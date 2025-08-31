Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 31/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Pistas:
- Termo dado para algo que aconteceu há muito tempo. ▶
- Produto usado para prevenir ou tratar a caspa ▶
- Atualmente, esse tipo de veículo é mais vendido do que os que possuem câmbio manual. ▶
- Curso em que se aprende a fazer confecção de roupas. ▶
- Ruído intenso causado por muitos homens. Ruído intenso causado por muitas pessoas gritando ao mesmo tempo. ▶
- Pode ser a torneira reguladora da passagem de água ou uma cidade do estado de São Paulo ▶
- A falta desta vitamina pode causar fraqueza muscular? ▶
- O alimento que é levemente adoçado. ▶
- Assim ficou o indivíduo que tomou chuva? ▶
- É a tira de pano usada para impedir uma pessoa de falar. ▶
- Aquilo que acontece raramente ▶
- Ação de adicionar cor a algo, geralmente usando tintas ou lápis de cor. ▶
- É o homem que tomou uma decisão e age com segurança e firmeza. ▶
- Ele também é chamado de ação judicial. ▶
- É aquele que está doente de cama ou deitado na cama? ▶
- Nome do bloco com folhas destacáveis muito usado para cheques? ▶
- Ramo da biologia que estudam os animais. ▶
- Ele foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. ▶
- Movimento repetitivo de contração muscular involuntária como o piscar dos olhos. ▶
- A bebida nutritiva preparada com sumo de frutas ou legumes, além de leite e grãos? ▶
- O mesmo que falar em voz muito alta. ▶
- Pode ser o câmbio de um veículo, o mecanismo que executa a ação que dispensa operadores. ▶
- No boliche, esse é o termo em inglês para a jogada que derruba todos os pinos. ▶
- Assim é chamada a quantidade duplicada de algo. ▶
- Ele é um pequeno embrulho, mas nas agências de viagens ele pode ser um combo. ▶
- Aquele que não é considerado profissional em alguma atividade é? ▶
- Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região. ▶
- É a descamação do couro cabeludo que deixa a roupa com fragmentos brancos. ▶
- É a camada escorregadia e esverdeada que cresce em locais úmidos ▶
- Esse é o pequeno cavalo, muito dócil! ▶
- Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA. ▶
- Trazer alguém para esta parte do corpo pode significar proteção. ▶
- Peça de madeira que serve para fazer andar pequenas embarcações. ▶
- É o feminino de genro ▶
- Essa ave simboliza um famoso time de futebol mineiro. ▶
- Local de extração de minérios preciosos. ▶
- É a quantidade de anos de uma pessoa. ▶
- Móvel em que as pessoas se deitam pra dormir ou descansar? ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos. ▶
- Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
