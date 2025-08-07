Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 07/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
P H A S T E T W I T T E R U A
I G M D R W W O T X B H S D P
M K A K A V I R T U A L C E U
E H C M N R L K T T T Q N S I
N B I A S L U A C H E I A N O
T I A R A C N H U O D K V A G
A Y N I T X G O S B E P I T D
O F T A L M O L O G I S T A L
R Z E T A B Q I A V R M J D G
I B P N N W H C N R A W W O O
G V E N T R I L O Q U O I T O
I K L O I G X M S T O P S U E
N P A Z C R I S T A L E I R A
A M D N O Q X Q K T Z R W B L
L T A N Q U I N H O J U R O S

Pistas:

  • É o profissional especializado em cuidar da saúde dos olhos e da visão.
  • Nome dado ao grande navio que atravessa o oceano atlântico
  • Fruto levemente picante encontrado nas cores verde, amarelo ou vermelho
  • Termo em inglês popularmente conhecido no Brasil que define a pessoa viciada em trabalho.
  • Assim é chamado o leite ou iogurte que teve a sua nata retirada?
  • É o armário ou móvel envidraçado onde se guardam objetos, copos, taças.
  • Na cozinha, amolece a carne e na máquina de lavar, perfuma as roupas.
  • Utensílio de cozinha usado para agitar líquidos e massa para bolo
  • Indivíduo capaz de falar, dando a impressão de que a voz vem do boneco que o acompanha.
  • Para aquilo que só existe no computador e não na vida real
  • Fase da lua em que ela se mostra totalmente iluminada pelo sol.
  • É a partida de futebol informal jogada entre amigos em um campo improvisado.
  • Expressão popular usada para descrever o abdômen definido.
  • Pode ser algo que é fora do padrão ou a primeira versão de qualquer obra.
  • Elevação preeminente em uma onda ou na cabeça de um galo.
  • Tipo de motor que aumenta a potência do carro.
  • Vidro de qualidade superior, delicado, transparente, que permite ver melhor a bebida.
  • Antigo nome da rede social onde mensagens curtas de até 280 caracteres são publicadas
  • Eles são cobrados quando há o atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito.
  • Parte fina e alongada que sustenta folhas, flores ou frutos.
  • Usada na cabeça, ela serve para prender ou segurar o penteado.
  • Em algumas regiões do Brasil, essa planta refrescante também é conhecida como hortelã.
  • Nome popular do líquido formado nos rins que passa pela bexiga e eliminado pela uretra.
  • Um dos sentidos do corpo humano pelo qual percebemos texturas e a temperatura?
  • Ricardo Izecson dos Santos Leite, é o nome desse famoso jogador brasileiro de futebol.
  • O número de planetas que giram em torno do Sol
  • Um país sul-americano rodeado por Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile.
  • É a parte gordurosa de leite que fica na superfície, usada na produção de manteiga.
  • Animal de grande porte e com longos chifres, típico do Canadá.
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  • Significado da letra L na sigla CLT.
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • O satélite natural da terra sem luz própria.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Segundo o ditado popular, esse condimento nos olhos dos outros é refresco.
