Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 28/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
M A O D U P L A U P E F R I O
Y O R S D P U P S P F R D N O
R D E L I V E R Y A C U C A R
A W L R G C S E R P X T X L V
T E H P I N V G R E N A V A M
A F A S T A D O E L S S P D L
Z J E K A G V P V D S V X O O
A F N C L A R I N E T E R R A
N B A I P G L K N P I R E W P
A A R G R A N A D A U M E N U
J C I D I D O C W R M E Z Y B
A B Z R V Q Z H R E P L A Y L
P A S S A R O U I D B H S W I
A E U O D Y T I A E J A B V C
O P I P A N T U F A S S A D O

Pistas:

  • Instrumento de sopro feito de madeira com 26 orifícios usado em orquestras sinfônicas
  • É a marca impressa deixada pelos dedos.
  • O material usado para decorar paredes e uma imagem aplicada em telas de computador.
  • Ele é amarelo, solta raios e tenta ajudar o menino Ash a se tornar um mestre Pokémon.
  • É uma bomba pequena e leve que se atira com a mão.
  • Como são chamadas as framboesas morango e amora?
  • Nome popular para vaso sanitário.
  • Chinelo confortável, macio, que usamos geralmente em casa para agasalhar os pés.
  • Termo popular em inglês, comum no setor de alimentação e que significa entrega.
  • Partes do corpo humano que não param de crescer por serem constituídas de cartilagem.
  • Termo usado no trânsito para indicar que a via tem tráfego nos dois sentidos.
  • É como fica o funcionário que se afastou ou testou positivo para a Covid?
  • Ela é a fêmea do rato.
  • Tipo de animal com bico e asas que pode voar?
  • Número de registro que identifica cada veículo no Brasil como se fosse o CPF do carro.
  • É o aparelho usado para administrar medicamentos pelas vias respiratórias.
  • É o alimento como o pão ou a carne, preparado no calor do forno.
  • Tipo de cargo ocupado por um funcionário aprovado em um concurso?
  • Ingrediente extraído da cana, usado para adoçar e presente em diversas receitas.
  • Termo popular para quem atrai azares, principalmente em jogos.
  • Peça metálica com a extremidade pontiaguda usada para fixar objetos na parede
  • Termo em inglês para a retransmissão imediata de uma cena de programa durante uma transmissão ao vivo.
  • Ela é feita de tijolo e argamassa. Dividem ambientes. E alguns dizem que ela tem ouvidos.
  • Conhecido como a terra do sol nascente e berço do herói Jaspion.
  • A cor predominante da capa do superman o famoso longa de 1978
  • Parte do corpo do adversário que o ex-boxeador Mike Tyson mordeu durante a luta de 1997.
  • Pode ser a parte seca do solo ou também o planeta habitado pelo ser humano. O que é?
  • Também conhecido como papagaio, é brinquedo feito de vareta, papel e linha?
  • Uma forma popular de dizer dinheiro.
  • Palavra em Inglês muito usada em redes sociais para uma transmissão ao vivo.
  • No restaurante, ele é sinônimo de cardápio.
  • É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo.
  • Antônimo de calor ou indivíduo que não demonstra seus sentimentos?
  • Animais invertebrados que podem infestar o corpo humano, principalmente os intestinos.
  • Na sacada é para descansar, na internet para comunicar, mas na pesca serve para apanhar.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • É a mais competitiva liga de basquete profissional do mundo.
  • Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Parte do rosto entre a testa e a boca que constitui o órgão olfativo e as vias respiratórias.
  • Essa cobra consegue expandir a pele do pescoço como se fosse um largo capuz.
Fim de Jogo!
Parabéns!

