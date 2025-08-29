Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 29/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
H P A R A N A E N S E E C O N
S A J X A X R P N K M B T S O
M Z U M B I A W O T A T R B D
D P D M R T C O V E R S O L U
G E L E I A N F E G I R P U L
U C E E L Z I M P R O V I S O
J U Q O H S D L P K R Y C F L
F A L T A D E F I N I C A O I
C R B C N M O S X Q N O L Q M
B I R U T A S U G E S T A O P
F S V C E G T N H A H B G Z I
F T R O P I C O W T I Q U E C
W A Z V P R B B X M A Z A N O
F Z V A M I R R U L T H D N T
D E S R E S P E I T O B O G A

Pistas:

  • Temos dado para vídeos e imagens com excelente resolução e nitidez.
  • Classe de animais que inclui escorpiões, aranhas, carrapato e ácaros?
  • Aquilo que é feito sem planejar de forma espontânea no momento que é necessário.
  • Assim é chamado quem se apresenta imitando artistas famosos no visual ou na voz?
  • É a pessoa nascida no estado Paraná.
  • Ideia ou proposta dada para ajudar, orientar ou influenciar uma pessoa?
  • Profissional que se dedica à criação e tratamento do gado.
  • Ao olhar o mapa é possível ver o de câncer e o de capricórnio.
  • Nome dado a algo que emite luz intensa e também a pedra que adorna uma joia.
  • É a região geográfica caracterizada pelo clima quente e úmido
  • Pode ser algo grandioso, majestoso ou relativo às Olimpíadas.
  • É o estado de algo que foi muito diluído em água.
  • Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu?
  • É a desconsideração ou a falta de respeito?
  • É um pequeno gânglio ou um nó pequeno?
  • Movimento repetitivo de contração muscular involuntária como o piscar dos olhos.
  • No universo dos games, esse famoso personagem é o irmão do Luigi.
  • Na ficção, ele é conhecido por ser um morto vivo.
  • Número da camisa do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.
  • É o encontro de duas vogais próximas que pertencem às sílabas diferentes.
  • Instrumento de sinalização utilizado em aeroportos que indica a direção do vento.
  • Pode ser o doce feito a partir do cozimento de frutas ou o fantasma verde do filme o caca-fantasma.
  • Curitiba é a capital desse estado.
  • Sentimento de consideração e obediência que se espera dos filhos em relação aos pais.
  • Tipo de escorregador onde as pessoas deslizam. Geralmente em parques aquáticos.
  • O primeiro dia desse mês é conhecido como o dia da mentira.
  • Assim é chamado o período em que o político fica no seu mandato
  • Assim é chamado o lado oposto ao da frente de uma página de papel
  • Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio.
  • Pode ser o não comparecimento à aula ou a transgressão de uma regra no esporte.
  • Parte do corpo humano responsável pela filtragem do sangue
  • É a parte do olho que regula a quantidade de luz que entra nele.
  • É a liberação médica a um paciente internado ou contrário de baixa.
  • Desde 2020 os brasileiros têm esse novo e moderno método de pagamento
  • É a quinta nota musical da escala diatônica ou famoso Astro Rei.
  • O líquido composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida?
  • Fenomeno global essa boy band formada por 7 rapazes
  • É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  • Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  • Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  • Significado da letra L na sigla CLT.
  • No futebol essa é a sigla que representa o árbitro assistente de vídeo.
  • Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  • Famosa animação de 2011, homenagem à cidade maravilhosa
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Essa é a quarta nota da escala musical.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Logo Acerte ou Caia!
Parabéns!

Acesse todos os jogos de Caça-Palavras e não deixe de jogar também Palavras Cruzadas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.