria é feita com rabo de boi
  • Substância presente no chá, café ou mate de efeito diurético e estimulante.
  • Usada para cozer alimentos, e segundo Sérgio Reis, a do tipo velha, é que faz comida boa.
  • Nome popular do caldo da cana de açúcar?
  • Parte frontal do corpo entre o pescoço e o estômago, também chamada de peito.
  • Assim é chamada a pessoa com o mesmo nome de batismo da outra.
  • É a moeda de Portugal.
  • É o fragmento ou pedaço de telha, vidro ou louça.
  • É a peça da mobília com braços e encosto perfeita para assistir o acerte ou caia.
  • Objeto cúbico usado em jogos com faces numeradas de 1 a 6
  • É a quantidade de anos de uma pessoa.
  • Bebida escura, aromática preparada por infusão que muitos tomam pela manhã
  • Pode ser a substância adesiva ou o ato do aluno que copia a resposta do colega?
  • Na sacada é para descansar, na internet para comunicar, mas na pesca serve para apanhar.
  • É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas.
  • No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto.
  • É a sigla da Força Aérea Brasileira
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  • Significado da letra L na sigla CLT.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
