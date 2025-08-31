Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 31/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
Z F P I C C T Z F U B C M V L
O V I T A M I N A D P O N E I
O N A O R H Q N Y C F R L W M
L A N O R A U P R O C E S S O
O Y T K O L E X F R N G L D K
G R I T A R I A S T R I K E D
I I C A U B Y R W E A S Y C W
A B A N T I G A M E N T E I I
M D S S O I V R C C H R S D T
O S P U M C N I C O L O R I R
L Z A G A L O D S S Z F B D A
H X C T T F P A R T A L A O U
A D O C I C A D O U O O Z B J
D O T Z C H R E C R N R F R S
O R E M O R D A C A M A D O R

Pistas:

  • Termo dado para algo que aconteceu há muito tempo.
  • Produto usado para prevenir ou tratar a caspa
  • Atualmente, esse tipo de veículo é mais vendido do que os que possuem câmbio manual.
  • Curso em que se aprende a fazer confecção de roupas.
  • Ruído intenso causado por muitos homens. Ruído intenso causado por muitas pessoas gritando ao mesmo tempo.
  • Pode ser a torneira reguladora da passagem de água ou uma cidade do estado de São Paulo
  • A falta desta vitamina pode causar fraqueza muscular?
  • O alimento que é levemente adoçado.
  • Assim ficou o indivíduo que tomou chuva?
  • É a tira de pano usada para impedir uma pessoa de falar.
  • Aquilo que acontece raramente
  • Ação de adicionar cor a algo, geralmente usando tintas ou lápis de cor.
  • É o homem que tomou uma decisão e age com segurança e firmeza.
  • Ele também é chamado de ação judicial.
  • É aquele que está doente de cama ou deitado na cama?
  • Nome do bloco com folhas destacáveis muito usado para cheques?
  • Ramo da biologia que estudam os animais.
  • Ele foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro.
  • Movimento repetitivo de contração muscular involuntária como o piscar dos olhos.
  • A bebida nutritiva preparada com sumo de frutas ou legumes, além de leite e grãos?
  • O mesmo que falar em voz muito alta.
  • Pode ser o câmbio de um veículo, o mecanismo que executa a ação que dispensa operadores.
  • No boliche, esse é o termo em inglês para a jogada que derruba todos os pinos.
  • Assim é chamada a quantidade duplicada de algo.
  • Ele é um pequeno embrulho, mas nas agências de viagens ele pode ser um combo.
  • Aquele que não é considerado profissional em alguma atividade é?
  • Conjunto de todas as espécies de vegetação de um país ou região.
  • É a descamação do couro cabeludo que deixa a roupa com fragmentos brancos.
  • É a camada escorregadia e esverdeada que cresce em locais úmidos
  • Esse é o pequeno cavalo, muito dócil!
  • Tipo de bem sobre o qual é cobrado o IPVA.
  • Trazer alguém para esta parte do corpo pode significar proteção.
  • Peça de madeira que serve para fazer andar pequenas embarcações.
  • É o feminino de genro
  • Essa ave simboliza um famoso time de futebol mineiro.
  • Local de extração de minérios preciosos.
  • É a quantidade de anos de uma pessoa.
  • Móvel em que as pessoas se deitam pra dormir ou descansar?
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Na cozinha é onde se lava a louça. Já no banheiro é onde se lava o rosto e as mãos.
  • Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.