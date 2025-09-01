Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 01/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
V M J B M G A P D S C R Z L S
L I X A P R O R R O G A C A O
L S V R Q U L E Z L B P E Y C
T T W R Z B Q F A T Z R V V I
C O V E R I P E F R I E I R A
T - Q I P S G R W A S S R M V
N Q O R C C O E F N W S U P E
N U M A Q U I N I S T A C O L
B E R I O I J C G A C D O P X
R N G A U T E I M C W A B E C
X T P E D A L A D A V E S S O
O E B M R G O D U O L J H A Z
M E N S A L Y U A U S U F D K
S X 5 V M A U N I V E R S O M
D E G R A U G A C A W I O W M

Pistas:

  • É o profissional que controla um trem ou navio a vapor.
  • É o ato de preferir uma pessoa ou coisa.
  • Pode ser um obstáculo ou qualquer coisa que impeça a realização de algo.
  • Assim é chamada a pessoa que faz tudo de forma acelerada.
  • Assim é chamado o período do jogo de futebol que ultrapassa os 90 minutos.
  • Pode ser um impulso para andar de bicicleta ou um drible de futebol.
  • Massa feita com porcelana fria usada para criar artesanato como bonecos e enfeites.
  • É a pessoa que socializa, participa de reuniões e encontros e sabe viver em comunidade.
  • Assim é chamada uma operação financeira de compra e venda.
  • Nome dado ao lado contrário do principal de um vestido ou roupa
  • Pode ser algo com muito peso ou difícil de carregar?
  • Lugar onde estão todos os planetas, estrelas e galáxias.
  • Gênero de filmes que explora a narrativa dramática
  • Assim é chamado quem se apresenta imitando artistas famosos no visual ou na voz?
  • Sanduíche feito no pão de forma, com recheio de queijo de presunto, tostado na chapa.
  • Periodicidade estipulada pela empresa do cartão de crédito para que o usuário faça o pagamento da fatura.
  • É cada uma das partes da escada onde apoiam os pés.
  • Condição causada pela alta umidade popularmente conhecida como pé de atleta.
  • Elevação de areia acumulada pela ação dos ventos comum em desertos e litorais
  • Segundo o ditado popular, ela é a inimiga da perfeição.
  • Assim é chamado o lado oposto ao da frente de uma página de papel
  • O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato.
  • O papel próprio para desgastar, alisar ou polir madeira, metais e paredes.
  • Pode ser a haste de madeira do jogo de bilhar ou um típico prato mexicano?
  • Essa pedra preciosa é vermelha e pode ser opaca ou transparente.
  • É a linha demarcada com cordas e boias para competições de natação nas piscinas.
  • Tudo que é percebido pelo sentido da audição.
  • É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei.
  • Fruta usada pra fazer uma deliciosa bebida, também benéfica ao coração.
  • Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas.
  • Personagem principal da animação, meu malvado favorito.
  • Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros
  • Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é...
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • É o que se diz no clima quando a temperatura está alta
  • Fazer um pedido duas vezes é o mesmo que pedir isso.
Parabéns!

