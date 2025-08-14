Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 14/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|V
|O
|A
|D
|O
|R
|A
|P
|A
|V
|E
|N
|T
|A
|L
|E
|L
|M
|R
|O
|S
|M
|S
|I
|V
|P
|W
|S
|H
|E
|N
|O
|P
|O
|N
|T
|O
|E
|V
|I
|R
|G
|U
|L
|A
|D
|Z
|C
|J
|D
|I
|R
|I
|T
|C
|E
|T
|O
|Y
|L
|A
|S
|A
|L
|A
|D
|E
|J
|A
|N
|T
|A
|R
|O
|F
|C
|D
|P
|S
|N
|F
|Q
|R
|T
|Q
|O
|K
|B
|T
|A
|A
|L
|I
|M
|I
|Y
|U
|K
|I
|N
|E
|B
|I
|J
|B
|S
|E
|M
|P
|E
|N
|E
|M
|C
|A
|B
|E
|C
|A
|E
|A
|Q
|S
|C
|L
|W
|I
|H
|A
|S
|R
|M
|U
|Z
|T
|D
|U
|T
|M
|P
|G
|J
|R
|R
|H
|A
|Z
|D
|I
|I
|A
|F
|A
|D
|A
|M
|A
|D
|R
|I
|N
|H
|A
|I
|Z
|J
|O
|N
|M
|L
|L
|O
|D
|O
|I
|C
|I
|B
|I
|A
|U
|M
|D
|O
|M
|I
|N
|E
|I
|R
|O
|T
|A
|Z
|D
|R
|E
|U
|E
|A
|E
|Z
|G
|U
|R
|A
|M
|L
|V
|O
|I
|M
|P
|E
|R
|F
|E
|I
|T
|O
|F
|L
|O
|R
|A
Pistas:
- Segundo a expressão popular, quando algo não faz sentido, pode-se dizer que é algo ▶
- Tipo de filme monocromático que era comum antes da tecnologia de filmagem em cores. ▶
- Sinal de pontuação que marca uma pausa mais prolongada que a vírgula. ▶
- É o indivíduo que aprendeu as primeiras letras ou aquele que sabe ler e escrever. ▶
- Na história da Cinderela, ela aparece e transforma uma abóbora em carruagem. ▶
- Esse é o ambiente da casa destinado às refeições. ▶
- Ela ocorre quando a compra de um produto está atrelada à compra de outro. ▶
- É aquele que nasce no estado de Minas Gerais ▶
- É o golpe que consiste em dar um chute alto enquanto o corpo está suspenso no ar. ▶
- Termo em inglês para o tipo de show onde o humorista conta piadas sozinho e em pé? ▶
- Aquilo que não tem defeito? ▶
- Pode ser um tipo de peixe ou um forte chute na bola de futebol? ▶
- Esse famoso cantor foi parceiro de dupla do saudoso João Paulo. ▶
- Tipo de planta comum em pastos que serve de alimento para o gado? ▶
- Tipo de queijo cremoso embalado e vendido no copo. ▶
- Estratégia usada para obter vantagem jogos, negócios ou disputas. ▶
- Ele pode ser sísmico ou um choque emocional. ▶
- Assim é chamado algo que não é perfeito. ▶
- Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA. ▶
- Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região. ▶
- Tipo de refeição que geralmente se faz à noite. ▶
- Mulher escolhida para testemunhar e abençoar a união nos casamentos. ▶
- É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
- O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato. ▶
- Peça de pano, couro ou plástico que se usa diante da roupa para protegê-la. ▶
- Complete o Trava língua: O pelo do peito do pé do Pedro é... ▶
- Pode ser a face interna das mãos entre o punho e os dedos ou a folha de uma palmeira. ▶
- A famosa capital da Espanha, conhecida pelo Museu do Prado. ▶
- Pode ser um pequeno mercado ou um tipo de tecido para cobrir os olhos ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Cômodo principal da casa, destinado ao convívio social? ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- No jogo de xadrez, essa peça aqui no início da partida fica posicionada entre o rei e o bispo. ▶
- Prova criada em 1998 pelo Ministério da Educação que avalia a qualidade do ensino médio. ▶
- Tambem é conhecido como sudorese ▶
- É o movimento da água do mar causado por ventos e mares. ▶
- É o sentimento que une dois corações até mesmo quando o jogo pode separar? ▶
- Número de jogadores que formam um time de futebol. ▶
- O maior mamífero terrestre do Brasil. ▶
- Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara. ▶
- Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos? ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Número que ocupa a primeira posição. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus. ▶
