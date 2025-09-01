Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 01/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|V
|M
|J
|B
|M
|G
|A
|P
|D
|S
|C
|R
|Z
|L
|S
|L
|I
|X
|A
|P
|R
|O
|R
|R
|O
|G
|A
|C
|A
|O
|L
|S
|V
|R
|Q
|U
|L
|E
|Z
|L
|B
|P
|E
|Y
|C
|T
|T
|W
|R
|Z
|B
|Q
|F
|A
|T
|Z
|R
|V
|V
|I
|C
|O
|V
|E
|R
|I
|P
|E
|F
|R
|I
|E
|I
|R
|A
|T
|-
|Q
|I
|P
|S
|G
|R
|W
|A
|S
|S
|R
|M
|V
|N
|Q
|O
|R
|C
|C
|O
|E
|F
|N
|W
|S
|U
|P
|E
|N
|U
|M
|A
|Q
|U
|I
|N
|I
|S
|T
|A
|C
|O
|L
|B
|E
|R
|I
|O
|I
|J
|C
|G
|A
|C
|D
|O
|P
|X
|R
|N
|G
|A
|U
|T
|E
|I
|M
|C
|W
|A
|B
|E
|C
|X
|T
|P
|E
|D
|A
|L
|A
|D
|A
|V
|E
|S
|S
|O
|O
|E
|B
|M
|R
|G
|O
|D
|U
|O
|L
|J
|H
|A
|Z
|M
|E
|N
|S
|A
|L
|Y
|U
|A
|U
|S
|U
|F
|D
|K
|S
|X
|5
|V
|M
|A
|U
|N
|I
|V
|E
|R
|S
|O
|M
|D
|E
|G
|R
|A
|U
|G
|A
|C
|A
|W
|I
|O
|W
|M
Pistas:
- É o profissional que controla um trem ou navio a vapor. ▶
- É o ato de preferir uma pessoa ou coisa. ▶
- Pode ser um obstáculo ou qualquer coisa que impeça a realização de algo. ▶
- Assim é chamada a pessoa que faz tudo de forma acelerada. ▶
- Assim é chamado o período do jogo de futebol que ultrapassa os 90 minutos. ▶
- Pode ser um impulso para andar de bicicleta ou um drible de futebol. ▶
- Massa feita com porcelana fria usada para criar artesanato como bonecos e enfeites. ▶
- É a pessoa que socializa, participa de reuniões e encontros e sabe viver em comunidade. ▶
- Assim é chamada uma operação financeira de compra e venda. ▶
- Nome dado ao lado contrário do principal de um vestido ou roupa ▶
- Pode ser algo com muito peso ou difícil de carregar? ▶
- Lugar onde estão todos os planetas, estrelas e galáxias. ▶
- Gênero de filmes que explora a narrativa dramática ▶
- Assim é chamado quem se apresenta imitando artistas famosos no visual ou na voz? ▶
- Sanduíche feito no pão de forma, com recheio de queijo de presunto, tostado na chapa. ▶
- Periodicidade estipulada pela empresa do cartão de crédito para que o usuário faça o pagamento da fatura. ▶
- É cada uma das partes da escada onde apoiam os pés. ▶
- Condição causada pela alta umidade popularmente conhecida como pé de atleta. ▶
- Elevação de areia acumulada pela ação dos ventos comum em desertos e litorais ▶
- Segundo o ditado popular, ela é a inimiga da perfeição. ▶
- Assim é chamado o lado oposto ao da frente de uma página de papel ▶
- O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato. ▶
- O papel próprio para desgastar, alisar ou polir madeira, metais e paredes. ▶
- Pode ser a haste de madeira do jogo de bilhar ou um típico prato mexicano? ▶
- Essa pedra preciosa é vermelha e pode ser opaca ou transparente. ▶
- É a linha demarcada com cordas e boias para competições de natação nas piscinas. ▶
- Tudo que é percebido pelo sentido da audição. ▶
- É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei. ▶
- Fruta usada pra fazer uma deliciosa bebida, também benéfica ao coração. ▶
- Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas. ▶
- Personagem principal da animação, meu malvado favorito. ▶
- Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶
- Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é... ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- É o que se diz no clima quando a temperatura está alta ▶
- Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas