Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 08/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
T T V B H G F M T P Y B S F B
M E X I C O D O N A B E L A C
W C A N N L Q L V Z G R B M F
A L U G U E L E O N A R D O F
O A G O W I P O S E M A K S J
I C E B E R G S E R I N G A U
K E O J X O B A P V A T Z G B
G R A Z I M A S S A F E R A P
A E J C D E K P V D B X S R M
S J B A P N N N I A S C H I P
G E L F R A T E R N O U B B P
N I V E F R J U Q I Q R I A W
D R C I R C U L O N A S I L O
A A R N P A Y Q Z H F A X D V
P I C A P E L I C A N O A O U

Pistas:

  • Ela foi vice-campeã de um reality show em 2005 e hoje é uma famosa atriz.
  • Viagem de recreação programada muitas vezes em grupo orientada por um guia?
  • Nome que se dá a primeira menstruação?
  • Nome dado ao sentimento de união característico entre irmãos.
  • No Brasil é a madeira castanho avermelhada, no Japão é a flor mais famosa.
  • Tipo de erva pequena e indesejada que cresce nas plantações.
  • Pássaro com bico grande e bolsa abaixo da mandíbula. Usada como concha para apanhar peixes.
  • Na hora do exame de sangue, esse pequeno instrumento está sempre presente.
  • Ele é o famoso passarão amarelo do seriado do Vila Sésamo.
  • A figura geométrica que aparece no centro da bandeira do Japão.
  • É um tipo de buzina feito para um boiadeiro chamar o seu gado.
  • Saudosa, personagem de um programa humorístico, dizia que o professor só pensava naquilo.
  • Emival Eterno Costa é o verdadeiro nome desse famoso cantor.
  • Enorme bloco que se desprende das geleiras dos oceanos polares, originário da era glacial.
  • Jogador que defende as traves no futebol e o único que pode pegar a bola com as mãos.
  • Dulce Maria, Thalia, Frida Kahlo nasceram nesse país.
  • O inquilino paga essa taxa todo mês para uma imobiliária.
  • É a pessoa que tem fama e é muito conhecida.
  • Substância presente no chá, café ou mate de efeito diurético e estimulante.
  • É um tipo de veículo pequeno, leve com a parte fechada e a carroceria aberta.
  • É o tipo de pele que apresenta brilho intenso com tendência a acne.
  • Esse jogo é caracterizado por uma cartela de números que são sorteados.
  • Tipo de embarcação movida a remo, utilizada em competições esportivas.
  • Em uma conversa é uma manifestação de afeto. No guarda-roupa, um traje masculino.
  • Instituição de Caridade ou Assistência Social, onde se acolhem idosos.
  • Pasta formada por farinha misturada com agua que é sinônimo de "a grande maioria".
  • Circuito usado em computadores ou celulares tambem implantado em animais para controle
  • Uma certa quantidade de líquido que se engole de uma vez
  • Tem no computador, mas você também encontra no piano.
  • Tecido grosso e forte, usado para a fabricação de toldos, tênis e sapatos
  • No carro ele é essencial, mas na cintura ninguém quer essa gordurinha acumulada?
  • Objeto que não é duro.
  • Bebida escura, aromática preparada por infusão que muitos tomam pela manhã
  • Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • Significado da letra L na sigla CLT.
  • Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
