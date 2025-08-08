Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 08/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|T
|T
|V
|B
|H
|G
|F
|M
|T
|P
|Y
|B
|S
|F
|B
|M
|E
|X
|I
|C
|O
|D
|O
|N
|A
|B
|E
|L
|A
|C
|W
|C
|A
|N
|N
|L
|Q
|L
|V
|Z
|G
|R
|B
|M
|F
|A
|L
|U
|G
|U
|E
|L
|E
|O
|N
|A
|R
|D
|O
|F
|O
|A
|G
|O
|W
|I
|P
|O
|S
|E
|M
|A
|K
|S
|J
|I
|C
|E
|B
|E
|R
|G
|S
|E
|R
|I
|N
|G
|A
|U
|K
|E
|O
|J
|X
|O
|B
|A
|P
|V
|A
|T
|Z
|G
|B
|G
|R
|A
|Z
|I
|M
|A
|S
|S
|A
|F
|E
|R
|A
|P
|A
|E
|J
|C
|D
|E
|K
|P
|V
|D
|B
|X
|S
|R
|M
|S
|J
|B
|A
|P
|N
|N
|N
|I
|A
|S
|C
|H
|I
|P
|G
|E
|L
|F
|R
|A
|T
|E
|R
|N
|O
|U
|B
|B
|P
|N
|I
|V
|E
|F
|R
|J
|U
|Q
|I
|Q
|R
|I
|A
|W
|D
|R
|C
|I
|R
|C
|U
|L
|O
|N
|A
|S
|I
|L
|O
|A
|A
|R
|N
|P
|A
|Y
|Q
|Z
|H
|F
|A
|X
|D
|V
|P
|I
|C
|A
|P
|E
|L
|I
|C
|A
|N
|O
|A
|O
|U
Pistas:
- Ela foi vice-campeã de um reality show em 2005 e hoje é uma famosa atriz. ▶
- Viagem de recreação programada muitas vezes em grupo orientada por um guia? ▶
- Nome que se dá a primeira menstruação? ▶
- Nome dado ao sentimento de união característico entre irmãos. ▶
- No Brasil é a madeira castanho avermelhada, no Japão é a flor mais famosa. ▶
- Tipo de erva pequena e indesejada que cresce nas plantações. ▶
- Pássaro com bico grande e bolsa abaixo da mandíbula. Usada como concha para apanhar peixes. ▶
- Na hora do exame de sangue, esse pequeno instrumento está sempre presente. ▶
- Ele é o famoso passarão amarelo do seriado do Vila Sésamo. ▶
- A figura geométrica que aparece no centro da bandeira do Japão. ▶
- É um tipo de buzina feito para um boiadeiro chamar o seu gado. ▶
- Saudosa, personagem de um programa humorístico, dizia que o professor só pensava naquilo. ▶
- Emival Eterno Costa é o verdadeiro nome desse famoso cantor. ▶
- Enorme bloco que se desprende das geleiras dos oceanos polares, originário da era glacial. ▶
- Jogador que defende as traves no futebol e o único que pode pegar a bola com as mãos. ▶
- Dulce Maria, Thalia, Frida Kahlo nasceram nesse país. ▶
- O inquilino paga essa taxa todo mês para uma imobiliária. ▶
- É a pessoa que tem fama e é muito conhecida. ▶
- Substância presente no chá, café ou mate de efeito diurético e estimulante. ▶
- É um tipo de veículo pequeno, leve com a parte fechada e a carroceria aberta. ▶
- É o tipo de pele que apresenta brilho intenso com tendência a acne. ▶
- Esse jogo é caracterizado por uma cartela de números que são sorteados. ▶
- Tipo de embarcação movida a remo, utilizada em competições esportivas. ▶
- Em uma conversa é uma manifestação de afeto. No guarda-roupa, um traje masculino. ▶
- Instituição de Caridade ou Assistência Social, onde se acolhem idosos. ▶
- Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria". ▶
- Circuito usado em computadores ou celulares tambem implantado em animais para controle ▶
- Uma certa quantidade de líquido que se engole de uma vez ▶
- Tem no computador, mas você também encontra no piano. ▶
- Tecido grosso e forte, usado para a fabricação de toldos, tênis e sapatos ▶
- No carro ele é essencial, mas na cintura ninguém quer essa gordurinha acumulada? ▶
- Objeto que não é duro. ▶
- Bebida escura, aromática preparada por infusão que muitos tomam pela manhã ▶
- Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas