Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 30/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Y Z B X Z V L T X Y N B A F B
L D G A R G A M E L N O V E V
K E S L U B F Q R Q D Y O F I
C R U E T P I W E J U C C F S
I R D X M A N U T E N C A O A
L E A L Z A I V A V A W L V G
I T I U W M D V Z M X L I G I
S I S T E M A N E R V O S O S
L D J H F S D Y N E R A T R M
C O R O A D E S T A M P A D O
Q T U R G N A M S L T Y S I U
T I N T R O M E T I D O O T S
G T D A W T G S R S G Z N E A
F A T U R A M E N T O R I A D
X S L M O R N S T A I Z C F O

Pistas:

  • No corpo humano é o sistema que comanda emoções, movimentos e pensamentos.
  • É a química ou a atração que nasce de interesses em comum.
  • É como fica o sorvete que foi esquecido fora do congelador?
  • Ele é o famoso e temido vilão dos Smurfs.
  • É a pessoa que se comporta de maneira objetiva e mantém os pés no chão.
  • Pode ser um objeto que está sem tampa ou o oposto de tampado.
  • Assim é chamada a quantia gerada por uma empresa através de suas operações de venda.
  • O indivíduo que tem o hábito de se intrometer onde não foi chamado?
  • Técnica de beleza que busca alinhar aparência e identidade através do visual
  • Tipo de serviço que visa conservar alguma coisa para garantir o seu bom funcionamento.
  • Eles são os cantores de grupos musicais.
  • Ele é o grande vilão nas histórias em quadrinhos do Superman.
  • Indivíduo que ousa, enfrenta desafios e não demonstra medo.
  • Tipo de serviço oferecido por um mentor.
  • É o mesmo que prestar atenção, observar ou reparar?
  • Elevação de areia acumulada pela ação dos ventos comum em desertos e litorais
  • Significado da primeira letra, na sigla SUS
  • Termo usado para pessoa bisbilhoteira que se intromete na vida dos outros.
  • Nando Reis e Arnaldo Antunes já fizeram parte dessa famosa banda de rock nacional.
  • O oriço azul super veloz, famoso personagem do videogame.
  • Documento com informações sobre as compras no cartão e as opções de pagamento chama-se?
  • É a imagem impressa em camisetas.
  • Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.
  • Esse é o terreno onde se cultivam legumes e hortaliças.
  • Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento.
  • Ela pode ser de espinhos dentária ou funerária. Ela pode ser de espinhos.
  • Peça de vestuário feminino usada como acessório sobre a cabeça ou ombros.
  • Períodos de tempo que organiza um ano em 12 partes de janeiro a dezembro?
  • É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
  • Assim é chamado o grupo de pessoas que cantam juntas
  • É a quantidade de anos de uma pessoa.
  • A sigla utilizada como pedido de socorro
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos.
  • Ele é o pai do pai.
  • Cada uma das doze divisões de tempo do ano...
  • É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
