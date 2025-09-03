Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 03/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco
Instruções
- Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
- Fácil - vidas ilimitadas
- Gato - sete vidas
- Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
- Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
- Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras
Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
|A
|D
|D
|M
|D
|R
|N
|I
|N
|T
|M
|D
|L
|T
|L
|F
|B
|I
|C
|R
|I
|A
|T
|U
|R
|A
|I
|N
|H
|A
|T
|R
|A
|Q
|G
|T
|M
|V
|B
|R
|N
|A
|Q
|J
|C
|A
|M
|D
|D
|E
|B
|O
|C
|H
|E
|L
|D
|U
|D
|U
|P
|E
|O
|P
|S
|F
|R
|S
|N
|A
|U
|A
|Z
|C
|N
|O
|K
|S
|E
|S
|P
|A
|T
|U
|L
|A
|M
|I
|N
|A
|S
|I
|N
|O
|O
|S
|D
|A
|K
|I
|J
|E
|S
|Z
|M
|E
|C
|A
|M
|I
|K
|E
|T
|Y
|S
|O
|N
|H
|O
|O
|N
|E
|M
|X
|S
|S
|I
|A
|S
|T
|R
|T
|U
|A
|R
|T
|R
|O
|N
|O
|B
|R
|E
|Z
|A
|D
|I
|N
|H
|O
|A
|C
|R
|J
|R
|F
|A
|R
|N
|L
|B
|R
|N
|W
|U
|D
|W
|A
|T
|T
|C
|R
|O
|A
|C
|I
|A
|T
|E
|T
|O
|D
|D
|X
|U
|W
|A
|N
|D
|O
|U
|N
|P
|N
|O
|C
|U
|O
|C
|D
|S
|L
|H
|Z
|P
|X
|O
|L
|A
|N
|B
|U
|S
|C
|A
|M
|I
|N
|H
|O
|P
|O
|L
|V
|O
Pistas:
- Ex-pugilista americano, campeão mundial dos pesos pesados apelidado de demolidor. ▶
- Banco geralmente de jardim projetado para duas pessoas sentarem lado a lado ▶
- É a data comemorada em 1º de abril. ▶
- Pode ser a forma de se referir a um monstro ameaçador ou a uma pessoa qualquer? ▶
- Comportamento sarcástico, geralmente com tom de ironia. ▶
- O utensílio encontrado nas cozinhas e nas obras usado para espalmar ou misturar. ▶
- Os nobres fazem parte dessa classe? ▶
- País de origem de quem é Croata. ▶
- É a pessoa que tem muita sorte e consegue tudo com facilidade. ▶
- Para encurtar a rota e chegar mais rápido ao destino é indicado cortar? ▶
- É a pessoa que se comporta de maneira objetiva e mantém os pés no chão. ▶
- Nome do campo onde se faz pesquisa na internet em determinadas regiões. ▶
- No Brasil, em 12 de junho, os casais apaixonados celebram essa data? ▶
- Título monárquico conferido a Elizabeth II e Camila Parker ▶
- É o espaço que não foi ocupado ▶
- Segundo esse dito popular, ela tem perna curta ▶
- Ele foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas. ▶
- Estação que fica entre o verão e o inverno conhecida como época de colheita ▶
- Animal marinho que possui tentáculos e libera tinta pra se defender ▶
- Assim é chamado o relacionamento amoroso entre duas pessoas, geralmente estável. ▶
- É a parte cortante de uma faca. ▶
- Assim é chamado o indivíduo que impõe sua vontade de forma autoritária. ▶
- Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu? ▶
- O assento elevado que os soberanos ocupam em atos solenes. ▶
- Condição daquele que pode descansar após anos de contribuição e cumprir as regras do inss. ▶
- Pode ser uma espécie de bolo muito fofo ou um conjunto de pensamentos enquanto dorme. ▶
- Do mesmo grupo de framboesas. Essa fruta vermelha é rica e fibra. ▶
- Produto em pó, de perfumaria, que antigamente era usado para assaduras dos bebês. ▶
- Massa que é usada para imobilização de alguma parte do corpo fraturada. ▶
- A unidade usada para medir a quantidade de energia transferida em um segundo. ▶
- Um objeto que pode ser feito de vários materiais e é usado para colocar bebidas ▶
- Competição para veículos em percurso difícil e perigoso que coloca a habilidade do piloto à prova. ▶
- Esse personagem do desenho adora comer hambúrguer ▶
- Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados. ▶
- Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- Local de extração de minérios preciosos. ▶
- Pequeno ferimento que aparece na mucosa bucal. ▶
- É o sentimento que une dois corações até mesmo quando o jogo pode separar? ▶
- É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer. ▶
- Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- Período de tempo com duração de 12 meses? ▶
- Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- Aquele que estava em pé e agora está acomodado em uma cadeira. ▶
- É o que o modelo fotográfico deve fazer no ensaio. ▶
