Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 29/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|H
|P
|A
|R
|A
|N
|A
|E
|N
|S
|E
|E
|C
|O
|N
|S
|A
|J
|X
|A
|X
|R
|P
|N
|K
|M
|B
|T
|S
|O
|M
|Z
|U
|M
|B
|I
|A
|W
|O
|T
|A
|T
|R
|B
|D
|D
|P
|D
|M
|R
|T
|C
|O
|V
|E
|R
|S
|O
|L
|U
|G
|E
|L
|E
|I
|A
|N
|F
|E
|G
|I
|R
|P
|U
|L
|U
|C
|E
|E
|L
|Z
|I
|M
|P
|R
|O
|V
|I
|S
|O
|J
|U
|Q
|O
|H
|S
|D
|L
|P
|K
|R
|Y
|C
|F
|L
|F
|A
|L
|T
|A
|D
|E
|F
|I
|N
|I
|C
|A
|O
|I
|C
|R
|B
|C
|N
|M
|O
|S
|X
|Q
|N
|O
|L
|Q
|M
|B
|I
|R
|U
|T
|A
|S
|U
|G
|E
|S
|T
|A
|O
|P
|F
|S
|V
|C
|E
|G
|T
|N
|H
|A
|H
|B
|G
|Z
|I
|F
|T
|R
|O
|P
|I
|C
|O
|W
|T
|I
|Q
|U
|E
|C
|W
|A
|Z
|V
|P
|R
|B
|B
|X
|M
|A
|Z
|A
|N
|O
|F
|Z
|V
|A
|M
|I
|R
|R
|U
|L
|T
|H
|D
|N
|T
|D
|E
|S
|R
|E
|S
|P
|E
|I
|T
|O
|B
|O
|G
|A
Pistas:
- Temos dado para vídeos e imagens com excelente resolução e nitidez. ▶
- Classe de animais que inclui escorpiões, aranhas, carrapato e ácaros? ▶
- Aquilo que é feito sem planejar de forma espontânea no momento que é necessário. ▶
- Assim é chamado quem se apresenta imitando artistas famosos no visual ou na voz? ▶
- É a pessoa nascida no estado Paraná. ▶
- Ideia ou proposta dada para ajudar, orientar ou influenciar uma pessoa? ▶
- Profissional que se dedica à criação e tratamento do gado. ▶
- Ao olhar o mapa é possível ver o de câncer e o de capricórnio. ▶
- Nome dado a algo que emite luz intensa e também a pedra que adorna uma joia. ▶
- É a região geográfica caracterizada pelo clima quente e úmido ▶
- Pode ser algo grandioso, majestoso ou relativo às Olimpíadas. ▶
- É o estado de algo que foi muito diluído em água. ▶
- Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu? ▶
- É a desconsideração ou a falta de respeito? ▶
- É um pequeno gânglio ou um nó pequeno? ▶
- Movimento repetitivo de contração muscular involuntária como o piscar dos olhos. ▶
- No universo dos games, esse famoso personagem é o irmão do Luigi. ▶
- Na ficção, ele é conhecido por ser um morto vivo. ▶
- Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. ▶
- É o encontro de duas vogais próximas que pertencem às sílabas diferentes. ▶
- Instrumento de sinalização utilizado em aeroportos que indica a direção do vento. ▶
- Pode ser o doce feito a partir do cozimento de frutas ou o fantasma verde do filme o caca-fantasma. ▶
- Curitiba é a capital desse estado. ▶
- Sentimento de consideração e obediência que se espera dos filhos em relação aos pais. ▶
- Tipo de escorregador onde as pessoas deslizam. Geralmente em parques aquáticos. ▶
- O primeiro dia desse mês é conhecido como o dia da mentira. ▶
- Assim é chamado o período em que o político fica no seu mandato ▶
- Assim é chamado o lado oposto ao da frente de uma página de papel ▶
- Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio. ▶
- Pode ser o não comparecimento à aula ou a transgressão de uma regra no esporte. ▶
- Parte do corpo humano responsável pela filtragem do sangue ▶
- É a parte do olho que regula a quantidade de luz que entra nele. ▶
- É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa. ▶
- Desde 2020 os brasileiros têm esse novo e moderno método de pagamento ▶
- É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei. ▶
- O líquido composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida? ▶
- Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes ▶
- É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- Significado da letra L na sigla CLT. ▶
- No futebol essa é a sigla que representa o árbitro assistente de vídeo. ▶
- Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas