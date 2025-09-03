Logo R7.com
Caça-Palavras: Acerte ou Caia - Desafio do dia 03/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você é bom em procurar palavras? Encare o desafio e tente não cair no buraco

Caça-Palavra|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Você deve escolher um nível de dificuldade para jogar
  • Fácil - vidas ilimitadas
  • Gato - sete vidas
  • Ninja - apenas uma vida, sem chance de errar...
  • Ache as palavras que foram respostas para as perguntas do "Acerte ou Caia"
  • Clique nas letras que fazem parte da palavra para marcá-las como encontradas, elas ficarão com o fundo colorido caso estejam corretas, mas cuidado, a cada erro, você perderá uma vida. Se ficar sem vidas, cairá no buraco!
Caça-Palavras

Caça-Palavras

Nível:
Letras Encontradas: 0 / 0
Vidas: 7
A D D M D R N I N T M D L T L
F B I C R I A T U R A I N H A
T R A Q G T M V B R N A Q J C
A M D D E B O C H E L D U D U
P E O P S F R S N A U A Z C N
O K S E S P A T U L A M I N A
S I N O O S D A K I J E S Z M
E C A M I K E T Y S O N H O O
N E M X S S I A S T R T U A R
T R O N O B R E Z A D I N H O
A C R J R F A R N L B R N W U
D W A T T C R O A C I A T E T
O D D X U W A N D O U N P N O
C U O C D S L H Z P X O L A N
B U S C A M I N H O P O L V O

Pistas:

  • Ex-pugilista americano, campeão mundial dos pesos pesados apelidado de demolidor.
  • Banco geralmente de jardim projetado para duas pessoas sentarem lado a lado
  • É a data comemorada em 1º de abril.
  • Pode ser a forma de se referir a um monstro ameaçador ou a uma pessoa qualquer?
  • Comportamento sarcástico, geralmente com tom de ironia.
  • O utensílio encontrado nas cozinhas e nas obras usado para espalmar ou misturar.
  • Os nobres fazem parte dessa classe?
  • País de origem de quem é Croata.
  • É a pessoa que tem muita sorte e consegue tudo com facilidade.
  • Para encurtar a rota e chegar mais rápido ao destino é indicado cortar?
  • É a pessoa que se comporta de maneira objetiva e mantém os pés no chão.
  • Nome do campo onde se faz pesquisa na internet em determinadas regiões.
  • No Brasil, em 12 de junho, os casais apaixonados celebram essa data?
  • Título monárquico conferido a Elizabeth II e Camila Parker
  • É o espaço que não foi ocupado
  • Segundo esse dito popular, ela tem perna curta
  • Ele foi o vocalista da banda Mamonas Assassinas.
  • Estação que fica entre o verão e o inverno conhecida como época de colheita
  • Animal marinho que possui tentáculos e libera tinta pra se defender
  • Assim é chamado o relacionamento amoroso entre duas pessoas, geralmente estável.
  • É a parte cortante de uma faca.
  • Assim é chamado o indivíduo que impõe sua vontade de forma autoritária.
  • Pode ser algo que pertence à nobreza ou sobrenome do sambista Dudu?
  • O assento elevado que os soberanos ocupam em atos solenes.
  • Condição daquele que pode descansar após anos de contribuição e cumprir as regras do inss.
  • Pode ser uma espécie de bolo muito fofo ou um conjunto de pensamentos enquanto dorme.
  • Do mesmo grupo de framboesas. Essa fruta vermelha é rica e fibra.
  • Produto em pó, de perfumaria, que antigamente era usado para assaduras dos bebês.
  • Massa que é usada para imobilização de alguma parte do corpo fraturada.
  • A unidade usada para medir a quantidade de energia transferida em um segundo.
  • Um objeto que pode ser feito de vários materiais e é usado para colocar bebidas
  • Competição para veículos em percurso difícil e perigoso que coloca a habilidade do piloto à prova.
  • Esse personagem do desenho adora comer hambúrguer
  • Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados.
  • Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  • Local de extração de minérios preciosos.
  • Pequeno ferimento que aparece na mucosa bucal.
  • É o sentimento que une dois corações até mesmo quando o jogo pode separar?
  • É uma embarcação a vela ou motor. De médio porte. Feita para atividades esportivas e lazer.
  • Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  • Período de tempo com duração de 12 meses?
  • Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  • Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  • A famosa sigla que significa discutir a relação.
  • Orgão do corpo usado para se locomover.
  • É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  • Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  • Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  • Aquele que estava em pé e agora está acomodado em uma cadeira.
  • É o que o modelo fotográfico deve fazer no ensaio.
Fim de Jogo!
Parabéns!

