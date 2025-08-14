Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 14/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
V O A D O R A P A V E N T A L
E L M R O S M S I V P W S H E
N O P O N T O E V I R G U L A
D Z C J D I R I T C E T O Y L
A S A L A D E J A N T A R O F
C D P S N F Q R T Q O K B T A
A L I M I Y U K I N E B I J B
S E M P E N E M C A B E C A E
A Q S C L W I H A S R M U Z T
D U T M P G J R R H A Z D I I
A F A D A M A D R I N H A I Z
J O N M L L O D O I C I B I A
U M D O M I N E I R O T A Z D
R E U E A E Z G U R A M L V O
I M P E R F E I T O F L O R A

Pistas:

  • Segundo a expressão popular, quando algo não faz sentido, pode-se dizer que é algo
  • Tipo de filme monocromático que era comum antes da tecnologia de filmagem em cores.
  • Sinal de pontuação que marca uma pausa mais prolongada que a vírgula.
  • É o indivíduo que aprendeu as primeiras letras ou aquele que sabe ler e escrever.
  • Na história da Cinderela, ela aparece e transforma uma abóbora em carruagem.
  • Esse é o ambiente da casa destinado às refeições.
  • Ela ocorre quando a compra de um produto está atrelada à compra de outro.
  • É aquele que nasce no estado de Minas Gerais
  • É o golpe que consiste em dar um chute alto enquanto o corpo está suspenso no ar.
  • Termo em inglês para o tipo de show onde o humorista conta piadas sozinho e em pé?
  • Aquilo que não tem defeito?
  • Pode ser um tipo de peixe ou um forte chute na bola de futebol?
  • Esse famoso cantor foi parceiro de dupla do saudoso João Paulo.
  • Tipo de planta comum em pastos que serve de alimento para o gado?
  • Tipo de queijo cremoso embalado e vendido no copo.
  • Estratégia usada para obter vantagem jogos, negócios ou disputas.
  • Ele pode ser sísmico ou um choque emocional.
  • Assim é chamado algo que não é perfeito.
  • Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA.
  • Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região.
  • Tipo de refeição que geralmente se faz à noite.
  • Mulher escolhida para testemunhar e abençoar a união nos casamentos.
  • É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
  • O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato.
  • Peça de pano, couro ou plástico que se usa diante da roupa para protegê-la.
  • Complete o Trava língua: O pelo do peito do pé do Pedro é...
  • Pode ser a face interna das mãos entre o punho e os dedos ou a folha de uma palmeira.
  • A famosa capital da Espanha, conhecida pelo Museu do Prado.
  • Pode ser um pequeno mercado ou um tipo de tecido para cobrir os olhos
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Cômodo principal da casa, destinado ao convívio social?
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • No jogo de xadrez, essa peça aqui no início da partida fica posicionada entre o rei e o bispo.
  • Prova criada em 1998 pelo Ministério da Educação que avalia a qualidade do ensino médio.
  • Tambem é conhecido como sudorese
  • É o movimento da água do mar causado por ventos e mares.
  • É o sentimento que une dois corações até mesmo quando o jogo pode separar?
  • Número de jogadores que formam um time de futebol.
  • O maior mamífero terrestre do Brasil.
  • Nome popular do cloreto de sodio, um condimento muito usado na cozinha.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Ela está nas aves e nos morcegos, e também na xícara.
  • Pode ser um pequeno ciclo, a cesta do basquete ou a armação de óculos?
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Número que ocupa a primeira posição.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Pode ser o sinal que finaliza as frases ou um local determinado para a espera de ônibus.
Fim de Jogo!
Parabéns!

Últimas


