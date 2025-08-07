Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 07/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|P
|H
|A
|S
|T
|E
|T
|W
|I
|T
|T
|E
|R
|U
|A
|I
|G
|M
|D
|R
|W
|W
|O
|T
|X
|B
|H
|S
|D
|P
|M
|K
|A
|K
|A
|V
|I
|R
|T
|U
|A
|L
|C
|E
|U
|E
|H
|C
|M
|N
|R
|L
|K
|T
|T
|T
|Q
|N
|S
|I
|N
|B
|I
|A
|S
|L
|U
|A
|C
|H
|E
|I
|A
|N
|O
|T
|I
|A
|R
|A
|C
|N
|H
|U
|O
|D
|K
|V
|A
|G
|A
|Y
|N
|I
|T
|X
|G
|O
|S
|B
|E
|P
|I
|T
|D
|O
|F
|T
|A
|L
|M
|O
|L
|O
|G
|I
|S
|T
|A
|L
|R
|Z
|E
|T
|A
|B
|Q
|I
|A
|V
|R
|M
|J
|D
|G
|I
|B
|P
|N
|N
|W
|H
|C
|N
|R
|A
|W
|W
|O
|O
|G
|V
|E
|N
|T
|R
|I
|L
|O
|Q
|U
|O
|I
|T
|O
|I
|K
|L
|O
|I
|G
|X
|M
|S
|T
|O
|P
|S
|U
|E
|N
|P
|A
|Z
|C
|R
|I
|S
|T
|A
|L
|E
|I
|R
|A
|A
|M
|D
|N
|O
|Q
|X
|Q
|K
|T
|Z
|R
|W
|B
|L
|L
|T
|A
|N
|Q
|U
|I
|N
|H
|O
|J
|U
|R
|O
|S
Pistas:
- É o profissional especializado em cuidar da saúde dos olhos e da visão. ▶
- Nome dado ao grande navio que atravessa o oceano atlântico ▶
- Fruto levemente picante encontrado nas cores verde, amarelo ou vermelho ▶
- Termo em inglês popularmente conhecido no Brasil que define a pessoa viciada em trabalho. ▶
- Assim é chamado o leite ou iogurte que teve a sua nata retirada? ▶
- É o armário ou móvel envidraçado onde se guardam objetos, copos, taças. ▶
- Na cozinha, amolece a carne e na máquina de lavar, perfuma as roupas. ▶
- Utensílio de cozinha usado para agitar líquidos e massa para bolo ▶
- Indivíduo capaz de falar, dando a impressão de que a voz vem do boneco que o acompanha. ▶
- Para aquilo que só existe no computador e não na vida real ▶
- Fase da lua em que ela se mostra totalmente iluminada pelo sol. ▶
- É a partida de futebol informal jogada entre amigos em um campo improvisado. ▶
- Expressão popular usada para descrever o abdômen definido. ▶
- Pode ser algo que é fora do padrão ou a primeira versão de qualquer obra. ▶
- Elevação preeminente em uma onda ou na cabeça de um galo. ▶
- Tipo de motor que aumenta a potência do carro. ▶
- Vidro de qualidade superior, delicado, transparente, que permite ver melhor a bebida. ▶
- Antigo nome da rede social onde mensagens curtas de até 280 caracteres são publicadas ▶
- Eles são cobrados quando há o atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. ▶
- Parte fina e alongada que sustenta folhas, flores ou frutos. ▶
- Usada na cabeça, ela serve para prender ou segurar o penteado. ▶
- Em algumas regiões do Brasil, essa planta refrescante também é conhecida como hortelã. ▶
- Nome popular do líquido formado nos rins que passa pela bexiga e eliminado pela uretra. ▶
- Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura? ▶
- Ricardo Izecson dos Santos Leite, é o nome desse famoso jogador brasileiro de futebol. ▶
- O número de planetas que giram em torno do Sol ▶
- Um país sul-americano rodeado por Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile. ▶
- É a parte gordurosa de leite que fica na superfície, usada na produção de manteiga. ▶
- Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá. ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- O satélite natural da terra sem luz própria. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Segundo o ditado popular, esse condimento nos olhos dos outros é refresco. ▶
