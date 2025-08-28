Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 28/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|M
|A
|O
|D
|U
|P
|L
|A
|U
|P
|E
|F
|R
|I
|O
|Y
|O
|R
|S
|D
|P
|U
|P
|S
|P
|F
|R
|D
|N
|O
|R
|D
|E
|L
|I
|V
|E
|R
|Y
|A
|C
|U
|C
|A
|R
|A
|W
|L
|R
|G
|C
|S
|E
|R
|P
|X
|T
|X
|L
|V
|T
|E
|H
|P
|I
|N
|V
|G
|R
|E
|N
|A
|V
|A
|M
|A
|F
|A
|S
|T
|A
|D
|O
|E
|L
|S
|S
|P
|D
|L
|Z
|J
|E
|K
|A
|G
|V
|P
|V
|D
|S
|V
|X
|O
|O
|A
|F
|N
|C
|L
|A
|R
|I
|N
|E
|T
|E
|R
|R
|A
|N
|B
|A
|I
|P
|G
|L
|K
|N
|P
|I
|R
|E
|W
|P
|A
|A
|R
|G
|R
|A
|N
|A
|D
|A
|U
|M
|E
|N
|U
|J
|C
|I
|D
|I
|D
|O
|C
|W
|R
|M
|E
|Z
|Y
|B
|A
|B
|Z
|R
|V
|Q
|Z
|H
|R
|E
|P
|L
|A
|Y
|L
|P
|A
|S
|S
|A
|R
|O
|U
|I
|D
|B
|H
|S
|W
|I
|A
|E
|U
|O
|D
|Y
|T
|I
|A
|E
|J
|A
|B
|V
|C
|O
|P
|I
|P
|A
|N
|T
|U
|F
|A
|S
|S
|A
|D
|O
Pistas:
- Instrumento de sopro feito de madeira com 26 orifícios usado em orquestras sinfônicas ▶
- É a marca impressa deixada pelos dedos. ▶
- O material usado para decorar paredes e uma imagem aplicada em telas de computador. ▶
- Ele é amarelo, solta raios e tenta ajudar o menino Ash a se tornar um mestre Pokémon. ▶
- É uma bomba pequena e leve que se atira com a mão. ▶
- Como são chamadas as framboesas morango e amora? ▶
- Nome popular para vaso sanitário. ▶
- Chinelo confortável, macio, que usamos geralmente em casa para agasalhar os pés. ▶
- Termo popular em inglês, comum no setor de alimentação e que significa entrega. ▶
- Partes do corpo humano que não param de crescer por serem constituídas de cartilagem. ▶
- Termo usado no trânsito para indicar que a via tem tráfego nos dois sentidos. ▶
- É como fica o funcionário que se afastou ou testou positivo para a Covid? ▶
- Ela é a fêmea do rato. ▶
- Tipo de animal com bico e asas que pode voar? ▶
- Número de registro que identifica cada veículo no Brasil como se fosse o CPF do carro. ▶
- É o aparelho usado para administrar medicamentos pelas vias respiratórias. ▶
- É o alimento como o pão ou a carne, preparado no calor do forno. ▶
- Tipo de cargo ocupado por um funcionário aprovado em um concurso? ▶
- Ingrediente extraído da cana, usado para adoçar e presente em diversas receitas. ▶
- Termo popular para quem atrai azares, principalmente em jogos. ▶
- Peça metálica com a extremidade pontiaguda usada para fixar objetos na parede ▶
- Termo em inglês para a retransmissão imediata de uma cena de programa durante uma transmissão ao vivo. ▶
- Ela é feita de tijolo e argamassa. Dividem ambientes. E alguns dizem que ela tem ouvidos. ▶
- Conhecido como a terra do sol nascente e berço do herói Jaspion. ▶
- A cor predominante da capa do superman o famoso longa de 1978 ▶
- Parte do corpo do adversário que o ex-boxeador Mike Tyson mordeu durante a luta de 1997. ▶
- Pode ser a parte seca do solo ou também o planeta habitado pelo ser humano. O que é? ▶
- Também conhecido como papagaio, é brinquedo feito de vareta, papel e linha? ▶
- Uma forma popular de dizer dinheiro. ▶
- Palavra em Inglês muito usada em redes sociais para uma transmissão ao vivo. ▶
- No restaurante, ele é sinônimo de cardápio. ▶
- É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo. ▶
- Antônimo de calor ou indivíduo que não demonstra seus sentimentos? ▶
- Animais invertebrados que podem infestar o corpo humano, principalmente os intestinos. ▶
- Na sacada é para descansar, na internet para comunicar, mas na pesca serve para apanhar. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- É a mais competitiva liga de basquete profissional do mundo. ▶
- Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Parte do rosto entre a testa e a boca que constitui o órgão olfativo e as vias respiratórias. ▶
- Essa cobra consegue expandir a pele do pescoço como se fosse um largo capuz. ▶
