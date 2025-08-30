Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 30/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|Y
|Z
|B
|X
|Z
|V
|L
|T
|X
|Y
|N
|B
|A
|F
|B
|L
|D
|G
|A
|R
|G
|A
|M
|E
|L
|N
|O
|V
|E
|V
|K
|E
|S
|L
|U
|B
|F
|Q
|R
|Q
|D
|Y
|O
|F
|I
|C
|R
|U
|E
|T
|P
|I
|W
|E
|J
|U
|C
|C
|F
|S
|I
|R
|D
|X
|M
|A
|N
|U
|T
|E
|N
|C
|A
|O
|A
|L
|E
|A
|L
|Z
|A
|I
|V
|A
|V
|A
|W
|L
|V
|G
|I
|T
|I
|U
|W
|M
|D
|V
|Z
|M
|X
|L
|I
|G
|I
|S
|I
|S
|T
|E
|M
|A
|N
|E
|R
|V
|O
|S
|O
|S
|L
|D
|J
|H
|F
|S
|D
|Y
|N
|E
|R
|A
|T
|R
|M
|C
|O
|R
|O
|A
|D
|E
|S
|T
|A
|M
|P
|A
|D
|O
|Q
|T
|U
|R
|G
|N
|A
|M
|S
|L
|T
|Y
|S
|I
|U
|T
|I
|N
|T
|R
|O
|M
|E
|T
|I
|D
|O
|O
|T
|S
|G
|T
|D
|A
|W
|T
|G
|S
|R
|S
|G
|Z
|N
|E
|A
|F
|A
|T
|U
|R
|A
|M
|E
|N
|T
|O
|R
|I
|A
|D
|X
|S
|L
|M
|O
|R
|N
|S
|T
|A
|I
|Z
|C
|F
|O
Pistas:
- No corpo humano é o sistema que comanda emoções, movimentos e pensamentos. ▶
- É a química ou a atração que nasce de interesses em comum. ▶
- É como fica o sorvete que foi esquecido fora do congelador? ▶
- Ele é o famoso e temido vilão dos Smurfs. ▶
- É a pessoa que se comporta de maneira objetiva e mantém os pés no chão. ▶
- Pode ser um objeto que está sem tampa ou o oposto de tampado. ▶
- Assim é chamada a quantia gerada por uma empresa através de suas operações de venda. ▶
- O indivíduo que tem o hábito de se intrometer onde não foi chamado? ▶
- Técnica de beleza que busca alinhar aparência e identidade através do visual ▶
- Tipo de serviço que visa conservar alguma coisa para garantir o seu bom funcionamento. ▶
- Eles são os cantores de grupos musicais. ▶
- Ele é o grande vilão nas histórias em quadrinhos do Superman. ▶
- Indivíduo que ousa, enfrenta desafios e não demonstra medo. ▶
- Tipo de serviço oferecido por um mentor. ▶
- É o mesmo que prestar atenção, observar ou reparar? ▶
- Elevação de areia acumulada pela ação dos ventos comum em desertos e litorais ▶
- Significado da primeira letra, na sigla SUS ▶
- Termo usado para pessoa bisbilhoteira que se intromete na vida dos outros. ▶
- Nando Reis e Arnaldo Antunes já fizeram parte dessa famosa banda de rock nacional. ▶
- O oriço azul super veloz, famoso personagem do videogame. ▶
- Documento com informações sobre as compras no cartão e as opções de pagamento chama-se? ▶
- É a imagem impressa em camisetas. ▶
- Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. ▶
- Esse é o terreno onde se cultivam legumes e hortaliças. ▶
- Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento. ▶
- Ela pode ser de espinhos dentária ou funerária. Ela pode ser de espinhos. ▶
- Peça de vestuário feminino usada como acessório sobre a cabeça ou ombros. ▶
- Períodos de tempo que organiza um ano em 12 partes de janeiro a dezembro? ▶
- É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
- Assim é chamado o grupo de pessoas que cantam juntas ▶
- É a quantidade de anos de uma pessoa. ▶
- A sigla utilizada como pedido de socorro ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos. ▶
- Ele é o pai do pai. ▶
- Cada uma das doze divisões de tempo do ano... ▶
- É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
