Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 13/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|M
|A
|V
|B
|I
|E
|M
|N
|P
|C
|T
|C
|C
|O
|D
|N
|J
|F
|A
|P
|R
|E
|F
|E
|R
|I
|D
|O
|C
|A
|A
|T
|A
|Z
|V
|S
|S
|K
|A
|H
|T
|M
|L
|V
|R
|O
|U
|Z
|S
|A
|G
|P
|A
|N
|E
|A
|T
|I
|U
|D
|M
|A
|E
|S
|P
|I
|R
|I
|T
|O
|S
|A
|N
|T
|O
|O
|V
|R
|L
|B
|Y
|E
|A
|E
|L
|A
|X
|A
|C
|N
|R
|N
|A
|O
|R
|W
|S
|A
|S
|D
|P
|V
|X
|B
|G
|D
|E
|S
|C
|A
|N
|S
|O
|D
|E
|T
|E
|L
|A
|S
|E
|P
|P
|B
|S
|U
|O
|A
|M
|I
|S
|R
|E
|U
|U
|S
|P
|A
|M
|I
|G
|A
|V
|E
|L
|A
|G
|U
|N
|Y
|C
|C
|Z
|X
|L
|A
|C
|G
|D
|I
|B
|O
|N
|I
|X
|A
|G
|E
|S
|Q
|U
|E
|C
|I
|D
|O
|N
|J
|L
|R
|R
|H
|S
|D
|P
|G
|L
|M
|O
|P
|R
|H
|R
|H
|C
|G
|N
|N
|Q
|E
|X
|A
|W
|C
|L
|O
|A
|C
|A
|I
|A
|C
|U
|S
|T
|I
|C
|O
|N
|Y
|M
|Z
|P
|H
|M
Pistas:
- Como também é conhecido o protetor de tela no computador? ▶
- É a expressão usada para se reconciliar, voltar as boas com alguém? ▶
- Estado localizado na região sudeste, cuja capital é Vitória. ▶
- É conhecida válvula, ou bomba que regula o fluxo de água em um vaso sanitário. ▶
- Assim é chamado o café preparado em máquina com pouca quantidade de água. ▶
- Aquele que foi escolhido, o predileto ou o eleito em primeiro lugar. ▶
- É o indivíduo que se esquece facilmente. ▶
- O sentimento de humilhação, vexame ou desconforto que deixa o rosto vermelho. ▶
- Essa planta da família das Orquidáceas fornece uma famosa essência muito usada na culinária. ▶
- O único país que participou de todas as copas do mundo até agora. ▶
- É o som que sai naturalmente do instrumento sem plugs ou pilhas. ▶
- É por ela que a galinha bota seus ovos? ▶
- É a pessoa afetuosa, amável e gentil com os demais ▶
- Menor do que montanha e conhecida por morro, é uma pequena elevação de terreno? ▶
- Arma de ponta afiada lançada em direção a um alvo, como nos jogos de mira. ▶
- Pode ser o contrário de depois ou algo em tempo anterior. ▶
- Nando Reis e Arnaldo Antunes já fizeram parte dessa famosa banda de rock nacional. ▶
- Complete o ditado popular, Cão que ladra... ▶
- Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa? ▶
- É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶
- Fruto da aveleira, muito usado em chocolates e outros doces. ▶
- Pedra preta reluzente, variedade de Agatha. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Segundo a expressão, a pessoa solteira que acompanha um casal apaixonado segura esse objeto. ▶
- Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶
- A sigla para imposto sobre a propriedade de veículos automotores ▶
- Mensagem indesejada que chega aos computadores conhecido também como lixo eletrônico ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões. ▶
- Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação ▶
- Fruto nativo da região amazônica que produz pequenos frutos roxo escuros. ▶
- Cada uma das doze divisões de tempo do ano... ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- É a mulher que deu a luz a um ou mais filhos? ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
