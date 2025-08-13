Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 13/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
M A V B I E M N P C T C C O D
N J F A P R E F E R I D O C A
A T A Z V S S K A H T M L V R
O U Z S A G P A N E A T I U D
M A E S P I R I T O S A N T O
O V R L B Y E A E L A X A C N
R N A O R W S A S D P V X B G
D E S C A N S O D E T E L A S
E P P B S U O A M I S R E U U
S P A M I G A V E L A G U N Y
C C Z X L A C G D I B O N I X
A G E S Q U E C I D O N J L R
R H S D P G L M O P R H R H C
G N N Q E X A W C L O A C A I
A C U S T I C O N Y M Z P H M

Pistas:

  • Como também é conhecido o protetor de tela no computador?
  • É a expressão usada para se reconciliar, voltar as boas com alguém?
  • Estado localizado na região sudeste, cuja capital é Vitória.
  • É conhecida válvula, ou bomba que regula o fluxo de água em um vaso sanitário.
  • Assim é chamado o café preparado em máquina com pouca quantidade de água.
  • Aquele que foi escolhido, o predileto ou o eleito em primeiro lugar.
  • É o indivíduo que se esquece facilmente.
  • O sentimento de humilhação, vexame ou desconforto que deixa o rosto vermelho.
  • Essa planta da família das Orquidáceas fornece uma famosa essência muito usada na culinária.
  • O único país que participou de todas as copas do mundo até agora.
  • É o som que sai naturalmente do instrumento sem plugs ou pilhas.
  • É por ela que a galinha bota seus ovos?
  • É a pessoa afetuosa, amável e gentil com os demais
  • Menor do que montanha e conhecida por morro, é uma pequena elevação de terreno?
  • Arma de ponta afiada lançada em direção a um alvo, como nos jogos de mira.
  • Pode ser o contrário de depois ou algo em tempo anterior.
  • Nando Reis e Arnaldo Antunes já fizeram parte dessa famosa banda de rock nacional.
  • Complete o ditado popular, Cão que ladra...
  • Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa?
  • É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia.
  • Fruto da aveleira, muito usado em chocolates e outros doces.
  • Pedra preta reluzente, variedade de Agatha.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Segundo a expressão, a pessoa solteira que acompanha um casal apaixonado segura esse objeto.
  • Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular!
  • A sigla para imposto sobre a propriedade de veículos automotores
  • Mensagem indesejada que chega aos computadores conhecido também como lixo eletrônico
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões.
  • Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação
  • Fruto nativo da região amazônica que produz pequenos frutos roxo escuros.
  • Cada uma das doze divisões de tempo do ano...
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • É a mulher que deu a luz a um ou mais filhos?
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

